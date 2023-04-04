Нашим постоянным читателям не надо представлять Avetis – Ассоциацию поддержки армянской культуры, созданную в Женеве сопрано Вардуи Хачатрян и вот уже 13-й год ею вдохновляемую. Очевидно, что вдохновение и энергия Вардуи – ресурсы неисчерпаемые, поскольку Ассоциация неустанно набирает обороты, предлагая все более разнообразные программы и «замахиваясь» на все более крупные звезды музыкального мира. Благодаря стараниям руководителей Ассоциации женевские слушатели аплодировали Максиму Венгерову, Хатии Буниатишвили, Анжеле Георгиу, Михаилу Плетневу, Элине Гаранче и многим другим прекрасным исполнителям. Можно не сомневаться, что встречи, запланированные на май и июнь, также станут незабываемыми. Мы рассказываем о них заблаговременно, чтобы поднять вам настроение накануне длинных пасхальных выходных, и чтобы, узнав, что билетов уже нет, вы не обвиняли бы нас в том, что не предупредили заранее.

Посвящение Марии Каллас

Десять свечек ассоциации Avetis 26 мая по приглашению Ассоциации Avetis в женевском Виктория-холле выступит с сольным концертом Джойс ДиДонато, американская оперная певица, лирико-колоратурное меццо-сопрано, считающаяся одной из самых востребованных исполнительниц в мире. Обладательница нескольких Грэмми за лучший классический сольный вокал и Olivier Award за выдающиеся достижения в оперном искусстве 2018 года, Джойс ДиДонато (урождённая Флаэрти) родилась в городе Прери-Виллидж, штат Канзас, став шестым из семерых детей в ирландско-американской семье. Отец Джойс руководил церковным хором, и сама она пела в хоре и выступала в мюзиклах в старших классах, мечтая о карьере бродвейской звезды или поп-певицы. Обучалась на вокальном отделении Уичитского университета и сначала больше интересовалась преподаванием вокала. Интерес к опере возник только на третьем курсе, когда она прошла отбор для участия в студенческом спектакле «Летучая мышь». Джойс продолжила обучение в Академии вокального искусства в Филадельфии, и пошло, и пошло… Профессиональную карьеру она начала в сезоне 1998-1999 гг. в провинциальных театрах США. Наиболее заметной ее партией на тот период стала роль Катюши Масловой в мировой премьере оперы Тода Маховера «Воскресение» по роману Льва Толстого в Гранд Опера Хьюстона. В сезоне 2000-2001 гг. она дебютировала в миланском Ла Скала в партии Анджелины в опере Россини «Золушка» и вскоре была удостоена премии АРИА (Awards Recognizing Individual Artistry), которая ежегодно вручается самому одарённому и многообещающему вокалисту США.

Чтобы вы получили представление о том, каким характером обладает эта женщина, расскажем о таком случае. На представлении «Севильского цирюльника» в Ковент-Гардене 7 июля 2009 года певица оступилась на сцене и сломала малую берцовую кость правой ноги. Она закончила первый акт, припадая на одну ногу, а далее вышла петь на костылях. Оставшиеся пять спектаклей она исполняла роль Розины, передвигаясь по сцене в инвалидной коляске: один из этих спектаклей записан на плёнку и был показан в прямой трансляции из знаменитого лондонского театра.

Программа, с которой певица выступит в Женеве, называется «От барокко до джаза», что позволяет судить о масштабе ее репертуара. В сопровождении аккомпаниатора Крэга Терри Джойс ДиДонато исполнит, в частности, Rückert-Lieder – цикл из пяти песен Густава Малера на стихи Фридриха Руккерта, две очень разные сцены Клеопатры – одну из оперы немецкого композитора 18 века Иоганна Адольфа Хассе «Антоний и Клеопатра», вторую из оперы Генделя «Юлий Цезарь», знаменитую «Caro mio ben» Джузеппе Джордани. Оцените переход после этого к Берлиозу, Дюку Эллингтону и Луиджи, французскому композитору, написавшему музыку к песне Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете» и прославившемуся на весь мир…

… Не сомневаемся, что вы уже пометили дату 26 мая в своих ежедневниках. Пометьте сразу еще одну, чтобы заказывать билеты сразу на оба концерта. 13 июня в Женеве в сопровождении Оrchestra Sinfonica Rossini di Pesaro под управлением Фредерика Шаслена выступит Пласидо Доминго – великий тенор, живая легенда и прочая, прочая, прочая… Автор этих строк имела счастье побывать на его Гала-концерте в Ла Скала в декабре 2019 года, накануне начала пандемии коронавируса и в разгар скандала, разразившегося после того, как некие дамы обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Не будем вдаваться в подробности, но сухой остаток таков: многие оперные сцены мира, на которых верой и правдой десятилетиями служил Доминго, расторгли с ним контракты; сам певец вышел из неприятной ситуации с гордо поднятой головой, опубликовав полное достоинства открытое письмо. А в тот декабрьский вечер в Милане, посвященный первому выходу великого певца на великую сцену, публика доказала ему свою любовь, верность и восхищение. Не забудутся неистовые овации, слезы в глазах Пласидо Доминго, вставшего под конец на колени и поцеловавшего сцену…

Конечно, ему уже 82 года. Но тем из вас, кто ни разу не видел его «живьем», предоставляется редкая возможность испытать на себе мощь его таланта и обаяния. Насколько нам удалось разузнать, Пласидо Доминго исполнит арии из «Макбета» и «Силы судьбы» Верди, а также, всегда стараясь поддержать молодых исполнителей, представит публике тенора из Армении Ованеса Айвазяна. Разумеется, этим вечер не ограничится: вас ждут сюрпризы – иногда неожиданные, но точно приятные.

Спешите заказать билеты на концерты Джойс ДиДонато и Пласидо Доминго, перейдя по ссылкам.