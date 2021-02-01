Наши постоянные читатели знают, что каждый год мы посещаем этот международный музыкальный фестиваль, где нас всегда ожидают радостные открытия, которыми мы с вами незамедлительно делимся. Собирались мы отправиться туда и в этом году, но проклятый коронавирус нарушил планы. Зато вынудил организаторов найти оригинальный выход из положения – ради музыкантов, ради слушателей, ради живой культуры в целом, пребывающей в состоянии паралича. Подготовка нынешнего, 21-го, выпуска фестиваля «Музыкальные вершины» напоминает бег с препятствиями – не успеешь преодолеть одно, на пути возникает другое. На наш взгляд, учитывая нынешние обстоятельства, отметка «финиш» достигнута с блеском!

- До конца октября мы были относительно спокойны: знали, что в церкви Саанена, основной площадке фестиваля, можно было размещать до 200 человек, договорились с артистами делать по два концерта в день, ждали не только солистов, но и оркестр Мариинского театра… Но в ноябре санитарная обстановка резко ухудшилась, и началось ожидание от одной пресс-конференции Федерального совета до следующей, - рассказала Нашей Газете директор фестиваля «Музыкальные вершины» Омбретта Равесу. – По ситуации на 31 декабря на концерт в церковь еще можно было пригласить 50 человек. То есть мы думали, что, по крайней мере, смогут прийти меценаты и несколько их гостей. Еще 35 человек могли бы присутствовать на концерте в зале отеля «Gstaad Palace». Но когда 4 января я связалась с туристическим офисом Гштаада, то выяснилось, что в отеле могут пребывать только постояльцы, а 50 лицам разрешено находиться в церкви на время культа, но ни во время иных мероприятий. Все двери захлопывались одна за другой.

После новых мер, объявленных правительством 13 января, и отказа экклезиастических властей кантона Берн делать исключения из правил, стало ясно, что следует искать кардинально иной выход.

- Мы приняли решение провести фестиваль любой ценой, не отменять полностью 21-й выпуск, - продолжает свой рассказ Омбретта Равесу. – Разумеется, от участия оркестра пришлось отказаться, ведь, при соблюдении санитарных норм, на маленькой сцене церкви Саанена могут находиться одновременно не более трех музыкантов. Нам очень повезло, что прекрасная Марта Аргерих находится сейчас в Женеве, и что она согласилась принять «правила игры» и выступить в двух программах – с Рено Капюсоном и Нельсоном Гёрнером, это настоящий подарок с ее стороны. Из Парижа приедут пианисты Александр Канторов и Жан-Поль Гаспарян и виолончелист Виктор-Жюльен Лаферрьер, а из Кореи пытается добраться до нас скрипачка Бомсори Ким.

, let’s keep our fingers crossed –

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Как говорят англичанедержим пальцы крестиком! К сожалению, технические условия в церкви не позволяют организовать прямые трансляции концертов, так что вы сможете слушать их с задержкой на один день, но зато пять вечеров подряд, пройдя по этой ссылке После указанной в программе даты все записи будут доступны уже на постоянной основе, так что у вас будет возможность повторить удовольствие в удобное для вас время.

Разумеется, мы не может расстаться с вами, не обратив внимание на два «наших» произведения в программе – «Симфонические танцы для двух роялей» С. В. Рахманинова прозвучат, как 10 лет назад на Фестивале в Вербье, в исполнении Марты Аргерих и Нельсона Гёрнера (3 февраля), а Трио П. И. Чайковского «Памяти великого артиста», посвященное Николаю Рубинштейну сыграют Рено Капюсон, Александр Канторов и Виктор-Жюльен Лаферрьер (6 февраля). Ну, теперь в течение пяти вечеров уже не нужно будет думать, чем заняться…