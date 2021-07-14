Нет худа без добра. Эта народная мудрость отлично подходит для формулировки истоков симпатичного фестиваля, для посещения концертов которого не надо одевать строгий костюм и шпильки, дресс-код здесь - шорты и шлепки/кроссовки, а вместо элегантной дамской сумочки – полотенце и/или раскладной стульчик. «Худо» в данном случае – это, понятное дело, пандемия коронавируса, поставившая на долгую, очень долгую паузу культурную жизнь в Швейцарии. А «добро» заключается в том, что, не имея в прошлом году возможности отправиться в конце лета в традиционное европейское турне, руководство Оркестра Романдской Швейцарии решило не сидеть сложа руки, кляня, как говорится, свою судьбу. Так возникла идея вспомнить очарование курортов 1930-х годов, где всегда звучала музыка, воспользоваться имеющейся инфраструктурой (значительно улучшенным в последнее время женевским пляжем), тоской публики по живому общению и объединить это все в рамках мини-фестиваля. (Кстати, опыт прошлого дождливого августа учтен – в этом году музыканты будут играть под навесом!)

Программа нынешнего выпуска составлена на все вкусы и так мудро, что сразу хочется резервировать места (лежаки?) на три вечера. Судите сами!

Вечер первый (26 августа) – Rhapsody in Blue, одно из самых известных произведений Джорджа Гершвина. Пьеса была заказана дирижером Полом Уайтманом начинающему тогда композитору Гершвину 5 января 1923 года в качестве эксперимента по созданию нового музыкального стиля, сочетающего джаз и классическую музыку, и впервые прозвучала 12 февраля 1924 года в Нью-Йорке в исполнении автора в сопровождении оркестра Уайтмана. В том же году Ферде Грофе сделал оркестровку Рапсодии для фортепиано и джазовой группы, а чуть позже создал версию для фортепиано и симфонического оркестра - именно в этой редакции это произведение ныне всемирно известно. Однако на женевском пляже оно прозвучит в джазовой версии 1924 года – редкий шанс вернуться к первоисточнику.

С русским переводом названия Рапсодии, иногда звучащим как «Рапсодия в голубых тонах», а то и вовсе «Голубая рапсодия», возникла накладка, связанная с первичным значением английского слова blue, которое обозначает не только «синий, голубой», но и «грустный, печальный». Поэтому и само слово блюз, от blue devils, буквально обозначает «грустная мелодия; тоска, печаль». Так что правильно, конечно, говорить о «Рапсодии в стиле блюз», но грустить, поверьте, не придется – благодаря джаз-бэнду из музыкантов ОРШ во главе с худруком Джонатаном Ноттом и совсем молодому блистательному израильскому пианисту Йоаву Леванону.

Вечер второй (27 августа) – «Малыш» Чарли Чаплина, первый полнометражный фильм Чаплина-режиссера отмечает в этом году столетие, не постарев при этом ни на год! Все вы, конечно, помните, трогательную историю ребенка, брошенного матерью вскоре после рождения (его сыграл пятилетний Джекки Куган), которого после серии приключений находит житель трущоб Чарли и берет под свое бедное, но доброе крыло. Отреставрированная версия киношедевра будет показана на женевском пляже в сопровождении «живой» оригинальной музыки, а также нескольких дополнений – например, «Патетической» симфонии П. И. Чайковского. На этот раз за дирижерским пультом будет бессменный руководитель детских концертов ОРШ Филипп Беран.

Вечер третий (28 августа) называется просто «Балалайка». Думаем, комментарии излишни. Действительно, почетным гостем Женевы будет в этот день самый известный русский инструмент, получивший распространение с конца 17 века и ставший, наряду с гармонью и гуслями, одним из символов музыкального творчества русского народа. Мы обязательно пойдем на этот концерт хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как будут реагировать местные жители на перформанс балалаечника-виртуоза Алексея Бирюкова, родившегося в Сочи, но с 1997 года живущего во Франции.

Вместе с ним искристый (но не взрывоопасный) коктейль из фольклорных русских, румынских, молдавских, цыганских и клецмерских мелодий предложит публике Sirba Octet. История создания этого коллектива оригинальна. В 2003 году французский скрипач Ришар Шмуклер решил сформировать ансамбль, репертуар которого объединял бы классическую музыку и восточно-европейский фольклор, исполняемые на высшем профессиональном уровне. Для этого он привлек пятерых коллег из Оркестра Парижа, Национального оркестра Франции и Оркестра Парижской оперы, а также пианиста, цимбалиста и аранжировщика. Так родился уникальный октет, в 2005 году выпустивший свой первый диск с не нуждающимся в переводе названием A Yiddishe Mame. Приходите, не пожалеете!

От редакции: Цены на билеты гораздо дешевле, чем на концерты в Виктория-холле, от 10 до 20 франков. Их можно заказать по телефону 022 807 0000 или на сайте оркестра.