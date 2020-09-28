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понедельник, 28 сентября 2020 года   

Сохранить Мондриана!|Conservons Mondrian !

Автор: Надежда Сикорская, Базель, 28. 09. 2020. Просмотров: 233

Команда реставраторов Фонда Бойлера за работой над картинами Пита Мондриана «Ромбовидная композиция с восемью линиями и красным» (Картина № III, 1938) и Картина № 1, 1921-1925, «Композиция с двойной линией и синим » (1935). Riehen/Bâle, Collection Beyeler

Le Piet Mondrian Conservation Project (2019–2021) est lancé sur l’initiative de la Fondation Beyeler et réalisé avec le soutien de La Prairie.

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Проект, задуманный специалистами Фонда Бейлера в Базеле и получивший финансовую поддержку косметического бренда La Prairie, рассчитан на три года.

Мы уверены, что нашим просвещенным читателям нет нужды представлять Питера Корнелиса (Пита) Мондриаана (1872-1944), знаменитого нидерландского художника, одновременно с Кандинским и Малевичем положившего начало абстрактной живописи. Но на всякий случай биография его, в самом кратком виде, такова.

Он родился в небольшом голландском городке Амерсфорте в семье директора местной школы, в 20 лет уехал учиться в Амстердам. Начал карьеру преподавателем рисования в начальной школе, его ранние работы – сплошь пейзажи Голландии в духе импрессионизма. Впервые увидев работы кубистов на выставке в Амстердаме в 1911 году, глубоко проникся этим движением. В 1912 году переехал в Париж и в знак начала новой жизни изменил фамилию на «Мондриан». Прожив во Франции до 1938 года, он переехал в Великобританию, а последние четыре года провел в США, где в 1944 году скончался от воспаления легких.

Больше всего Мондриан известен своими работами начала 1920-х годов, в которых все «сводится» к горизонтальным и вертикальным линиям. Получившиеся прямоугольники художник заполнял основными цветами палитры. Таким образом он представил своё кажущееся упрощенным до максимума ощущение мира в виде противоположностей: вертикали и горизонтали, плюса и минуса, динамики и статики, мужского и женского начал.

Базельский Фонд Бейлера, об интересных выставках которого Наша Газета регулярно рассказывает, – счастливый обладатель одного из крупнейших в Швейцарии собраний работ Пита Мондриана, от знаковых полотен начального периода его творчества до более поздних, считающихся классическими. Семь шедевров из собрания фонда и стали стимулом к разработке масштабного исследовательского проекта, финальная цель которого – их надежная сохранность. Работа уже началась и будет вестись до конца 2021 года по трем основным направлениям, о которых мы кратко расскажем.

Углубленное изучение картин с целью лучшего понимания используемых материалов и техник

Эксперты Фонда Бейлера досконально изучат все полотна – как холсты, так и пигменты – с помощью новейших не инвазивных технологий, чтобы получить недоступную глазу информацию об их происхождении и состоянии сохранности, как бы заглянув под слой краски. Таким образом специалисты лучше поймут, как, в случае каждой картины, протекал художественный процесс, какие делались наброски, как менялась композиция. Анализ крошечных, буквально миллиметровых образцов должен дать ответы на многочисленные вопросы, которые наверняка возникнут после общего изучения полотен. В частности, это позволит выявить возможные изменения, которые претерпели материалы в процессе естественного старения работ, а заодно подсказать решения для их надежного сохранения на долгие времена. Одновременно проведенное исследование даст достоверную информацию о том, какими материалами и техниками пользовался Мондриан и почему, что в итоге должно позволить лучше понять его творческий метод.

Реставраторы Фонда Бейлера тесно сотрудничают с другими музеями, располагающими значимыми коллекциями творений Мондриана, прежде всего, с Художественным музеем Гааги, а за всеми проводимыми исследованиями наблюдает группа признанных экспертов из Лаборатории культурного наследия в Амстердаме.

Долгосрочная сохранность проекта для будущих поколений

Как только будет собрано достаточно информации об использованных материалах и техниках, станет возможно перейти к оценке нынешнего состояния полотен и изменений, которые они претерпели за прошедшие с момента их создания десятилетия. На этой основе можно будет определить, адекватно ли сегодняшнее состояние работ отражает намерения художника. Далее круг участников проекта будет расширен для определения краткосрочных и долгосрочных мер, которые необходимо будет принять и которые должны быть оценены как с практической, так и с этической точек зрения.

Реорганизация развески картин и восстановление утраченных оригинальных рам

Известно, что Мондриан давал очень четкие указания насчет обрамления своих работ, поскольку считал рамы важной составляющей презентации картин и их восприятия зрителями. Тем не менее с течением времени многие оригинальные рамы были заменены. Сохранившиеся фотографии, указания, имеющиеся на самих картинах, и сравнение с произведениями, у которых сохранились изначальные рамы, позволит определить, как именно выглядели рамы семи творений Мондриана из собрания Фонда Бейлера. Уже сейчас обсуждается возможность восстановления некоторых оригинальных рам. В рамках проекта предусмотрен также новый метод помещения картин под стекло и их развески с тем, чтобы обеспечить одновременно визуально нейтральную и безопасную для них презентацию.

В течение первого года тщательному анализу подверглись три картины, относящиеся к начальному этапу творчества Пита Мондриана: «Эвкалипт» (1912), Композиция № XVI (Композиции 1, «Деревья», 1912-13) и Композиция № VI (Композиции 9, «Голубой фасад», 1914). В течение второго года реализации проекта, теперь уже в партнерстве с La Prairie, наступит очередь четырех полотен позднего периода: «Картина № 1» (1921-1925), «Композиция с желтым и синим» (1932), «Композиция с двойной линией и синим» (1935) и «Ромбовидная композиция с восемью линиями и красным» (Картина № III, 1938).

На всем протяжении проекта посетители Фонда Бейлера имеют возможность наблюдать за работой реставраторов, а по его завершении, то есть в 2022 году, здесь планируется масштабная выставка работ Пита Мондриана.

 

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