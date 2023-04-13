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четверг, 13 апреля 2023 года   

«Большая семерка» недовольна Швейцарией|Le G7 mécontent de la Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 13. 04. 2023.

Фото: Nashagazeta.ch

… и требует от Берна принять дополнительные меры в отношении российских олигархов.

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... et exige que Berne prenne des mesures supplémentaires à l’encontre des oligarques russes.

В вопросе применения санкций у Швейцарии сложилась неоднозначная репутация. Берн последовательно присоединяется ко всем европейским пакетам ограничений в отношении России и постоянно повторяет, что строго следит за их применением. Однако другие страны полагают, что Швейцария прилагает недостаточно усилий и могла бы сделать больше, ведь санкции можно обойти, в частности, через номинальных представителей и подставные компании.

Так, своеобразная «дуэль» разразилась на страницах NZZ. В мартовском интервью этому изданию посол США в Швейцарии Скотт Миллер выразил недовольство работой Государственного секретариата по экономическим вопросам (SEСO). Он также был обеспокоен некоторыми комментариями главы SECO Хелене Будлигер Артиеды, которая, по его мнению, «ставит под сомнение полезность санкций». В целом, по его словам, Швейцария может заблокировать гораздо больше российских активов – от 50 до 100 млрд франков. Напомним, что в настоящее время в связи с санкциями заморожены 7,75 млрд франков.

Хелене Будлигер Артиеда пришлось реагировать на критику посла США – также посредством интервью NZZ. В ответ на слова Скотта Миллера она заявила, что 7,75 млрд франков составляют практически треть от 21,5 млрд евро, заблокированных во всем Европейском Союзе. «Почему же тогда Швейцарию обвиняют в халатном отношении?», - возмутилась она. Глава SECO также подчеркнула, что не ставила под сомнение полезность санкций, а говорила ранее лишь о том, что большинство стран мира не вводят ограничения, поэтому Россия может легче их избежать.

Обменом мнениями в СМИ дело не ограничилось. В конце прошлой недели стало известно, что послы стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) направили Федеральному совету необычное письмо, призвав Берн присоединиться к их рабочей группе по поиску скрытых зарубежных активов российских олигархов. Напомним, что речь идет о группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force), которая была создана спустя три недели после начала войны в Украине и которая ставит своей целью облегчение обмена информацией и координацию действий между странами. Конфедерация до сих пор не принимает в ней участия. Поддерживая идею обмена информацией, Федеральный совет не видит необходимости в увеличении количества рабочих групп. Швейцарские эксперты, например, уже задействованы в одной из похожих структур, созданных Евросоюзом.

Подобные запросы поступают не только извне: около года назад представители «зеленых» внесли парламентское предложение о присоединении к целевой группе G7. Усиливающееся давление может в конечном итоге заставить швейцарские власти действовать.

Любопытно, что, несмотря на санкции, Швейцария продолжает поставлять в Россию почти столько же товаров, сколько и до начала войны. По сообщениям газеты NZZ am Sonntag, за последние двенадцать месяцев экспорт достиг 2,9 млрд франков, а доля фармацевтических товаров выросла до рекордных 2 млрд франков. Для сравнения: до войны экспорт фармацевтической продукции составлял около 1,4 млрд франков. Это объясняется тем, что лекарственные средства исключены из пакета санкций по гуманитарным соображениям. Более того, две крупнейшие швейцарские фармацевтические компании, Roche и Novartis, имеют филиалы в России.

Добавим, что по состоянию на февраль каждый десятый украинский беженец уже покинул Швейцарию, а в течение двух последних недель общее число лиц с активным статусом S неуклонно сокращалось. Тем не менее Государственный секретариат по миграции (SEM) пока не берется утверждать о переломе тенденции: возможно, снижение показателей связано с пасхальными праздниками. Согласно одному из опросов, восемь из десяти украинских беженцев хотят когда-нибудь вернуться домой.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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