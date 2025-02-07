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пятница, 7 февраля 2025 года   

Ипотека или ссуда от продавца? |Hypothèque ou crédit vendeur?

Автор: , Берн, .

Фото: Saad Alfozan, Unsplash

Как развивается швейцарский рынок недвижимости? Почему банки стали более строги при выдаче ипотеки? И какие риски может таить в себе заем средств у продавца недвижимости? 

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Comment évolue le marché immobilier suisse? Pourquoi les banques sont-elles devenues plus strictes en matière d’octroi d’hypothèques? Et quels sont les risques d'un emprunt auprès d’un vendeur immobilier?

В декабре прошлого года Нацбанк Швейцарии в очередной раз объявил о снижении ключевой ставки, что оказало влияние на ипотечные кредиты. По данным Moneypark, из-за смягчения денежно-кредитной политики десятилетняя ипотека с фиксированной процентной ставкой стала более популярной: эту форму финансирования недвижимости во второй половине 2024 года выбрали более половины заемщиков.

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ипотека в швейцарии
покупка недвижимости в Швейцарии
рынок недвижимости
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