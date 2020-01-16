Ревийо родился в Женеве в зажиточной семье, эмигрировавшей сюда из Савойи в XVI веке. Был эрудитом, много путешествовал, за несколько лет до своей смерти объехал весь мир, побывал в США и на Дальнем Востоке. Проникнутый идеалами распространения энциклопедических знаний, царившими в ту эпоху, Ревийо всю свою жизнь посвятил созданию коллекции живописи, скульптуры и предметов искусства, в которой керамика и стекло занимали центральное место. Женевская квартира стала тесной для мецената, и он задумал построить музей, преследуя главную цель – позволить своим соотечественникам приобщиться к сокровищам изящных искусств, сформировать в себе «хороший вкус», по его собственному выражению («se former au bon goût»). Можно сказать, что Гюставу Ревийо были близки принципы знаменитого русского мецената Павла Михайловича Третьякова, писавшего в середине XIX века: «Для меня не может быть лучшего желания, как положить начало общественного хранилища изящных искусств, приносящих многим пользу, всем удовольствие» (из «Завещательного письма перед поездкой в Англию», 1860 г.). Согласитесь, в наш век глобализации и потребления сильным мира сего стоило бы прислушаться к советам богачей минувших столетий.



Гюстав окрестил свое детище именем матери, Арианы Ревийо, урожденной де Лярив. Строительство вначале было поручено женевскому архитектору Эмилю Гробети, который перед составлением проекта побывал во Франции и Италии, чтобы набраться вдохновения. После начала работ (в 1877 году) быстро стало ясно, что Гробети еще не хватает опыта, и его сменил другой женевец – Жак-Элизе Госс, которому Женева обязана зданием Большого театра (1875-1879) и дворца Вильсон (1875-1876). Строительство было окончено в 1884 году, за это время расходы выросли вдвое, поэтому, за неимением дополнительных средств, от некоторых элементов пришлось отказаться, в том числе от монументальной лестницы и части внутреннего убранства. Росписью потолков занимался художник Фредерик Дюфо, тоже женевец: в своих картинах он воплотил сюжеты итальянских мифов.



Музей гостеприимно открыл свои двери перед посетителями в 1884 году, а шестью годами позже, после смерти своего основателя, «Ариана» по завещанию Ревийо перешла в собственность города Женева. С 1934 года музей являлся филиалом женевского «Музея искусства и истории», представляя тематические экспозиции керамики, фаянса и фарфора. В 1993 году музей открылся после 12 лет реставрационных работ, а в мае 2010 получил статус независимого учреждения. Сегодня коллекция насчитывает более 25 тыс. экспонатов.





Гюстав Ревийо активно участвовал в общественной и политической жизни своего родного города, заседал в парламенте Женевы, в 1869 году представлял Швейцарию на открытии Суэцкого канала для судоходства. В течение сорока лет он регулярно покупал книги, посвященные живописи, ювелирному искусству, мебели, нумизматике, скульптурам, керамике и т.д. Приобретенные им произведения искусства иллюстрируют разные эпохи истории человечества: от Античности до XIX века. В составленных им коллекциях есть как бесспорные шедевры, так и более скромные творения, которые, тем не менее, представляют исторический и культурный интерес.Величественное и оригинальное здание музея Ариана, сочетающее отличительные черты неоклассицизма и необрарокко, расположено рядом с Дворцом Наций ООН. Оно по-настоящему символично, поскольку обозначило завершение эпохи строгих нравов в протестантской Женеве. Одновременно музей является как бы памятником коллекционеру и меценату, который не жалел усилий, чтобы поднять престиж родного города и Швейцарии в целом.