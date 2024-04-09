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вторник, 9 апреля 2024 года   

Вопросы здравоохранения и энергоснабжения – на референдум |La santé et l’approvisionnement en énergie soumis au référendum

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

9 июня швейцарский народ проголосует по четырем предложениям, которые, без преувеличения, касаются всех и каждого.

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Le 9 juin, le peuple suisse se prononcera sur quatre propositions qui concernent tout le monde.

Следующее всенародное голосование в Швейцарии пройдет во второе воскресенье июня. На повестке – три инициативы в сфере здравоохранения и реформа в области энергетики.

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референдум в Швейцарии
медицинское страхование в Швейцарии
альтернативные источники энергии
возобновляемая энергия
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