Меломаны среди наших читателей знают, что каждый год приблизительно в это время мы отправляемся в горы – но не кататься на лыжах, а слушать музыку. Фестиваль «Музыкальные вершины» продемонстрировал удивительную сопротивляемость обстоятельствам, состоявшись даже в прошлом году – пусть в онлайн, пусть с трансляцией концертов лишь на следующий день, но состоявшись. Многим из нас кажется, что мы оказались в бесконечном дне сурка, но все же позитивные сдвиги есть, о чем свидетельствует и тот факт, что через несколько дней публика в Гштааде сможет слушать любимых музыкантов живьем. К сожалению, представителей русской музыкальной школы на этот раз будет меньше, чем обычно – «Спутник V» Швейцарией пока не признан, но будут и они.

По традиции, фестиваль будет проходить на трех площадках – в часовне Гштаада (серия из восьми концертов молодых исполнителей, где нас всегда ждут открытия), в церкви Саанена (пять концертов фестивальных звезд и одна музыкальная сказка для самых маленьких) и в церкви Ружмона (за эти пять концертов отвечает лично художественный руководитель «Музыкальных вершин» Рено Капюсон).

сын французского плантатора и его чернокожей рабыни

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Надо сказать, что для Капюсона, одного из наиболее активных современных музыкантов, нынешний год особый – в связи с назначением его постоянным дирижером и музыкальным руководителем Камерного оркестра Лозанны (l’OCL). Так что вполне логично, что именно с этим коллективом французский скрипач откроет фестиваль 28 января программой из Симфонии № 4 Мендельсона, известной как «Итальянская», и двумя скрипичными концертами практически забытого французского композитора 18 века Жозефа Болонь де Сен-Жоржа. Интересно, что этот уроженец Гваделупы,композитор, дирижер, скрипач-виртуоз и королевский мушкетер (!) получил прозвище «чернокожий Моцарт». Не надо обладать особой проницательностью, чтобы предположить, что включение в программу его произведений – дань организаторов фестиваля движению по восстановлению исторической справедливости, родившемуся в США и докатившемуся до Швейцарии

Скрипка и продвижение молодых талантов станут основными темами нынешнего выпуска фестиваля: каждый день в 16 ч. исполнители, не сумевшие приехать в Гштаад прошлой зимой, и те, чье участие было запланировано именно в этом году, будут ждать свою публику в часовне этой шикарной горной деревушки, соревнуясь за две присуждаемые на фестивале премии – имени Тьерри Шерца и Андре Хоффманна. Для того, чтобы сравнивать сравнимое, каждый из скрипично-фортепианных дуэтов будет исполнять «Эпизод», пьесу, написанную специально для «Музыкальных вершин» Вольфгангом Римом, приглашенным в Гштаад в качестве композитора в резиденции. Среди участников этого творческого соревнования особо отметим россиянина Дмитрия Смирнова – приглашенного солиста Оркестра Мариинского театра, Московского Филармонического оркестра и многих других коллективов. 1 февраля в сопровождении пианиста Марко Скилирони он исполнит, помимо «Эпизода» Рима, произведения Бартока, Изаи и Шумана.

А вечером того же дня состоится концерт, которые многие любители классической музыки по праву назовут гвоздем программы: в церкви Саанена выступит знаменитый латвийский музыкант Гидон Кремер, считающийся одним из наиболее ярких скрипачей своего поколения. Начав учиться игре на скрипке у отца, узника Рижского гетто, пережившего Холокост, и деда, он продолжил образование в Московской консерватории, в классе великого Давида Ойстраха. Кремер приедет на фестиваль вместе с созданным недавно молодежным оркестром Kremarata Lithuanica и с латвийским пианистом Георгийсом Осокинсом. Можно не сомневаться, что подготовленная ими программа, в значительной степени составленная из произведений балтийских композиторов, станет открытием не только для швейцарских меломанов, но и для отечественных.

Еще одна «наша» исполнительница на фестивале – пианистка Мария Баранова, она выступит в часовне Гштаада 5 февраля вместе с датской скрипачкой Анной Эгхольм с программой из произведений Бетховена, Брамса, Равеля и, как вы уже догадались, Вольфганга Рима. Мария родилась в Санкт-Петербурге, окончила специализированную школу при Санкт-Петербургской консерватории, а с 2009 года продолжила обучение в Консерватории Лозанны, где получила степень магистра сразу по двум специальностям – аккомпаниатора и солиста.

Нельзя не обратить внимания на усилия, прилагаемые Рено Капюсоном для расширения репертуара фестиваля. И приятно, что на нем продолжает звучать русская музыка: трио Zelina включило в программу своего концерта Фортепианное трио № 2 оп. 67 Д. Шостаковича (30 января, церковь Ружмона, 19.30), Тома Лефор и Пьер-Ив Ходиг (Франция) исполнят Сонату для скрипки и фортепиано № 2 С. Прокофьева (31 января, часовня Гштаада, 16 ч.), которую также включили в свою программу Шуичи Окада и Клеман Лефебвр (Франция, 2 февраля). А дуэт Луизы-Розы Стейплз и Юлиуса Асаля (Великобритания/Германия) предпочел Первую сонату Сергея Сергеевича, оп. 80.

Полную программу фестиваля вы найдете здесь. Увидимся в Гштааде?