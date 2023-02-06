Как защитить благосостояние Швейцарии? |Protéger la prospérité suisse

Факт налицо: Швейцарии раз за разом удается выходить сухой из воды, а точнее из очередного катаклизма. Ну, если и не совсем сухой, то лишь незначительно замоченной. На конец 2022 года инфляция в стране была под контролем, пандемия коронавируса ушла в прошлое, крах в области недвижимости не произошел, заготовленные дрова и свечи не понадобились – энергетического кризиса удалось избежать. Казалось бы, легкость, с которой маленькой стране удается преодолевать геополитические и макроэкономические потрясения, может лишь радовать. Однако в словах всех выступавших на форуме, прошедшем на прошлой неделе в помещении знаменитой швейцарской школы бизнеса IMD, в январе этого года получившей ранг университета, звучала неприкрытая тревога: сколько продлится этот период благоденствия? И что нужно сделать, чтобы он не оборвался?