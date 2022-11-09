Менее чем один из тысячи швейцарских налогоплательщиков платит налоги в соответствии со своими расходами. Речь идет специальном налоговом режиме, которым могут воспользоваться проживающие в Швейцарии и не занимающиеся здесь оплачиваемой профессиональной деятельностью иностранные граждане – как правило, очень состоятельные. При расчете размера фиксированного налога учитываются годовые расходы на проживание как самого налогоплательщика, так и зависимых от него лиц в Швейцарии и за рубежом. Кроме того, закон предусматривает минимальные значения, чтобы паушальный налог был не ниже рассчитанного по обычной шкале.

Платить этот налог можно не в каждом кантоне. Как указано на сайте федерального департамента финансов, в 2009 году инициатива об отмене фиксированного налогообложения была принята на референдуме в кантоне Цюрих. Кантоны Шаффхаузен, Аппенцелль-Ауссерроден, Базель-сельский и Базель-городской последовали примеру Цюриха. А Тургау, Санкт-Галлен, Люцерн и Берн предпочли сохранить налогообложение по образу жизни, но ужесточили действующие правила.

По данным на конец 2018 года, преимуществами фиксированного налогообложения пользовались 4 557 человек, которые заплатили в общей сложности 821 млн франков налогов. Обновленные данные можно получить, обратившись непосредственно в кантоны, что и сделали наши коллеги из RTS. Согласно последней доступной информации за 2020 год, в Вале проживали 946 человек, пользующихся фиксированной налоговой ставкой – это больше, чем в любом другом кантоне. Буквально в спину Вале дышит Тичино, где паушальный налог еще два года назад платили 896 жителей. Далее следуют Во (892) и Женева (523). Исследование было сосредоточено на этих четырех кантонах, так как в них проживает около 75% тех, кто облагается налогом по образу жизни.

Чем же объяснить последнее место Женевы в этом «рейтинге»? Высокой налоговой ставкой! Состоятельным людям приходится платить больше налогов в Женеве, чем в Во и Тичино, а кантон Вале имеет самый низкий средний показатель. Так, в 2020 году плательщик паушального налога должен был в среднем заплатить 266 000 франков в Женеве, 176 000 франков в Тичино и «всего» 118 000 франков в Вале. Данные по кантону Во еще не получены. В целом, максимальная ставка налога в Вале ниже, чем в Женеве: 36% против 45%.

Глава валезанского налогового департамента Беда Альбрехт отметил в комментарии RTS, что кантон не занимается налоговым демпингом для привлечения богатых иностранцев. По его словам, при выборе места жительства для налогоплательщиков имеет значение «качество жизни», а также «определенные кантональные законодательные положения». Он заверил, что все досье кандидатов тщательно проверяются. Тот, кто желает воспользоваться фиксированным налогообложением, должен подать анкету с подробным описанием своих расходов. Затем они оцениваются и сравниваются с другими критериями, установленными законом. После чего составляется налоговое соглашение.

Что касается гораздо более низкой средней налоговой ставки, чем в других кантонах, то, по словам чиновника, эти цифры объясняются несколькими факторами. Прежде всего, роль играет профиль людей, которые пользуются налогообложением по образу жизни в Вале: многие из них находятся в пенсионном возрасте и поэтому несут меньше расходов, чем семьи с детьми, получающими образование. Кроме того, арендная плата в Вале ниже, чем в Женеве, Лозанне или Лугано, поэтому налогооблагаемая сумма тоже будет математически ниже. Наконец, минимальная сумма, подлежащая налогообложению в соответствии с расходами, в Вале ниже, чем в кантонах Женева, Во и Тичино, и это может снизить средний показатель. Так, в Вале минимальная сумма, с которой рассчитывается налог, составляет 250 000, тогда как в Женеве – 445 000 франков.

В целом, в период с 2013 по 2021 годы количество жителей, платящих паушальный налог в Вале, сократилось почти на 30%: с 1214 до 874 человек. Тем не менее, Вале все равно лидирует. Для сравнения: по данным за прошлый год, в кантоне Во фиксированный налог заплатили 837 человек, тогда как в Женеве – 527. Данные по Тичино пока недоступны.

Напомним, что в прошлом году вступили в силу новые правила фиксированного налогообложения, которые должны были сделать этот налоговый режим менее привлекательным. Кроме того, изменилась формула расчета паушального налога, в результате чего размер налоговых выплат должен был увеличиться.