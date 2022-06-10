Автор: Надежда Сикорская, Женева, 10. 06. 2022.
Вчера в нашем городе открылась третья Биеннале скульптуры, придуманная командой artgenève и воплощенная совместно с Музеем современного искусства MAMCO и муниципалитетом.|
La troisième édition de la Biennale de Genève, initié par artgenève et réalisée en collaboration avec le MAMCO et la Ville de Genève.
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