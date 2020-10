Согласитесь, прочитав заголовок, вы вряд ли подумали, что речь идет о выставке. Однако именно таким оригинальным названием кураторы Фонда Бейлера в Базеле решили привлечь внимание к своей новой экспозиции: сравнив себя со львом, жадно бросающимся на антилопу на знаменитой картине Анри Руссо. Аллюзия ясна – в странные выпавшие на нашу долю времена важно не забывать о прекрасном, о возвышающем, тем более что для многих из нас в последние месяцы возможность виртуального посещения музеев, действительно, стала отдушиной. Но как мы истосковались по живой культуре, так и музейные работники и вверенные их заботам произведения «изголодались» по живым посетителям!

Теперь с виртуальными походами покончено – тьфу-тьфу, не сглазить бы! – и самое время отправиться в музей «по-настоящему». Тем более что Фонд Бейлера, крупнейшее частное собрание Швейцарии, приглашает оценить новую развеску: в восьми залах музея представлены избранные полотна и скульптуры, все – легендарные, каждое произведение – шедевр классического модернизма или современного искусства.

Прекрасное не может надоесть, классика – она потому и классика, что никогда не приедается, а потому не удивительно, что уже в субботу, в первый день работы новой выставки, в музей потянулись соскучившиеся по любимым, хорошо знакомым работам граждане. И замирают они восторженно перед бумажными силуэтами Анри Матисса, такими знаменитыми и такими хрупкими, созданными художником, уже прикованным к креслу-коляске: обратите особое внимание на «Синюю обнаженную I» – какая элегантность, какая невесомость и вместе с тем какое почти физическое ощущение присутствия!

Нью-Йорк, этот никогда не спящий город, сейчас практически закрыт для путешественников. А потому с долей ностальгии любуются посетители выставки скульптурной группой, изначально выполненной Альберто Джакометти для небольшой площади перед зданием банка Chase в Манхэттане в конце 1950-х. В группу входит и легендарный «Шагающий человек», в течение долгого времени украшавший швейцарские стофранковые купюры.

Отдельный зал посвящен Луизе Буржуа, американской художнице французского происхождения, полгода не дожившей до своего столетия. Она была хорошо знакома с Джакометти и развила его концепцию скульптуры, сделав наше подсознательное если не видимым, то почти «живым». Ее огромные металлические пауки, за одного из которых художница в 1999 году получила «Золотого льва» на 48-й Венецианской биеннале, приводят в восторг как взрослых, так и детей.

Еще один сильный момент выставки, который наверняка привлечет посетителей среди наших читателей: впервые в Фонде Бейлера отражена многолетняя и прочнейшая дружба, которая связывала двух мэтров – Василия Кандинского и Пауля Клее. (Наша Газета, со своей стороны, уже не раз писала об этом в связи с другими экспозициями – солидную подборку наших публикаций вы найдете здесь.)

Три невероятно трогательных полотна, созданных Винсентом ван Гогом незадолго до смерти, представлены рядом друг с другом таким образом, чтобы посетитель мог представить себе безмолвный диалог, ведомый ими с картинами Поля Сезанна и Эдварда Хоппера, персональная выставка прекрасного американского художника завершилась в Фонде Бейлера совсем недавно.

Еще в одном зале музея вы окунетесь в мир абстрактного экспрессионизма – здесь выставлены работы более близких к нам по времени мастеров: голландца Виллема де Кунинга, американцев Клиффорда Стилла и Сэма Фрэнсиса, а также огромное полотно «Без названия» их соотечественницы Джоан Митчелл.

И если уж мы заговорили об американцах, то the last but not the least: впервые любители искусства могут увидеть одно из самых последних приобретений Фонда Бейлера – звуковую инсталляцию «Семь слез» ныне здравствующей шотландской художницы Сьюзан Мэри Филипц (род. 1965 г.), в 2010 году получившей престижную Премию Тёрнера, а в 2014-м удостоенной звания офицера Ордена Британской империи (OBE) за заслуги перед британским искусством. Филипц прославилась преимущественно звуковыми инсталляциями, в которых она использует записи своего собственного голоса, воспроизводимые в определенных точках планеты, чтобы, по ее словам, «усилить взаимодействие слушателя с окружающей средой, побуждая его к вдумчивому самоанализу». Работа «Семь слез», созданная в 2016 году и купленная Фондом Бейлера, отсылает нас к одноименному творению английского композитора и лютниста Джона Дауленда, современника Шекспира – свой «слёзный» сборник пьес Lachrimae Дауленд опубликовал в 1604 году. Оттолкнувшись от него, Сьюзан Филипц решила с помощью современных технологий «изобразить» наши сопровождаемые слезами эмоциональные состояния – от безудержной радости до глубокой печали. Насколько ей это удалось, вы сможете судить, побывав на выставке, которая будет открыта до 28 марта 2021 года. Заодно расскажете, проняло ли вас до слез…