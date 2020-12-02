Все мы – снеговики…

Три уложенных друг на друга снежных шара, два отверстия для глаз, черточка для рта – такую забавную скульптуру с недавнего времени можно увидеть в идиллическом парке вокруг Фонда Бейлера, одного из лучших швейцарских музеев современного искусства. Арт-объект под названием Snowman (англ.: снеговик) помещен в холодильную камеру размером с человеческий рост, в которой постоянно поддерживается достаточно низкая температура, позволяющая снегу не таять в любое время года.

Скульптура была задумана швейцарскими художниками Петером Фишли и Давидом Вайссом в конце 80-х годов прошлого века как часть выставки в немецком городе Саарбрюккен. Экспозиция должна была проходить рядом с новой тепловой электростанцией, поэтому художники решили создать объект, который зависел бы от вырабатываемой ею энергии. В частности, камера должна была использовать остаточную энергию электростанции, преобразованную в холод. Конечный результат не полностью оправдал ожидания художников, и они продолжали доводить эту идею до ума, пока, наконец, в 2016 году не был представлен окончательный вариант снежной скульптуры.

Согласно авторской концепции, снеговик иллюстрирует противоречие между природой, т.е. естественным началом, и искусственностью. При этом сегодняшние обстоятельства сильно отличаются от того контекста, в котором скульптура была задумана. «В связи с климатическим кризисом образ тотальной зависимости от энергии, воплощаемый снеговиком, приобретает новое измерение, одновременно пронзительное и страшное», - подчеркивается в коммюнике Фонда Бейлера. И это, безусловно, правда: ледники тают, на планете становится все жарче, средняя температура продолжает повышаться, и не исключено, что в скором будущем снеговиков можно будет увидеть только в качестве музейных экспонатов, выставляемых в морозильниках.

Но у «Снеговика», как у любого другого хорошего произведения искусства, кроме лежащего на поверхности и мгновенно считываемого смысла есть и более глубокие подтексты. С одной стороны, снежный человечек не может существовать без своего холодильника, с другой, морозильная камера – это, в каком-то смысле, его тюрьма, откуда он не может выбраться, иначе он растает и превратится в лужу на земле. Snowman проживает свою жизнь в белой ледяной коробке и глядит на мир, находясь за толстым стеклом и избегая тепла, света и столкновения с опасной для него реальностью. Он изолирован, предельно одинок, лишен общения и связей, что в контексте бушующей пандемии, когда всем нам приходится соблюдать дистанцию, отказываться от социальных контактов, встреч с родными и близкими, вызывает понимание и сочувствие.

Когда вы в следующий раз будете прогуливаться по парку вокруг музея, не забудьте подойти к Snowman и загляните в глаза-щелки человечку из снега: возможно, между нами и этой застывшей ледяной скульптурой намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд…

Добавим, что всего в мире есть только четыре подобных арт-объекта, причем Snowman в коллекции Фонда Бейелера – это единственный снеговик в Европе и первый, работающий на солнечной энергии.

Подробную информацию о часах работы музея вы найдете на сайте fondationbeyeler.ch.