Бум на швейцарском рынке недвижимости

Автор: Заррина Салимова, Женева, 9. 02. 2022.
Ипотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.|
Les taux hypothécaires ont atteint un niveau record sur plusieurs années, la demande de propriétés de luxe augmente, les loyers deviennent plus chers – le marché du logement dans la Confédération est en plein essor.
В последние месяцы информационных поводов для рассказа об изменениях на швейцарском рынке жилья становится все больше. Санитарный кризис в сочетании с отрицательными процентными ставками вызвал «перегрев» в секторе недвижимости – дома и квартиры в Конфедерации еще никогда не были такими дорогими и недоступными, как сейчас.
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Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
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Бум на швейцарском рынке недвижимостиИпотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.
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