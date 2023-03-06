Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 6 марта 2023 года   

Нехватка жилья в Швейцарии |La pénurie de logements en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 6. 03. 2023.

Снять квартиру в Цюрихе – миссия невыполнима? Фото: Henrique Ferreira, Unsplash

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

|

La population croissante du pays et le faible taux de construction ont provoqué un manque de logements.

Многие из тех, кто сейчас подыскивает жилье в Швейцарии, находятся на грани отчаяния: свободных квартир становится все меньше, а потенциальных квартиросъемщиков все больше. Заветного контракта на аренду жилья приходится ждать месяцами – и это при наличии работы, постоянного дохода, сберегательного счета в банке и положительных рекомендаций.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
Статьи по теме: 
Арендаторам пришло время просить скидку
Швейцария – страна арендаторов
Арендовать жилье в Швейцарии – миссия невыполнима?
Снять виллу на швейцарской Ривьере – не мечта, а реальность
Собственники или арендаторы?
Швейцарские арендаторы переплатили 7 млрд франков
Самая дорогая квартира Цюриха ищет арендатора

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.07
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 80.46

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
вторник, 7 марта 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Американские санкции затронули Швейцарию

 В новом санкционном списке Вашингтона оказались шесть швейцарских граждан. Кто они? И как они связаны с Россией?

Всего просмотров: 1,542

В Женеве ведутся закулисные переговоры

 До конца войны еще, кажется, увы, далеко. Однако почва для ее скорейшего завершения уже подготавливается.

Всего просмотров: 1,321

10 г коллагена натощак

Какой бы ни была геополитическая ситуация, с наступлением весны каждой женщине хочется быть красивой. Причем, по возможности, без больших затрат денег, времени и физических усилий. Ну, совсем без усилий не получится, но есть один интересный вариант… Подарок от Нашей Газеты!

Всего просмотров: 983
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Фанданго в русском исполнении

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».

Всего просмотров: 1,821

Украинская мода в Цюрихе

28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,874

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 242
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top