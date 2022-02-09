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среда, 9 февраля 2022 года   

Бум на швейцарском рынке недвижимости|Boom sur le marché immobilier suisse

Автор: Заррина Салимова, Женева, 9. 02. 2022.

О домике с видом на озеро остается только мечтать? Фото: Gabriel Garcia Marengo, Unsplash

Ипотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.

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Les taux hypothécaires ont atteint un niveau record sur plusieurs années, la demande de propriétés de luxe augmente, les loyers deviennent plus chers – le marché du logement dans la Confédération est en plein essor.

В последние месяцы информационных поводов для рассказа об изменениях на швейцарском рынке жилья становится все больше. Санитарный кризис в сочетании с отрицательными процентными ставками вызвал «перегрев» в секторе недвижимости – дома и квартиры в Конфедерации еще никогда не были такими дорогими и недоступными, как сейчас.

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