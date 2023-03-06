Нехватка жилья в Швейцарии

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 6. 03. 2023.
Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.|
La population croissante du pays et le faible taux de construction ont provoqué un manque de logements.
Многие из тех, кто сейчас подыскивает жилье в Швейцарии, находятся на грани отчаяния: свободных квартир становится все меньше, а потенциальных квартиросъемщиков все больше. Заветного контракта на аренду жилья приходится ждать месяцами – и это при наличии работы, постоянного дохода, сберегательного счета в банке и положительных рекомендаций.
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Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
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