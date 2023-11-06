Автор: Заррина Салимова, Женева, 06.11.2023.
По прогнозам аналитиков, динамика цен на жилье в следующем году замедлится, но спрос по-прежнему будет превышать предложение.|
Selon les prévisions des experts, la dynamique des prix de l’immobilier ralentira l’année prochaine, mais la demande restera supérieure à l’offre.
Жилье в Швейцарии продолжает дорожать. По данным статистики, индекс цен на жилую недвижимость (IMPI) во втором квартале этого года вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 115,9 пункта. При этом подорожали как на односемейные дома (+0,7%), так и квартиры (+1,6%). По сравнению с тем же кварталом предыдущего года инфляция составила 2,4%.
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