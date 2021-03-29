Чума, Война, Голод и Смерть – четыре всадника Апокалипсиса в очередной раз прискакали на нашу планету, сея хаос и разрушение. Переломные исторические моменты становятся благодатной почвой для вызревания самых разных утопических концепций. В такие времена люди начинают спрашивать себя, почему все идет не так, кто виноват, где была допущена ошибка и что можно сделать лучше в будущем. Так было раньше, и так происходит в наше время: этому любопытному феномену и посвящена выставка «Вирус – Кризис – Утопия», проходящая до 27 июня в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе.

Короткий экскурс в прошлое показывает, что каждая кризисная эпоха порождала собственные утопические идеи. В начале XVI века, например, британский государственный деятель Томас Мор в книге «Утопия» описал свое видение идеального общества, в котором нет места смертной казни и социальному неравенству. В книге моряк рассказывает о вымышленном острове Утопия и о том, что он там пережил. На Утопии мир представляет собой идеальное государство всеобщего благосостояния: все люди равны, нет ни частной собственности, ни денежной экономики. Написанный в период конфликтов, эпидемий и социальной напряженности, фундаментальный труд Мора веками оказывал влияние на европейское общество.

Так, с 1960-х годов швейцарский художник Вальтер Йонас работал над созданием утопической городской среды. На выставке можно увидеть его макет устремленного в будущее города Интраполиса, представляющего собой новое, гуманное и экологичное городское образование. Концепция Интраполиса направлена против традиционного способа градостроительства: жилое пространство перемещается внутрь «воронки», в то время как дороги, лестницы и лифты размещаются извне. Воронкообразные жилые комплексы так и не были реализованы, оставшись утопией.

Во время «великой депрессии» и экономического кризиса 1920-х годов тысячи людей потеряли работу, а уровень бедности вырос до рекордных показателей. В то же время британский экономист Джон Мейнард Кейнс заявил, что к 2030 году люди будут настолько обеспеченными, что им нужно будет работать только пятнадцать часов в неделю. Осталось подождать всего девять лет, чтобы узнать, останутся ли слова Кейнса утопией.

Сейчас мир снова переживает серьезный кризис. Пандемия коронавируса – это самое глубокое потрясение, которое мы испытали со времен окончания Второй мировой войны. Коронакризис полностью перевернул наши представления о нормальности, заставив почти всех нас пересмотреть жизненные приоритеты, ценности, привычки и ориентиры. Сегодня, как и ранее, многие стараются делать прогнозы и предсказать, как эпидемия изменит будущее человечества. Станем ли мы ближе к природе? Будем ли мы этичнее, осторожнее и внимательнее друг к другу и окружающей среде? Ответы на эти вопросы пытаются дать кураторы выставки, вписывая современные дебаты в исторический контекст.

Особое внимание музей уделил неутихающим спорам противников и сторонников вакцинации против Covid-19: пока одни не могут дождаться своей очереди на укол, другие клянутся, что никогда не пойдут на такой шаг. Дебаты о вакцинации появились, конечно, не вчера. Противники прививок существовали уже в начале XIX века. На одной из включенных в экспозицию карикатур, например, высмеивается страх превратиться в корову в результате вакцинации против оспы.

Еще один любопытный момент связан с вопросом о безусловном базовом доходе. Напомним, что соответствующая инициатива провалилась на голосовании в Швейцарии в 2016 году. Однако пандемия и сопутствующие ей экономические проблемы могут вновь сделать эту тему актуальной. Было бы интересно узнать, как проголосовали бы швейцарцы по этому вопросу сегодня…

Кураторы музея не претендуют на то, что им удалось охватить все существующие подходы. Они ставили своей целью представить только некоторые концепции и взгляды, чтобы, таким образом, переосмыслить текущие социальные проблемы. Несомненным плюсом экспозиции можно назвать ее интерактивность и открытость: новые текстовые и графические документы по теме выставки, ознакомиться с которыми можно в соответствии со строгими санитарными правилами работы на сенсорных экранах, можно добавлять в любое время.