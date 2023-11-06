Что происходит на швейцарском рынке недвижимости? |Que se passe-t-il sur le marché immobilier suisse?

Жилье в Швейцарии продолжает дорожать. По данным статистики, индекс цен на жилую недвижимость (IMPI) во втором квартале этого года вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 115,9 пункта. При этом подорожали как на односемейные дома (+0,7%), так и квартиры (+1,6%). По сравнению с тем же кварталом предыдущего года инфляция составила 2,4%.