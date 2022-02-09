Бум на швейцарском рынке недвижимости |Boom sur le marché immobilier suisse

В последние месяцы информационных поводов для рассказа об изменениях на швейцарском рынке жилья становится все больше. Санитарный кризис в сочетании с отрицательными процентными ставками вызвал «перегрев» в секторе недвижимости – дома и квартиры в Конфедерации еще никогда не были такими дорогими и недоступными, как сейчас.