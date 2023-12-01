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пятница, 1 декабря 2023 года   

« Рембрандт и Библия » |« Rembrandt et la Bible »

Автор: , Женева, .

Рембрандт. Монета в сто гульденов, 1648 г. Photo © Musée Jenish

Так называется выставка, открывшаяся вчера в женевском Музее Реформации.

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Le Musée International de la Réforme à Genève invite à sa deuxième exposition après 21 mois des travaux.

Женевский Международный музей Реформации, сокращенно MIR, был открыт в 2005 году, а уже в 2007-м был признан лучшим музеем Европы и с тех пор неоднократно привлекал внимание нашей редакции своими оригинальными выставками. 27 апреля этого года музей, расположенный рядом с собором св. Петра, вновь распахнул свои двери для посетителей – после перерыва на ремонт, длившийся 21 месяц, его сотрудники готовы без устали рассказывать им светскую историю Реформации через постоянную экспозицию и две временные выставки, организуемые ежегодно.

Вторая послеремонтная выставка открылась вчера. На этой экспозиции, подготовленной в сотрудничестве с женевским Музеем искусства и истории, Музеем йенишей в Веве и лозаннским Фондом Яна Крюжье, представлены 72 гравюры на религиозные и библейские сюжеты великого художника «Золотого века Нидерландов», единственного, кого по причине особой значимости стали называть не по фамилии или полному имени, Рембрандт Харменс ван Рейн, а просто Рембрандт (1606-1669). Известно, что мать художника была католичкой, а отец принадлежал к Голландской реформатской церкви, образованной в 1571 году на собрании представителей кальвинистских общих Фландрии и просуществовавшей до 2004 года, когда она влилась в Протестантскую церковь Нидерландов. Сам Рембрандт был, скорее всего, протестантом и всех своих детей крестил в протестантских церквях.

Помимо прочих техник, в которых он работал в разные периоды своего творчества, на протяжении всей жизни Рембрандт много занимался рисовальной графикой и гравированием в технике офорта, выполняя композиции в самых разных жанрах, включая библейские и мифологические сцены, при изображении которых он ориентировался на современное ему многоконфессиональное голландское общество.

На выставке в музее Реформации представлены более двух третей из 89 гравюр Рембрандта на религиозные и библейские темы, включая такие известные сюжеты, как Адам и Ева, пробующие запретный плод, «Жертвоприношение Авраама», «Монета в сто флоринов», композиция которой вдохновлена 19-й главой Евангелия от Матфея, «Крещение евнуха» и «Три креста», одна из самых известных композиций великого мастера, о которой следует сказать особо. Дело в том, что Рембрандт всегда сам печатал свои офорты с последующей доработкой и число «состояний» иногда доходило до десяти-двенадцати, что было исключительным в практике гравирования того времени. Композиция «Три креста» известна в пяти «состояниях», фиксирующих последовательные авторские изменения обработки гравировальной «доски». Подписанным и датированным состоянием композиции является только третье, возможно, остальные Рембрандт считал промежуточными. Пятое состояние — очень редкое, известно всего пять оттисков. На выставке в Женеве представлено первое из пяти «состояний».

Выставка позволяет понять значение гравюры в творчестве Рембрандта, занимавшегося ею как из художественных соображений, так и ради популяризации собственного таланта, если пользоваться современным языком: будучи человеком предприимчивым, он не мог не понимать, что живописные его работы чаще всего «заперты» у коллекционеров, а гравюры, благодаря тиражированию оттисков, расходятся по всему свету. В результате за пределами Нидерландов Рембрандта лучше всего знали именно как гравёра.

Сценография выставки, куратором которой выступила хранительница кабинета эстампов женевского Музея искусства и истории Бенедикт Де Донкер, позволяет в полной мере оценить игру светотеней, столь дорогих сердцу Рембрандта. Увеличенные гравюры словно приглашают посетителей войти в них и стать участниками изображенных сцен. Помимо них посетители увидят автопортрет Рембрандта и изображения его современников, ознакомятся с хронологией его жизни и творчества, а также с техникой гравюры.

Не правда ли, после интересного визита в музей хочется унести с собой какой-то сувенир? В данном случае у вас есть два варианта: репродукция одной из гравюр Рембрандта, которую можно самостоятельно распечатать на почти «прессе Гутенберга», и/или каталог выставки, в который вошли все представленные на ней экспонаты, с комментариями. Разве не прекрасный подарок на Рождество?

От редакции: Выставка продлится до 17 марта 2024 года. Международный музей Реформации работает со вторника по воскресенье с 10 до 17 часов. Он расположен по адресу Cour de Saint-Pierre 10, 1204 Genève. К вашим услугам аудиогайд, среди десяти рабочих языков которого, увы, нет русского. Но, как нам удалось выяснить, это временное явление: уже идет работа над созданием русской, украинской, арабской версий, а также версии на иврите. 

 

гравюры Рембрандта
женевский Международный музей Реформации
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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