Пастор (ивр. ‏רועה‏‎, лат. pastor «пастух») или «пастырь» – библейский термин, указывающий на обязанность пастыря заботиться о церкви, то есть пастве, или аллегорическом «стаде овец».

Протестантский пастор – а именно ему посвящена выставка – является проповедником юридически зарегистрированной религиозной организации. В сопровождающем выставку буклете разъясняется, что авторитет пастора зиждется на его учености, особенно по части Библии, которую он может переводить как с иврита, так и с греческого на современный язык и разъяснять верующим. Библия с ее двухтысячелетней историей отражает культуру, уже не соответствующую нашей, отмечают кураторы выставки, и дело пастора – объяснить, что из писаний Ветхого и Нового заветов еще актуально, а что нет. Эту задачу он осуществляет в рамках публичных проповедей, составляющих основу протестантского культа.

Со времен Реформации 16 века, сыгравшей огромную роль в истории Конфедерации, статус протестантского пастора перестал быть ступенькой иерархической лестницы. По словам Мартина Лютера, первого из реформаторов, «мы все – священники». Проповедник в протестантизме не является посредником между богом и людьми, а божественные явления «персонализированы». Потому нет и единой «модели» осуществления пасторских обязанностей: каждый священнослужитель, призванный толковать Библию и 66 ее Книг, волен сам выбирать тексты, которые наиболее близки ему или кажутся наиболее важными для прихожан в настоящий момент, и давать им собственную трактовку. Благодаря такой свободе пасторы – как мужчины, так и женщины – часто бывают яркими личностями, впечатляющими своей эрудицией и убежденностью, выступая в роли то «пастуха» в первичном значении понятия «пастор», то лидера, то целителя душ, то наставника молодежи, то классического священника.

Женевский Музей Реформации, признанный в 2007 году лучшим музеем Европы и не раз привлекавший наше внимание своими оригинальными проектами, до конца лета предлагает посетителям оценить, каким образом протестантский пастор представлен в кино – а седьмое искусство обожает пасторов!, – посмотрев отрывки из восьми кинолент, созданные в разные периоды и в разных странах.

Фильм «Слово» («Ordet») выдающего датского кинорежиссера Карла Теодора Дрейера, получивший «Золотого Льва» на Венецианском фестивале в 1955 году, рассказывает о мальчике Иоханнесе, возомнившем себя Ииусом Христом, первым проповедником христианства.



Снятый в прошлом году «Реформатор» швейцарского автора Стефана Гаупта посвящен Ульриху Цвингли, приглашенному в 1520 году проповедовать в Кафедральном соборе Цюриха и произведшему настоящую революцию в умах прихожан.

Невозможно без ностальгии смотреть кадры двух классических картин, в которых на первый план выводится роль пастора-«пастуха»: неотразим Чарли Чарлин в «Пилигриме» (1923) и Орсон Уэллс в «Моби Дике» Джона Хьюстона (1956).

В подавляющем большинстве фильмов пасторы – пасторы, хотя в жизни во многих странах Европы женщины лидируют в этой профессии! Обратите внимание на фрагмент из прекрасного фильма француза Алена Рене «Любовь до смерти» (1984), где женщина-пастор проводит поминальную службу.

Совсем другой коленкор фильма австрийского режиссера Михаэля Ханеке «Белая лента», удостоенного в 2010 году Оскара как лучший фильм на иностранном языке. Oн посвящен наставнической функции пастора (и ее перегибам) на примере событий на севере Германии в 1913 году.

Очень интересен своей противоречивостью персонаж пастора Пауэла – преступника, ищущего клад – в «Ночи охотника», единственном фильме, снятом известным британским и американским актером Чарльзом Лоутоном в 1955 году. И невозможно понять Соединенные Штаты Америки, не зная историю религиозных убеждений первых поселенцев, искавших «землю обетованную» в районе Массачусетса и по сей день исповедующих протестантизм, с его традициями и культурой – не откажите себе в удовольствии еще раз посмотреть картину «Братья Блюз» Джона Лэндиса (1980), обратив особое внимание на персонаж пастора Джеймса Брауна.

Отдельную часть выставки составляет выставка протестантских одеяний, «дополненных» известной швейцарской Альбертиной, прославившейся прежде всего как иллюстратор книг для детей – в мае 2020 года даже пандемия коронавирус не помещала ей получить Премию Андерсена, считающуюся «нобелевкой» в области детской литературы.

Платье, как известно, носят женщины. Исключение составляют мужчины-священнослужители. На бумаге протестантизм еще в 16 веке допускал возможность для женщин проповедовать наравне с представителями сильного пола, однако реальностью это стало лишь в начале века двадцатого. Традиционно пасторы обоих полов отправляют культ в черных длинных робах, символизирующих одеяния университетского профессора начала Реформации. На английском языке этот «костюм» до сих пор называют «Geneva Gown», в напоминание о Кальвине. На протяжении веков отношение к нему менялось – после событий мая 1968 года, например, возникла идея заменить черное одеяние на белое, более близкое к одеждам католических священников. Но идея не прижилась.

Разумеется, «форма» пастора и его белый «ошейник» (стоячий белый воротничок) полны символов. (Знающие люди рассказали, что ошейники эти сейчас почти не производят, их днем с огнем не сыскать, так что священники занашивают их до дыр – трудности профессии!) Две расходящиеся от «ошейника» ленточки означают, например, «союз» между Ветхим и Новым заветами, а если ленточка одна, то понимать ее следует как единство Библии.

В типичной для нее манере, сочетающей глубокий философский смысл и детский юмор, Альбертина украсила пять черных роб надписями на греческом и иврите, цветными изображениями рыб (Ихтис, от древне-греческого (др.-греч. Ίχθύς - рыба) - древний акроним имени Иисуса Христа), глаз (око Божье), перстов указующих, свечей, цветов, а на спине одного из платьев мы с удивлением обнаружили вполне современный громкоговоритель: в деле распространения слова Божьего пасторы пользуются доступной техникой.

Изделия Альбертины пришлись настолько по вкусу представителям профессии и прихожанам, что сейчас на полном серьезе обсуждается вопрос об организации дефиле в женевском Соборе св. Петра, где моделями выступят идущие в ногу со временем женевские пасторы! Если проект состоится, мы обязательно вам сообщим, а пока рекомендуем посетить познавательную выставку, открытую до 30 августа.