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четверг, 16 мая 2024 года   

Больше денег, меньше покупательной способности? |Plus d’argent, moins de pouvoir d’achat?

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Как инфляция влияет на рост зарплат в Швейцарии? И в каком секторе экономики зарплаты выросли больше всего?

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Comment l’inflation affecte-t-elle la croissance des salaires en Suisse? Et dans quel secteur de l’économie les salaires ont-ils le plus augmenté?

Новые данные статистики свидетельствуют о парадоксальной ситуации: в прошлом году зарплаты в Швейцарии как выросли, так и упали. С одной стороны, швейцарцы стали зарабатывать больше – номинальные зарплаты увеличились на 1,7%. С другой, из-за инфляции, растущих счетов за электричество, газ и аренду жилья, реальные зарплаты, отражающие покупательную способность, снизились на 0,4%. В итоге, в реальном выражении зарплаты упали уже в третий раз подряд.

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равенство зарплат
зарплаты в Швейцарии
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