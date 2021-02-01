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вторник, 2 февраля 2021 года   

Пять музыкальных вечеров в Гштааде|Cinq soirées musicales à Gstaad

Автор: Надежда Сикорская, Гштаад, 1. 02. 2021.

Марта Аргерих и Нельсон Гёрнер (Medici TV)

Впервые за всю свою историю фестиваль «Музыкальные вершины» пройдет в режиме онлайн.

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Les Sommets Musicaux de Gstaad auront lieu online pour la première fois de leur histoire.

Наши постоянные читатели знают, что каждый год мы посещаем этот международный музыкальный фестиваль, где нас всегда ожидают радостные открытия, которыми мы с вами незамедлительно делимся. Собирались мы отправиться туда и в этом году, но проклятый коронавирус нарушил планы. Зато вынудил организаторов найти оригинальный выход из положения ради музыкантов, ради слушателей, ради живой культуры в целом, пребывающей в состоянии паралича. Подготовка нынешнего, 21-го, выпуска фестиваля «Музыкальные вершины» напоминает бег с препятствиями не успеешь преодолеть одно, на пути возникает другое. На наш взгляд, учитывая нынешние обстоятельства, отметка «финиш» достигнута с блеском!

- До конца октября мы были относительно спокойны: знали, что в церкви Саанена, основной площадке фестиваля, можно было размещать до 200 человек, договорились с артистами делать по два концерта в день, ждали не только солистов, но и оркестр Мариинского театра Но в ноябре санитарная обстановка резко ухудшилась, и началось ожидание от одной пресс-конференции Федерального совета до следующей, - рассказала Нашей Газете директор фестиваля «Музыкальные вершины» Омбретта Равесу.  По ситуации на 31 декабря на концерт в церковь еще можно было пригласить 50 человек. То есть мы думали, что, по крайней мере, смогут прийти меценаты и несколько их гостей. Еще 35 человек могли бы присутствовать на концерте в зале отеля «Gstaad Palace». Но когда 4 января я связалась с туристическим офисом Гштаада, то выяснилось, что в отеле могут пребывать только постояльцы, а 50 лицам разрешено находиться в церкви на время культа, но ни во время иных мероприятий. Все двери захлопывались одна за другой.

После новых мер, объявленных правительством 13 января, и отказа экклезиастических властей кантона Берн делать исключения из правил, стало ясно, что следует искать кардинально иной выход.

- Мы приняли решение провести фестиваль любой ценой, не отменять полностью 21-й выпуск, - продолжает свой рассказ Омбретта Равесу. Разумеется, от участия оркестра пришлось отказаться, ведь, при соблюдении санитарных норм, на маленькой сцене церкви Саанена могут находиться одновременно не более трех музыкантов. Нам очень повезло, что прекрасная Марта Аргерих находится сейчас в Женеве, и что она согласилась принять «правила игры» и выступить в двух программах с Рено Капюсоном и Нельсоном Гёрнером, это настоящий подарок с ее стороны. Из Парижа приедут пианисты Александр Канторов и Жан-Поль Гаспарян и виолончелист Виктор-Жюльен Лаферрьер, а из Кореи пытается добраться до нас скрипачка Бомсори Ким.

Как говорят англичане, let’s keep our fingers crossed – держим пальцы крестиком! К сожалению, технические условия в церкви не позволяют организовать прямые трансляции концертов, так что вы сможете слушать их с задержкой на один день, но зато пять вечеров подряд, пройдя по этой ссылке. После указанной в программе даты все записи будут доступны уже на постоянной основе, так что у вас будет возможность повторить удовольствие в удобное для вас время.

Разумеется, мы не может расстаться с вами, не обратив внимание на два «наших» произведения в программе – «Симфонические танцы для двух роялей» С. В. Рахманинова прозвучат, как 10 лет назад на Фестивале в Вербье, в исполнении Марты Аргерих и Нельсона Гёрнера (3 февраля), а Трио П. И. Чайковского «Памяти великого артиста», посвященное Николаю Рубинштейну сыграют Рено Капюсон, Александр Канторов и Виктор-Жюльен Лаферрьер (6 февраля). Ну, теперь в течение пяти вечеров уже не нужно будет думать, чем заняться

 

 

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