Вряд ли есть среди наших читателей те, кому не знакомо имя Жана Тэнгли, выдающегося швейцарского скульптора-механика – его музей в Базеле, гордящийся самой большой коллекцией кинетических произведений мастера, демонстрирующей его понимание машин как сплава юмора, поэзии и постоянного движения жизни, – один из самых интересных и посещаемых в стране. А если вы еще не добрались до музея, но бывали в Базеле, Фрибурге и/или Париже, то не могли не обратить внимание на невероятные, ни на что не похожие фонтаны, созданные этим чудо-мастером: на Театральной площади, Grand-Places и перед Центром Помпиду соответственно.

О жизни и творчестве Жана Тэнгли (1925-1991) Наша Газета подробно рассказала еще в 2011 году, когда в международном аэропорту Базеля-Мюлуз можно было увидеть «Luminator», одну из наиболее загадочных его конструкций. Поводом для возвращения к теме стало столетие оригинального творца, отмечаемое в этом году по всей стране, в частности в Женевском музее искусства и истории (MAH), с которым с середины 1960-х годов художник поддерживал тесные связи, участвуя в выставках, память о которых до сих пор жива в коллекции музея. На экспозиции представлены два главных сокровища из этой серии: 18-метровая композиция «Cercle et carré éclatés» и «Si c'est noir, je m'appelle Jean».

Жан Тэнгли (1925-2025). Si c'est noit, je m'appelle Jean, 1960 г. © Ville de Genève, MAH © 2025, ProLitteris, Zurich

Да, в честь юбилея MAH отреставрировал одно из знаковых произведений художника «Si c'est noir, je m'appelle Jean» («Если это черное, то я Жан», 1960 г.), приобретенное в 1983 году Музеем искусства и истории при поддержке Ассоциации за музей современного искусства и входящее в число «старых машин», как их называл сам художник. Из шести скульптур, созданных в то время, «Gismo» (Амстердам, Stedelijk Museum), «Le cyclograveur» (коллекция Iolas), «Le cerveau électro-ironique» (Штутгарт, Staatsgalerie), «La tour» и «La cloche» (частные коллекции), только женевская имеет автобиографическое название («Меня зовут Жан») в форме гипотезы («Если это черное»). Художник раскрывает в ней генетическую связь со своей машиной, а также связь с цветом, настроением – черным. Таким образом, произведение проникнуто пессимизмом и меланхолией его создателя, подавленного разрушениями Второй мировой войны и растущей механизацией мира. По словам куратора выставки Самюэля Гросса, в момент приобретения произведения для города правые женевские политики попросили разъяснить им его смысл – особенно их смутила солдатская каска, без опознавательных знаков.

Жан Тэнгли (1925-2025). Фонтан смерти, 1989 г. © Estate Jean Tinguely, courtesy Galerie Mueller, Basel

Вообще же, чтобы возродить дух последней женевской выставки Тэнгли, прошедшей в 1983 году в Музее Рата, одном из подразделений MAH, со вчерашнего дня, то есть точно с даты рождения скульптора, 22 мая, в том же здании музей представляет более тридцати механических скульптур и сорок с лишним работ на бумаге, некоторые из которых демонстрируются впервые и имеют историческую связь с Женевой и ее регионом. Отметим, не так давно музей получил значительное пожертвование графических работ Тэнгли от Niki Charitable Art Foundation, частного фонда, занимающегося наследием его жены, знаменитой французской художницы Ники де Сен-Фалль – по окончании выставки около двадцати работ останутся в женевской коллекции.

Жан Тэнгли (1925-2025). Собачка Ники, 1981 г. © Частная коллекция, courtesy Galerie Mueller, Basel

Среди других работ, на которые точно стоит обратить внимание, – Méta-Herbin, Relief Bleu, FIAC, the Gay Machine… Каждый из скульптурных механизмов готов к включению и движению, сопровождаемому самыми разными звуками. Правда, самим посетителям нажимать на педали не разрешается, но все снабженные моторчиками экспонаты оживают на некоторое время каждые 15-20 минут, так что нужно лишь набраться терпения. Некоторые работы больше других располагают к тому, чтобы перед ними застыть, например «Фонтан смерти» (Fontaine de la mort, 1989). Думаем, юные посетители оценят «Собачку Ники» с черепом вместо морды, созданную в 1981 году в память о почившем любимце Ники де Сен-Фалль - выставка продлится до 7 сентября, так что время еще есть.

Интересно, что столетие Жана Тэнгли отмечается не только в мире культуры. Монетный двор Швейцарии Swissmint отметил это событие выпуском элегантной серебряной монетой «Жан Тэнгли» номиналом 20 франков из серебра 999 пробы, диаметром 33 миллиметра и весом 20 граммов, символизирующей любовь художника к кинетическим скульптурам и поэтическим машинам. На аверсе изображен элемент знаковой скульптуры «Эврика», которую Жан Тэнгли создал для национальной выставки 1964 года в Лозанне и которая сегодня находится в Цюрихе, а эскизы к ней можно увидеть в Женеве. Это произведение, состоящее из переплетенных колес и механизмов, иллюстрирует видение Жана Тэнгли, который стремился разрушить традиционные художественные каноны, используя новые виды материалов. Имя «Жан Тэнгли» написано вверху шрифтом в стиле «коллаж», что является отсылкой к одной из любимых художественных техник художника. Год рождения скульптора, 1925, выделен, чтобы подчеркнуть, что в 2025 году исполняется 100 лет со дня его рождения.

Монета памяти Жана Тэнгли

На реверсе монеты изображен портрет Жана Тэнгли в анфас. Это графическое изображение напоминает творческий мир художника, в котором линии, формы и механические конструкции переплетаются, образуя постоянно движущиеся произведения. Номинал 20 франков указан внизу монеты, а надпись «CONFOEDERATIO HELVETICA 2025» окружает изображение. За этими словами следует маленькая буква B, обозначающая место изготовления монеты — Берн.

Строго ограниченный тираж этой монеты составляет 7500 экземпляров в качестве «не введенных в обращение» по цене 25 франков за штуку и 3500 экземпляров в качестве «бланк» по цене 79 франков за штуку. Кроме того, в продажу поступит 1000 экземпляров в блистерной упаковке с серийным номером. Со вчерашнего дня монета доступна в интернет-магазине Swissmint.