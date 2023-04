Премия World Press Photo of the Year вручается с 1956 года фотокорреспондентам, чьи снимки относятся к лучшим фотожурналистским работам года, а также «раскрывают тему, ситуацию или событие высокой журналистской значимости, демонстрируя исключительный уровень зрительного восприятия и творческого подхода». В этом году процесс выбора победителей происходил в первую годовщину начала войны в Украине – символично, что главный приз был присужден снимку на военную тематику. На фотографии можно увидеть, как украинские спасатели и волонтеры выносят раненую беременную женщину из мариупольского роддома, пострадавшего от российского обстрела 9 марта 2022 года. Жюри под председательством фоторедактора New York Times Брента Льюиса отметило силу кадра и стоящую за ним историю.

Евгений Малолетка был одним из немногих фотографов, документировавших события в Мариуполе в то время. Он приехал в город всего за час до вторжения и в течение 20 дней жил с парамедиками в подвале больницы, а также в убежищах с обычными гражданами. Российские удары разрушили город, включая многочисленные гражданские объекты, в том числе сфотографированный Евгением роддом. Пострадавшая беременная женщина – 32-летняя Ирина Калинина. Ее ребенок, названный Мироном, родился мертвым. Спустя полчаса после родов Ирина также скончалась.

Всего в результате обстрела больницы погибли три человека и около 17 получили ранения. Сначала Россия назвала сообщения об ударе фейком. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что больница использовалась как база батальона «Азов», а пациентов и персонала там не было. Расследование, проведенное Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пришло к выводу, что больница была обстреляна Россией в нарушение международного гуманитарного права, и что виновные совершили военное преступление.

По мнению жюри, этот снимок передает абсурд и ужас войны. «Это точное отображение событий года и свидетельство военных преступлений, совершаемых российскими войсками против украинского гражданского населения», - подчеркивается на странице World Press Photo. Гибель беременной женщины и ее ребенка подводит своеобразный печальный итог. «Они как будто пытаются убить будущее Украины», - сказал один из членов жюри. Добавим, что, по состоянию на 17 апреля 2023 года, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 22 904 жертвы среди гражданского населения страны: 8 534 убитых и 14 370 раненых. Реальные цифры могут быть значительно выше.

Что касается победителя этого года Евгения Малолетки, то он освещает события в Украине с 2014 года. Он также документировал Евромайдан, протесты в Беларуси, войну в Нагорном Карабахе и пандемию нового коронавируса в Украине. Евгений окончил Киевский политехнический институт в 2010 году, но уже с 2009-го начал работать штатным фотографом в украинских СМИ. Его работы, сделанные во время осады Мариуполя в 2022 году, были отмечены такими премиями, как Knight, Visa d’or и Bayeux Calvados-Normandie. Он также получил награды в Италии, Германии, Норвегии и США. Сейчас Евгений работает в Associated Press, AP Photo представлено в Швейцарии информагентством Keystone-ATS.

Работа корреспондентов в горячих точках всегда сопряжена с опасностью, но угрозы в адрес журналистов могут поступать даже в такой тихой и безопасной стране, как Швейцария. 13 апреля на сайте посольства Российской Федерации в Берне появилась публикация, касающаяся статьи в газете NZZ, посвященной сопротивлению жителей Мелитополя. Пресс-служба посольства выразила недовольство текстом швейцарского журналиста, посчитав, что выбранная им лексика направлена на оправдание терроризма и напомнив ему о нормах российского права. В частности, в России автору NZZ грозило бы наказание в виде штрафа, принудительных работ или тюремного заключения сроком на несколько лет. «Посольство России в Берне пригрозило журналисту NZZ судебными мерами в России из-за его репортажа. Эти действия неприемлемы, и мы недвусмысленно сообщим об этом российскому послу», - ответил Федеральный департамент иностранных дел (EDA/DFAE) в Twitter. В свою очередь, глава отдела коммуникаций EDA/DFAE Николя Бидо напомнил послу Сергею Гармонину, что свобода информации и свобода СМИ гарантированы Федеральной конституцией. Вчера на сайте посольства Российской Федерации появился новый комментарий, отрицающий угрозы в адрес швейцарского журналиста. Стоит напомнить, что в свое время недовольство российских дипломатов вызывали и публикации в Нашей Газете. Наш ответ на обвинения посольства вы можете прочитать здесь.