Автор: Надежда Сикорская, Базель, 13. 10. 2020. Просмотров: 370
И дело совсем не в том, что ему, как тигру в знаменитом скетче Геннадия Хазанова, в клетку мяса не докладывают.|
Et ceci n’a rien à voir avec le célébré sketch du comédien russe Gennady Hazanov sur le tigre au zoo qui ne reçoit pas assez de la viande.
Согласитесь, прочитав заголовок, вы вряд ли подумали, что речь идет о выставке. Однако именно таким оригинальным названием кураторы Фонда Бейлера в Базеле решили привлечь внимание к своей новой экспозиции: сравнив себя со львом, жадно бросающимся на антилопу на знаменитой картине Анри Руссо. Аллюзия ясна – в странные выпавшие на нашу долю времена важно не забывать о прекрасном, о возвышающем, тем более что для многих из нас в последние месяцы возможность виртуального посещения музеев, действительно, стала отдушиной. Но как мы истосковались по живой культуре, так и музейные работники и вверенные их заботам произведения «изголодались» по живым посетителям!
Теперь с виртуальными походами покончено – тьфу-тьфу, не сглазить бы! – и самое время отправиться в музей «по-настоящему». Тем более что Фонд Бейлера, крупнейшее частное собрание Швейцарии, приглашает оценить новую развеску: в восьми залах музея представлены избранные полотна и скульптуры, все – легендарные, каждое произведение – шедевр классического модернизма или современного искусства.
Прекрасное не может надоесть, классика – она потому и классика, что никогда не приедается, а потому не удивительно, что уже в субботу, в первый день работы новой выставки, в музей потянулись соскучившиеся по любимым, хорошо знакомым работам граждане. И замирают они восторженно перед бумажными силуэтами Анри Матисса, такими знаменитыми и такими хрупкими, созданными художником, уже прикованным к креслу-коляске: обратите особое внимание на «Синюю обнаженную I» – какая элегантность, какая невесомость и вместе с тем какое почти физическое ощущение присутствия!
Нью-Йорк, этот никогда не спящий город, сейчас практически закрыт для путешественников. А потому с долей ностальгии любуются посетители выставки скульптурной группой, изначально выполненной Альберто Джакометти для небольшой площади перед зданием банка Chase в Манхэттане в конце 1950-х. В группу входит и легендарный «Шагающий человек», в течение долгого времени украшавший швейцарские стофранковые купюры.
Отдельный зал посвящен Луизе Буржуа, американской художнице французского происхождения, полгода не дожившей до своего столетия. Она была хорошо знакома с Джакометти и развила его концепцию скульптуры, сделав наше подсознательное если не видимым, то почти «живым». Ее огромные металлические пауки, за одного из которых художница в 1999 году получила «Золотого льва» на 48-й Венецианской биеннале, приводят в восторг как взрослых, так и детей.
Еще один сильный момент выставки, который наверняка привлечет посетителей среди наших читателей: впервые в Фонде Бейлера отражена многолетняя и прочнейшая дружба, которая связывала двух мэтров – Василия Кандинского и Пауля Клее. (Наша Газета, со своей стороны, уже не раз писала об этом в связи с другими экспозициями – солидную подборку наших публикаций вы найдете здесь.)
Три невероятно трогательных полотна, созданных Винсентом ван Гогом незадолго до смерти, представлены рядом друг с другом таким образом, чтобы посетитель мог представить себе безмолвный диалог, ведомый ими с картинами Поля Сезанна и Эдварда Хоппера, персональная выставка прекрасного американского художника завершилась в Фонде Бейлера совсем недавно.
Еще в одном зале музея вы окунетесь в мир абстрактного экспрессионизма – здесь выставлены работы более близких к нам по времени мастеров: голландца Виллема де Кунинга, американцев Клиффорда Стилла и Сэма Фрэнсиса, а также огромное полотно «Без названия» их соотечественницы Джоан Митчелл.
И если уж мы заговорили об американцах, то the last but not the least: впервые любители искусства могут увидеть одно из самых последних приобретений Фонда Бейлера – звуковую инсталляцию «Семь слез» ныне здравствующей шотландской художницы Сьюзан Мэри Филипц (род. 1965 г.), в 2010 году получившей престижную Премию Тёрнера, а в 2014-м удостоенной звания офицера Ордена Британской империи (OBE) за заслуги перед британским искусством. Филипц прославилась преимущественно звуковыми инсталляциями, в которых она использует записи своего собственного голоса, воспроизводимые в определенных точках планеты, чтобы, по ее словам, «усилить взаимодействие слушателя с окружающей средой, побуждая его к вдумчивому самоанализу». Работа «Семь слез», созданная в 2016 году и купленная Фондом Бейлера, отсылает нас к одноименному творению английского композитора и лютниста Джона Дауленда, современника Шекспира – свой «слёзный» сборник пьес Lachrimae Дауленд опубликовал в 1604 году. Оттолкнувшись от него, Сьюзан Филипц решила с помощью современных технологий «изобразить» наши сопровождаемые слезами эмоциональные состояния – от безудержной радости до глубокой печали. Насколько ей это удалось, вы сможете судить, побывав на выставке, которая будет открыта до 28 марта 2021 года. Заодно расскажете, проняло ли вас до слез…
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