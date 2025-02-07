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пятница, 7 февраля 2025 года   

«Видеть невидимое» |« Voir l’invisible »

Автор: , Женева, .

Ни Таньджун рассматривает в лупу саму себя Photo © Nashagazeta

Так называется выставка, открывшаяся на днях в женевском Музее Реформации и посвященного творениям в стиле aр-брют. Знали ли вы, что Анри Дюнан на склоне лет писал диаграммы? А видели ли гроб в форме петуха?

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La nouvelle exposition au Musée international de la Réforme, à Genève, est consacrée à l’art brut. Elle contient plusieurs surprises. Avez-vous déjà vu par exemple un cercueil en forme d’un coq ? Et saviez-vous qu’à la fin de sa vie Henry Dunant s’est mise à la peinture ?

Наши читатели со стажем знают (а вновь прибывшим будет полезно узнать), что в женевском Международном музей Реформации (сокращенно MIR), открытом в 2005 году и уже в 2007-м признанном лучшим музеем Европы, всегда увидишь что-то интересное. Причем совершенно не всегда (и даже почти никогда) проходящие там выставки ограничиваются лишь религиозными сюжетами: даже если Библия присутствует в названии, акцент все же делается на Рембрандте. Новая же выставка – вообще не о религии в чистом виде, скажем так, а о каких-то потусторонних явлениях, в которые можно не верить, не верить, а потом вдруг сам услышишь «голос», да и усомнишься. На вопрос, почему MIR согласился принять эту выставку в своих стенах, директор музея Гибриэль де Монмоллен ответил так: «Светский и исторический музей, MIR принимает выставки самых разных культурных самовыражений, связанными с духовностью – в этом проявляется наша приверженность протестантской традиции, основополагающий принцип которой – общение разных религий и культур».

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музеи Женевы
ар-брют в Швейцарии
музей Реформации
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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