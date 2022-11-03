Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 3 ноября 2022 года   

03.11.2022 - 16:01Берн запретил Германии поставлять Украине швейцарские боеприпасы
02.11.2022 - 14:33Симонетта Соммаруга уходит в отставку

Касса с человеческим лицом |Une caisse au visage humain

Автор: Надежда Сикорская, Базель, 3. 11. 2022.

(DR)

Жизнь не стоит на месте, и изобретательные люди наполняют ее оригинальными идеями и гаджетами, призванными сделать эту жизнь… вот именно: лучше и веселее.

|

Одиночество, знаем мы из словаря, это состояние и ощущение человека, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения. Явление это на протяжении веков изучается учеными и врачами разных специализаций, а поэты и писатели вносят свою лепту, делясь собственным его восприятием, не всегда отрицательным. Так, в то время как Белла Ахмадуллина находила, что характер у одиночества крут и что очерчиваемый его железным циркулем круг не сулит ничего хорошего, Иосиф Бродский видел в одиночестве условие, позволяющее «размышлять о вечности/и сомневаться в непорочности/идей, гипотез, восприятия/произведения искусства, /и — кстати — самого зачатия/Мадонной сына Иисуса».

Но не будем сравнивать гения со среднестатистическим обывателем, который не отягощает свой мозг подобными размышлениями, а просто тихо страдает себе от одиночества, будучи, как животное социальное, к нему не приспособленным.

Ошибочно полагать, что одиночество – проблема пожилых людей. По последней имеющейся в Швейцарии статистике, в 2017 году 38% населения старше 15 лет испытывали чувство одиночества. Интересен и расклад внутри этого показателя: одиночество в меньшей степени беспокоит коренных швейцарцев (35%), чем иммигрантов во втором поколении (42%) или в первом (46%). Есть основания полагать, что пандемия коронавируса и вызванный ею санитарный кризис не улучшили положения – от вынужденной изоляции страдали даже те, кто не прочь иногда побыть один: все хорошо в меру!

Способов бороться с одиночеством масса: работа, спорт, друзья, кружки по интересам, общение в соцсетях… Но не всем это доступно и интересно, в силу самых разных причин. Зато в кантоне Базель-городской придумали простой и эффективный вариант, которым точно сможет воспользоваться каждый, для кого загадочные друзья в Фэйсбуке не могут заменить живого человеческого общения в нашей век глобальной цифры.

Недавно здесь открылись две кассы, специально предназначенные для… болтовни. Они так и называются: «caisses à babillage» по-французски и «Plauderkasse» по-немецки. Отличие их от «нормальных» касс состоит в том, что здесь, если вы замешкаетесь, подсчитывая мелочь, никто не будет выразительно вздыхать вам в спину и закатывать глаза, а кассирша даже поинтересуется вашим настроением, самочувствием и сообщит о прогнозе погоды.

Оригинальная идея принадлежит Стефани Неф из фонда «Здоровый Базель». «Я в шоке от того, сколько молодых людей страдают от одиночества, что имеет негативные последствия для их психологического состояния, – говорит она. – Мы надеемся, что наш проект будет иметь долгосрочный эффект, что с установлением доверия мы узнаем пожелания, привычки и интересы клиента, чтобы лучше сориентировать его в направлении организаций, способных помочь ему наладить социальную жизнь».

На сегодняшний день в эксперименте, запланированном на шесть месяцев, участвуют один супермаркет и одна аптека, а расходы – 130 тысяч франков – взяли на себя фонд «Здоровый Базель» и кантон.

Нет оснований подозревать авторов идеи в желании просто получить побольше данных о покупателях или попытаться болтовней отвлечь их от изучения кассового чека. Все дорожает, слышим мы со всех сторон, и кривая индикатора цен на потребительские товары вот уже скоро год, как ползет вверх, не так уж и медленно, но точно верно. Кто из читателей не заметил, как изменилась сумма при заполнении тележки в супермаркете стандартным набором продуктов? И это несмотря на то, что инфляция в Швейцарии – самая низкая в Европе. Точно понять, что и на сколько подорожало в магазинах двух главных торговых сетей страны, Migros и COOP, позволит приложение, разработанное сотрудниками информационной службы телеканала RTS, наполнившими виртуальную тележку сотней наиболее популярных продуктов. Покупателю остается выбрать интересующий его товар и проследить рост его цены, сравнив собственный чек с информацией за предыдущие месяцы. Заодно будет, о чем поговорить в очереди в кассу с человеческим лицом.

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 61.83

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович |
понедельник, 14 ноября 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Женевский православный храм Рождества Пресвятой Богородицы стал жертвой вандалов

 Все указывает на то, что причины акта следует искать в близости храма к Московской Патриархии.

Всего просмотров: 1,562

Как Credit Suisse будет выходить из кризиса?

 Второй крупнейший банк Швейцарии объявил о плане восстановления, включающем радикальную реструктуризацию, снижение расходов и сокращение рабочих мест.

Всего просмотров: 1,431

Гётеанум – дом без прямых углов

 Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в направлении Базеля.

Всего просмотров: 1,347
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»

 Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.

Всего просмотров: 775

Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летие

 Редакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.

Всего просмотров: 1,451

Женевский православный храм Рождества Пресвятой Богородицы стал жертвой вандалов

 Все указывает на то, что причины акта следует искать в близости храма к Московской Патриархии.

Всего просмотров: 1,562
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top