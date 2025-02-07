Ипотека или ссуда от продавца? |Hypothèque ou crédit vendeur?

В декабре прошлого года Нацбанк Швейцарии в очередной раз объявил о снижении ключевой ставки, что оказало влияние на ипотечные кредиты. По данным Moneypark, из-за смягчения денежно-кредитной политики десятилетняя ипотека с фиксированной процентной ставкой стала более популярной: эту форму финансирования недвижимости во второй половине 2024 года выбрали более половины заемщиков.