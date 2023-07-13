В минувшие выходные в Монако прошел художественный салон artmonte-carlo. Ставшая доброй традицией ярмарка, проводимая уже в седьмой раз, способствует тому, что расположенное на средиземноморском побережье княжество теперь ассоциируется не только с импозантным казино и престижным этапом гонки Формулы-1, но и по праву может называться одним из центров современного искусства, привлекающим галеристов и коллекционеров со всего мира.

Artmonte-carlo выгодно отличается от других ярмарок целенаправленным выбором галерей, высоким качеством выставляемых арт-объектов и предоставляемой потенциальным покупателям редкой возможностью спокойно обойти за день все стенды и без суеты побеседовать с арт-дилерами. В выпуске этого года участвовали 34 галереи, включая Perrotin, Franco Noero, Almine Rech, Hauser & Wirth, White Cube, Mennour и Esther Schipper, а также таких «новичков», как Van de Weghe, LGDR и Christine König.

Традиционно в ходе ярмарки на Лазурном берегу проходит и вручение премии artmonte-carlo - F.P.Journe. Напомним, что призом награждается галерея, представившая лучшую персональную выставку какого-либо художника. Лауреатом этого года стала галерея Xippas, которая была удостоена награды за презентацию серии работ «Колыбель хаоса» Бертий Бак. Решение было принято жюри в составе директора Нового национального музея Монако Бьорна Дальстрема, директора по науке и коллекциям расположенного в Марселе Музея истории цивилизаций Средиземноморья Эмили Жирар и главного куратора Национального музея Монако Селии Бернаскони.

Галерея Xippas была основана в 1990 году в Париже и считается одной из старейших в богемном квартале Марэ. За прошедшие тридцать с небольшим лет сотрудники Xippas издали множество каталогов и организовали более 500 выставок. В 2000 году галерея вышла на международный уровень: сегодня ее представительства открыты также в Женеве и Пунта-дель-Эсте (Уругвай).

Представленная Xippas художница Бертий Бак, родившаяся в 1983 году во французском городе Аррасе, живет и работает в Париже. В центре ее творчества находится человек. Создавая свои работы, Бертий Бак погружается на несколько месяцев в конкретное, часто маргинальное, сообщество, чтобы понять его привычки, ритуалы и связи, объединяющие его с другими группами. После установления доверительных отношений с различными членами сообщества она предлагает им работать вместе с ней над проектом, разработанным с учетом их специфики. Творчество Бертий Бак находится на грани между художественным вымыслом и документалистикой, при этом она сама предпочитает не дистанцироваться и наблюдать со стороны, а разделять жизненный путь своих героев. Премия artmonte-carlo - F.P.Journe позволит приобрести и передать в дар Новому национальному музею Монако ряд работ Бертий Бак.

Добавим, что до начала осени любители искусства могут посетить в Монако чудесные художественные выставки. В Форуме Гримальди представлены около сотни картин Клода Моне, в том числе многие шедевры, которые редко демонстрировались вместе, и один, который вообще никогда ранее не выставлялся. Выставка посвящена тому периоду времени, который художник провел на Ривьере – в Монте-Карло, Рокбрюне, Бордигере и Антибе. А на двух площадках Национального музея Монако – виллах Палома и Собер – можно увидеть работы современного американского художника Джорджа Кондо и фотографии Мауро Рестиффе, сделанные им в доме Жана Кокто в идиллическом городке Сен-Жан-Кап-Ферра.