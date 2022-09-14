За последние три дня Швейцария потеряла сразу двух своих мэтров кинематографа – Алена Таннера, скончавшегося 11 сентября, и Жан-Люка Годара, которого не стало 13 сентября. Если о Таннере писали, в основном, только швейцарские СМИ, то кончина Годара стала мировым событием, которое кинокритики ставят в один ряд с уходом Михаила Горбачева и королевы Елизаветы II – настолько велико было значение франко-швейцарского режиссера для кинематографа.

Жан-Люк Годар родился в Париже в 1930 году в семье, имевшей давние связи со Швейцарией. Предком его матери были женевский пастор Жан Моно; отец еще в юности долгое время жил в Романдии, а затем работал врачом в Париже и Женеве. Когда Жан-Люку было три года, его семья переехала из Парижа в кантон Во и жила в Ролле и Ньоне. Окончив ньонскую среднюю школу, 17-летний Годар отправился получать бакалавриат в Париж, где вместо учебы увлекся кино и завалил экзамен. Сдать его ему удалось лишь с третьей попытки два года спустя. Учась в Сорбонне, Годар вошел в круг молодых интеллектуалов и синефилов. Он посещал киноклубы, начал писать сценарии и критические статьи о кино, в том числе для прогрессивного журнала Cahiers du cinéma, а позже начал снимать сам.

Один из самых известных его фильмов, «На последнем дыхании», был выпущен в 1960 году. «Годар разрушил систему, он устроил бардак в кино, как Пикассо – в живописи, и, как и он, сделал все возможным», - писал Франсуа Трюффо об этой культовой картине. Фильм о мелком мошеннике (Жан-Поль Бельмондо), который любит девушку (Джин Сиберг) и хочет убедить ее поехать с ним в Рим, стал стал знаковой лентой движения «Новая волна». Ее представители, такие как Франсуа Трюффо, Эрик Ромер, Клод Шаброль, Луи Малль и Аньес Варда, использовали революционные кинематографические приемы, стараясь зафиксировать изменения в обществе и запечатлеть момент.

Со временем творчество Годара все больше отходило от мейнстрима. Его фильмы становились более политическими по своему посылу и более радикальными по форме – он никогда полностью не отказывался от социальной критики. Так, на пике славы в 1968 году разочарованный в своем звездным статусе режиссер ушел в «киноподполье», чтобы проводить альтернативные киноэксперименты в рамках группы Дзиги Вертова, названной в честь советского режиссера и автора метода документальной съемки с помощью скрытой камеры. По оценкам критиков, такой шаг был формой художественного самоубийства, но это был осознанный выбор Годара.

В своей последней полнометражной картине «Книга образа», вышедшей на экраны в 2018 году, Годар противопоставляет документальные кадры жестоких убийств, совершаемых боевиками террористической организации ИГ, и полотна Леонардо да Винчи, заставляя задуматься над вопросом, для чего нам нужны руки. Чтобы держать автомат и разрушать? Или чтобы взять кисть, камеру, ручку и начать созидать? Чтобы протянуть руку помощи или чтобы сжать ладонь в кулак? Для Годара ответ был очевиден. Сам он ссылался на стихотворение современного арабского поэта Али Тареба:

Мы сохраняем наши пальцы

Не для обычных вещей,

А чтобы сосчитать

Наших павших друзей,

Часы ожидания,

Долги,

Исчезающие мечты,

Годы, которые остались нам до конца,

И все те разы,

Когда мы не стали убийцами.

Годар, впрочем, не ограничивался своими фильмами, чтобы раскритиковать современное общество, и использовал для этого даже такую площадку, как Каннский кинофестиваль. Напомним, что в 1968 году он вместе с Франсуа Трюффо, Клодом Лелюшем и другими представителями «Новой волны» буквально сорвал киносмотр. Режиссеры заявили о недопустимости развлечений в то время, как парижские студенты борются за свои права, рискуя жизнью на баррикадах. Обвинив жюри в трусости, радикальные кинематографисты и их сторонники вышли на набережную, двинулись в сторону кинотеатра, где должен был демонстрироваться фильм конкурсной программы «Мятный коктейль со льдом» Карлоса Сауры, и повисли на занавесе. Показ отменили, фестиваль закрыли, наград никому не раздали – и все это не без помощи Годара.

13 сентября 2022 года великий (и ужасный) режиссер навсегда отвернулся от мейнстрима, уйдя из жизни тогда, когда он сам этого пожелал. По сообщениям Libération, Годар мирно скончался в своем доме в Ролле в окружении близких, прибегнув к разрешенной в Швейцарии практике ассистированного самоубийства. «Он не был болен, он был просто измучен», - рассказал Libération друг семьи, добавив, что это было решение режиссера, и для него было важно, чтобы о нем узнали.

Годар никогда не прекращал экспериментировать с новыми формами повествования и использовать новые технологии. Он снял около 160 фильмов и до последнего дня работал еще над двумя картинами. «Возможно, это идет от моего отца, который был врачом. Я всегда думал, что кино – это то, что может помочь, если не вылечить, то увидеть болезни. Видеть здоровье тоже, но здоровье – это как счастье, о нем не нужно говорить», - признавался в одном из интервью Годар, который умел в своих фильмах, как в зеркале, отразить все проблемы и болезни общества. Его ленты, всегда немного опережавшие время, будут еще долго вдохновлять всех, кто не боится плыть против течения.