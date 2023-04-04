Автор: Надежда Сикорская, Женева, 4. 04. 2023.
Ассоциация Avetis приготовила два потрясающих подарка для всех любителей вокала.|
L’Association Avetis a préparé deux cadeaux extraordinaires pour tous les amateurs du chant lyrique.
Нашим постоянным читателям не надо представлять Avetis – Ассоциацию поддержки армянской культуры, созданную в Женеве сопрано Вардуи Хачатрян и вот уже 13-й год ею вдохновляемую. Очевидно, что вдохновение и энергия Вардуи – ресурсы неисчерпаемые, поскольку Ассоциация неустанно набирает обороты, предлагая все более разнообразные программы и «замахиваясь» на все более крупные звезды музыкального мира. Благодаря стараниям руководителей Ассоциации женевские слушатели аплодировали Максиму Венгерову, Хатии Буниатишвили, Анжеле Георгиу, Михаилу Плетневу, Элине Гаранче и многим другим прекрасным исполнителям. Можно не сомневаться, что встречи, запланированные на май и июнь, также станут незабываемыми. Мы рассказываем о них заблаговременно, чтобы поднять вам настроение накануне длинных пасхальных выходных, и чтобы, узнав, что билетов уже нет, вы не обвиняли бы нас в том, что не предупредили заранее.
Чтобы вы получили представление о том, каким характером обладает эта женщина, расскажем о таком случае. На представлении «Севильского цирюльника» в Ковент-Гардене 7 июля 2009 года певица оступилась на сцене и сломала малую берцовую кость правой ноги. Она закончила первый акт, припадая на одну ногу, а далее вышла петь на костылях. Оставшиеся пять спектаклей она исполняла роль Розины, передвигаясь по сцене в инвалидной коляске: один из этих спектаклей записан на плёнку и был показан в прямой трансляции из знаменитого лондонского театра.
Программа, с которой певица выступит в Женеве, называется «От барокко до джаза», что позволяет судить о масштабе ее репертуара. В сопровождении аккомпаниатора Крэга Терри Джойс ДиДонато исполнит, в частности, Rückert-Lieder – цикл из пяти песен Густава Малера на стихи Фридриха Руккерта, две очень разные сцены Клеопатры – одну из оперы немецкого композитора 18 века Иоганна Адольфа Хассе «Антоний и Клеопатра», вторую из оперы Генделя «Юлий Цезарь», знаменитую «Caro mio ben» Джузеппе Джордани. Оцените переход после этого к Берлиозу, Дюку Эллингтону и Луиджи, французскому композитору, написавшему музыку к песне Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете» и прославившемуся на весь мир…
… Не сомневаемся, что вы уже пометили дату 26 мая в своих ежедневниках. Пометьте сразу еще одну, чтобы заказывать билеты сразу на оба концерта. 13 июня в Женеве в сопровождении Оrchestra Sinfonica Rossini di Pesaro под управлением Фредерика Шаслена выступит Пласидо Доминго – великий тенор, живая легенда и прочая, прочая, прочая… Автор этих строк имела счастье побывать на его Гала-концерте в Ла Скала в декабре 2019 года, накануне начала пандемии коронавируса и в разгар скандала, разразившегося после того, как некие дамы обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Не будем вдаваться в подробности, но сухой остаток таков: многие оперные сцены мира, на которых верой и правдой десятилетиями служил Доминго, расторгли с ним контракты; сам певец вышел из неприятной ситуации с гордо поднятой головой, опубликовав полное достоинства открытое письмо. А в тот декабрьский вечер в Милане, посвященный первому выходу великого певца на великую сцену, публика доказала ему свою любовь, верность и восхищение. Не забудутся неистовые овации, слезы в глазах Пласидо Доминго, вставшего под конец на колени и поцеловавшего сцену…
Конечно, ему уже 82 года. Но тем из вас, кто ни разу не видел его «живьем», предоставляется редкая возможность испытать на себе мощь его таланта и обаяния. Насколько нам удалось разузнать, Пласидо Доминго исполнит арии из «Макбета» и «Силы судьбы» Верди, а также, всегда стараясь поддержать молодых исполнителей, представит публике тенора из Армении Ованеса Айвазяна. Разумеется, этим вечер не ограничится: вас ждут сюрпризы – иногда неожиданные, но точно приятные.
Спешите заказать билеты на концерты Джойс ДиДонато и Пласидо Доминго, перейдя по ссылкам.
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