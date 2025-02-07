«Видеть невидимое» |« Voir l’invisible »

Наши читатели со стажем знают (а вновь прибывшим будет полезно узнать), что в женевском Международном музей Реформации (сокращенно MIR), открытом в 2005 году и уже в 2007-м признанном лучшим музеем Европы, всегда увидишь что-то интересное. Причем совершенно не всегда (и даже почти никогда) проходящие там выставки ограничиваются лишь религиозными сюжетами: даже если Библия присутствует в названии, акцент все же делается на Рембрандте. Новая же выставка – вообще не о религии в чистом виде, скажем так, а о каких-то потусторонних явлениях, в которые можно не верить, не верить, а потом вдруг сам услышишь «голос», да и усомнишься. На вопрос, почему MIR согласился принять эту выставку в своих стенах, директор музея Гибриэль де Монмоллен ответил так: «Светский и исторический музей, MIR принимает выставки самых разных культурных самовыражений, связанными с духовностью – в этом проявляется наша приверженность протестантской традиции, основополагающий принцип которой – общение разных религий и культур».