Автор: Лейла Бабаева, Базель, 9. 02. 2021.
Наша Газета не раз писала о Фонде Бейлера – детище знаменитых коллекционеров Эрнста и Хильды Бейлеров. Пара не имела наследников, и выставочный центр, построенный по проекту итальянского архитектора Ренцо Пиано в 1997 году в предместье Базеля Рихене, стал в некотором смысле их поздним ребенком... Более чем за полвека Бейлеры собрали коллекцию произведений искусства, наиболее полно представляющих современность.
Авторы проекта надеются, что благодаря их работе молодежь станет проявлять больше интереса к искусству. В виртуальном здании можно полюбоваться творениями Клода Моне, Казимира Малевича, Пита Мондриана, Огюста Родена и других мастеров, а также найти спрятанное в музее сокровище. Прогулка по залам, оформленным в стиле игры Animal Crossing – это возможность расслабиться и «сбавить скорость» на фоне постоянного ускорения ритма нашей жизни. Кроме того, в трудные периоды полезно вспомнить, насколько вдохновляющее воздействие оказывают произведения искусства.
Аватар музея - жизнерадостная пчела, и это тоже символично, так как фамилия основателей Фонда происходит от слова «пчеловод». Музей расположен стоит в красивом парке, можно сказать, что это место – уникальное сочетание искусства, природы и архитектуры, поэтому каждое посещение является особенным. Сегодня, впрочем, о "физическом" визите остается только мечтать, зато благодаря находчивости администрации музея можно участвовать в онлайн-тренингах, наслаждаться выступлениями певцов и актеров в пустых залах учреждения, а также посещать выставки на расстоянии, просматривая видеозаписи с пояснениями экскурсоводов.
Те, кто уже играют в Animal Crossing, могут попасть в виртуальный Фонд Бейлера, воспользовавшись кодом DA-8144-8773-0219. Это не единственный сюрприз для публики: желая отпраздновать открытие в режиме онлайн, администрация проводит розыгрыш трех консолей Nintendo Switch с игрой Animal Crossing. Условия участия в розыгрыше опубликованы здесь. Подробности можно узнать по телефону: + 41 (0)61 645 97 21 или на сайте музея.
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