Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 6. 02. 2023.
Этой теме, волнующей всех жителей страны, была посвящена дискуссия, организованная на прошлой неделе газетой Le Temps с привлечением солидных экспертов. Мы воспользовались приглашением послушать умных людей и делимся с вами их соображениями.|
Ceci a été le thème de la discussion organisée par Le Temps, avec les intervenants du haut niveau. Nous avons profité de cette occasion d’écouter les experts et de partager avec vous l’essence du débat.
Факт налицо: Швейцарии раз за разом удается выходить сухой из воды, а точнее из очередного катаклизма. Ну, если и не совсем сухой, то лишь незначительно замоченной. На конец 2022 года инфляция в стране была под контролем, пандемия коронавируса ушла в прошлое, крах в области недвижимости не произошел, заготовленные дрова и свечи не понадобились – энергетического кризиса удалось избежать. Казалось бы, легкость, с которой маленькой стране удается преодолевать геополитические и макроэкономические потрясения, может лишь радовать. Однако в словах всех выступавших на форуме, прошедшем на прошлой неделе в помещении знаменитой швейцарской школы бизнеса IMD, в январе этого года получившей ранг университета, звучала неприкрытая тревога: сколько продлится этот период благоденствия? И что нужно сделать, чтобы он не оборвался?
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