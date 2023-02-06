Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 6 февраля 2023 года   

Как защитить благосостояние Швейцарии?|Protéger la prospérité suisse

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 6. 02. 2023.

Photo © Nashagazeta

Этой теме, волнующей всех жителей страны, была посвящена дискуссия, организованная на прошлой неделе газетой Le Temps с привлечением солидных экспертов. Мы воспользовались приглашением послушать умных людей и делимся с вами их соображениями.

|

Ceci a été le thème de la discussion organisée par Le Temps, avec les intervenants du haut niveau. Nous avons profité de cette occasion d’écouter les experts et de partager avec vous l’essence du débat.

Факт налицо: Швейцарии раз за разом удается выходить сухой из воды, а точнее из очередного катаклизма. Ну, если и не совсем сухой, то лишь незначительно замоченной. На конец 2022 года инфляция в стране была под контролем, пандемия коронавируса ушла в прошлое, крах в области недвижимости не произошел, заготовленные дрова и свечи не понадобились – энергетического кризиса удалось избежать. Казалось бы, легкость, с которой маленькой стране удается преодолевать геополитические и макроэкономические потрясения, может лишь радовать. Однако в словах всех выступавших на форуме, прошедшем на прошлой неделе в помещении знаменитой швейцарской школы бизнеса IMD, в январе этого года получившей ранг университета, звучала неприкрытая тревога: сколько продлится этот период благоденствия? И что нужно сделать, чтобы он не оборвался?

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 1
CHF-RUB 77.1

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарский паспорт после пяти лет пребывания в стране?

К этому призывает новая народная инициатива.

Всего просмотров: 1,683

Новый Казахстан?

Центрально-азиатская республика, переживающая сейчас процесс политического обновления, стремится привлечь больше иностранных инвестиций, в том числе швейцарских.

Всего просмотров: 1,329

Азербайджанский флаг на швейцарском снегу

 В последние выходные января по традиции прошел 38-й Кубок мира по конному поло на снегу в Санкт-Морице.

Всего просмотров: 1,150
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами

 Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

Всего просмотров: 2,356

Фанданго в русском исполнении

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».

Всего просмотров: 1,316

Язык иконы не нуждается в переводе

 Вот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы.  Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

Всего просмотров: 2,777
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top