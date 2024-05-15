Больше денег, меньше покупательной способности? |Plus d’argent, moins de pouvoir d’achat?

Новые данные статистики свидетельствуют о парадоксальной ситуации: в прошлом году зарплаты в Швейцарии как выросли, так и упали. С одной стороны, швейцарцы стали зарабатывать больше – номинальные зарплаты увеличились на 1,7%. С другой, из-за инфляции, растущих счетов за электричество, газ и аренду жилья, реальные зарплаты, отражающие покупательную способность, снизились на 0,4%. В итоге, в реальном выражении зарплаты упали уже в третий раз подряд.