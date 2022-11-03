Автор: Надежда Сикорская, Базель, 3. 11. 2022.
Жизнь не стоит на месте, и изобретательные люди наполняют ее оригинальными идеями и гаджетами, призванными сделать эту жизнь… вот именно: лучше и веселее.|
Одиночество, знаем мы из словаря, – это состояние и ощущение человека, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения. Явление это на протяжении веков изучается учеными и врачами разных специализаций, а поэты и писатели вносят свою лепту, делясь собственным его восприятием, не всегда отрицательным. Так, в то время как Белла Ахмадуллина находила, что характер у одиночества крут и что очерчиваемый его железным циркулем круг не сулит ничего хорошего, Иосиф Бродский видел в одиночестве условие, позволяющее «размышлять о вечности/и сомневаться в непорочности/идей, гипотез, восприятия/произведения искусства, /и — кстати — самого зачатия/Мадонной сына Иисуса».
Но не будем сравнивать гения со среднестатистическим обывателем, который не отягощает свой мозг подобными размышлениями, а просто тихо страдает себе от одиночества, будучи, как животное социальное, к нему не приспособленным.
Ошибочно полагать, что одиночество – проблема пожилых людей. По последней имеющейся в Швейцарии статистике, в 2017 году 38% населения старше 15 лет испытывали чувство одиночества. Интересен и расклад внутри этого показателя: одиночество в меньшей степени беспокоит коренных швейцарцев (35%), чем иммигрантов во втором поколении (42%) или в первом (46%). Есть основания полагать, что пандемия коронавируса и вызванный ею санитарный кризис не улучшили положения – от вынужденной изоляции страдали даже те, кто не прочь иногда побыть один: все хорошо в меру!
Способов бороться с одиночеством масса: работа, спорт, друзья, кружки по интересам, общение в соцсетях… Но не всем это доступно и интересно, в силу самых разных причин. Зато в кантоне Базель-городской придумали простой и эффективный вариант, которым точно сможет воспользоваться каждый, для кого загадочные друзья в Фэйсбуке не могут заменить живого человеческого общения в нашей век глобальной цифры.
Недавно здесь открылись две кассы, специально предназначенные для… болтовни. Они так и называются: «caisses à babillage» по-французски и «Plauderkasse» по-немецки. Отличие их от «нормальных» касс состоит в том, что здесь, если вы замешкаетесь, подсчитывая мелочь, никто не будет выразительно вздыхать вам в спину и закатывать глаза, а кассирша даже поинтересуется вашим настроением, самочувствием и сообщит о прогнозе погоды.
Оригинальная идея принадлежит Стефани Неф из фонда «Здоровый Базель». «Я в шоке от того, сколько молодых людей страдают от одиночества, что имеет негативные последствия для их психологического состояния, – говорит она. – Мы надеемся, что наш проект будет иметь долгосрочный эффект, что с установлением доверия мы узнаем пожелания, привычки и интересы клиента, чтобы лучше сориентировать его в направлении организаций, способных помочь ему наладить социальную жизнь».
На сегодняшний день в эксперименте, запланированном на шесть месяцев, участвуют один супермаркет и одна аптека, а расходы – 130 тысяч франков – взяли на себя фонд «Здоровый Базель» и кантон.
Нет оснований подозревать авторов идеи в желании просто получить побольше данных о покупателях или попытаться болтовней отвлечь их от изучения кассового чека. Все дорожает, слышим мы со всех сторон, и кривая индикатора цен на потребительские товары вот уже скоро год, как ползет вверх, не так уж и медленно, но точно верно. Кто из читателей не заметил, как изменилась сумма при заполнении тележки в супермаркете стандартным набором продуктов? И это несмотря на то, что инфляция в Швейцарии – самая низкая в Европе. Точно понять, что и на сколько подорожало в магазинах двух главных торговых сетей страны, Migros и COOP, позволит приложение, разработанное сотрудниками информационной службы телеканала RTS, наполнившими виртуальную тележку сотней наиболее популярных продуктов. Покупателю остается выбрать интересующий его товар и проследить рост его цены, сравнив собственный чек с информацией за предыдущие месяцы. Заодно будет, о чем поговорить в очереди в кассу с человеческим лицом.
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