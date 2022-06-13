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вторник, 14 июня 2022 года   

Швейцария вводит эмбарго на российскую нефть|La Suisse impose un embargo sur le pétrole russe

Автор: Заррина Салимова, Женева, 13. 06. 2022.

Антивоенная демонстрация в Берне, март 2022 г. Фото: Nashagazeta.ch

10 июня Федеральный совет принял решение перенять шестой пакет европейских санкций, который включает запрет на поставки «черного золота» из России.

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Le 10 juin, le Conseil fédéral a décidé de reprendre le sixième paquet de sanctions de l’UE qui comprend un embargo sur l’or noir en provenance de Russie.

Призывы ввести полный запрет на российские энергоносители звучали с первых дней войны, но только сейчас власти решились на конкретные шаги. В пятницу стало известно, что Берн присоединился к очередным санкциям

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Комментарии (1)

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Yuriy10 июня 14, 2022

А смысл Вашей стране принимать участие в этих грязных акциях (уважаете плохую политику англосаксов ?)

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