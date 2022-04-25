Любой человек, хоть немного интересующийся оперным искусством, слышал о великой Марии Каллас, исполнение которой ряда сопрановых партий считается эталонным. Дива родилась 2 декабря 1923 года в Нью-Йорке, в семье греческих эмигрантов и получила сложное и длинное имя – Мария Анна София Цецилия Калогеропулу. Талант девочки проявился еще в раннем детстве, и, несмотря на небольшой достаток, родители решили дать ей певческое образование. Символично, что учиться Мария решила не в Америке, а на своей исторической родине – в 1937 году она поступила в афинскую консерваторию «Этникон одеон», к известному тогда педагогу Марии Тривелла. Под ее руководством Каллас подготовила и исполнила в студенческом спектакле свою первую оперную партию – Сантуццы в опере «Сельская честь» П. Масканьи, было это в 1939 году. Каллас продолжила свое профессиональное образование в другой афинской консерватории, «Одеон афион», в классе выдающейся испанской колоратурной певицы Эльвиры де Идальго, которая помогла Марии состояться как оперной певице. В 1941 году Каллас дебютировала в Афинской опере, исполнив партию Тоски в одноименной опере Пуччини. Так началась долгая карьера, которая уже при жизни принесла Марии Каллас статус легенды и титул La Divina, Божественная, которым наградила ее восторженная публика и который сохраняется за ней до сих пор, сорок лет спустя после ее ухода.

В будущем году весь музыкальный мир будет отмечать юбилей великой певицы, но Вардуи Хачатрян, возглавляющая ассоциацию Avetis, за деятельностью которой Наша Газета следит уже много лет, решила оказаться впереди планеты всей. За что швейцарские любители вокала могут быть ей только благодарны.

Уже 12 мая 2022 года меломаны смогут послушать арии из репертуара Марии Каллас в исполнении двух сопрано – самой Вардуи Хачатрян и ее румынской коллеги Анжелы Георгиу. C Вардуи мы вас уже знакомили. Стоит добавить лишь об особом месте, которое занимает Каллас в ее жизни и творчестве - вот уже 30 лет Вардуи собирает все, что имеет отношение к Каллас, набралась солидная коллекция книг, дисков, видеокассет... . В 2001 году Вардуи получила Гран-при на конкурсе имени Марии Каллас в Афинах, за этим последовали многочисленные приглашения на престижные международные фестивали, где выступления певицы были записаны каналами Mezzo и Klassik TV. А среди различных концертов упомянем участие в гала-вечере в память о Марии Каллас в Афинах.

В 2013 году, по случаю 90-летия со дня рождения Каллас, Вардуи посвятила ей серию концертов в рамках европейского турне – в Амстердаме, Копенгагене, Антверпене, Женеве и в Армении. В 2016 году она создала проект Viva Callas, который был успешно представлен в Швейцарии, России, Нидерландах, Израиле и в Карнеги-холле в Нью-Йорке. А через год Вардуи была приглашена участвовать в концерте, посвященном 40-летию со дня смерти Каллас – к этой дате было приурочено открытие ее музея в Афинах. Можно не сомневаться, что и программа, подготовленная к маю этого года, будет представлена не только в Женеве.

Вместе с Вардуи на сцену Виктория-холла выйдет особый гость – Анжела Георгиу. Эта великолепная певица, введенная в Зал славы журнала Gramophone, дебютировала на оперной сцене в Бухаресте в 1988 году. За этим последовали 3-я премия на международном конкурсе вокалистов «Бельведер» (Вена, 1990 г.) и дебют в лондонском Ковент-Гардене в 1992-м. Анжела Георгиу выступала в спектаклях ведущих трупп мира, сотрудничала с театрами Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Ла Скала, Венская государственная опера... В 1998 и 2009 годах она гастролировала в России. Певица, чей голос часто сравнивают с голосом Марии Каллас, сделала немало записей на фирмах EMI Classics (поглощенной Warner Classics в 2013-м) и Decca.

В предстоящем концерте певиц будет сопровождать оркестр фестиваля Пуччиниано, регулярно проходящего в итальянском городе Торре-дель-Лаго. За дирижерский пульт встанет маэстро Коррадо Вальво, а программе прозвучат сочинения Верди, Пуччини, Беллини, Гуно, Бизе, Масснэ, Масканьи и Каталани…

Вместо аперитива предлагаем вам послушать знаменитую арию Casta Diva из оперы Беллини «Норма», одну из вершин творчества Марии Каллас, в ее исполнении. Надеемся, что, прослушав ее, вы незамедлительно приобретете билеты на предстоящий концерт.