Автор: Заррина Салимова, Берн, 15.05.2024.
Как инфляция влияет на рост зарплат в Швейцарии? И в каком секторе экономики зарплаты выросли больше всего?|
Comment l’inflation affecte-t-elle la croissance des salaires en Suisse? Et dans quel secteur de l’économie les salaires ont-ils le plus augmenté?
Новые данные статистики свидетельствуют о парадоксальной ситуации: в прошлом году зарплаты в Швейцарии как выросли, так и упали. С одной стороны, швейцарцы стали зарабатывать больше – номинальные зарплаты увеличились на 1,7%. С другой, из-за инфляции, растущих счетов за электричество, газ и аренду жилья, реальные зарплаты, отражающие покупательную способность, снизились на 0,4%. В итоге, в реальном выражении зарплаты упали уже в третий раз подряд.
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