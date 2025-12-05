Мы впервые представили нашим читателям пианистку Ларису Дедову ровно три года назад, в преддверии ее выступления в Женевской консерватории в ансамбле со скрипачом Сергеем Островским и виолончелистом Дэниэлем Митницким. Год спустя эта выпускница Московской консерватории по классу профессора Льва Оборина и ее аспирантуры по классу профессора Евгения Малинина, с 1997 года живущая и работающая в США, готовилась к выступлению уже в составе квинтета, а в конце 2024 года представила любителям вокала цикл «Зимний путь» – вместе с немецким тенором Максимилианом Шмиттом. И вот теперь, 16 декабря, снова трио – музыкальные программы развиваются циклично, как и вся История.

Если приглядеться повнимательнее, то можно без труда заметить во всех этих программах целый ряд заложенных еще Аристотелем единств. Судите сами: единство времени – выступления Ларисы Дедовой всегда проходят зимой, чаще всего в декабре; единство места – Женевская консерватория, абонемент «Великие исполнители» концертного агентства Caecilia; единство действия – исполнение камерной музыки. Но есть и еще одна, важнейшая, константа, которую не предусмотрел великий философ – эта абсолютная верность Ларисы Дедовой Францу Шуберту: программы всех прошлых женевских концертов, а также предстоящего посвящены исключительно этому композитору! Любовь пианистки к его творчеству настолько огромна, что в 2021 году она записала для лейбла Centaur Records все фортепианные сонаты Шуберта – их набралось на целых пять дисков.

Одна из них, Соната ре-мажор ор. 53, D.850, отмечающая в этом году свое двухсотлетие, прозвучит в предстоящем концерте в Женеве. Да, эта соната, известная как «Гаштайнер», была написана в 1825 году, когда композитор находился в курортном городе Бад-Гаштайн и стала всего второй из его опубликованных фортепианных сонат, да и то лишь год спустя. Эта соната заметно быстрее по темпу, чем многие другие сонаты Шуберта, а первая часть вообще отмечена необычной для него живостью. Интересно, что в автографе композитора эта первая часть была указана alla breve Allegro, тогда как в первом издании, вышедшем при жизни Шуберта, стоит обозначение Allegro vivace в обычном размере. Это, как знают специалисты, необычно быстро для шубертовского allegro, характер которого композитор нередко уточнял moderato. Первая часть действительно отличается энергией, варьирующейся от просто жизнерадостной до бурной и даже торжественной. Фанфароподобное вступление вводит основную тему, которая звучит не только в этой части, но и проходит через всю сонату. Но! В типичном для Шуберта жесте эта тема сразу же повторяется в миноре… и все становится на свои места. Несмотря на то, что Шуберту было не по душе чрезмерное пристрастие к виртуозности, которую он презрительно именовал «проклятой стукотней» и сетовал на то, что к ней стремятся и лучшие пианисты, третья и четвертая части его ре-мажорной сонаты при порой кажущейся легкомысленности предъявляют к исполнителю требования, для соответствия которым без виртуозности не обойтись!

Во втором отделении концерта в Женевской консерватории прозвучит Фортепианное трио No. 1 си-бемоль мажор, ор. 99, D. 898. Согласно справочникам, Шуберт начал писать его в 1827 году, за год до своей смерти, работая над ним параллельно с вокальным циклом «Зимний путь», а закончил в 1828-м. Некоторые музыковеды предполагают, что Шуберту был нужен более лёгкий в эмоциональном смысле проект, чтобы отвлечься и от болезни, и от меланхолии, которые наполняли его жизнь в последние месяцы. Op. 99 – это бодрое, жизнерадостное сочинение, пронизанное непревзойдённой лиричностью, которой слушатели наслаждаются в течение почти сорока минут. Роберт Шуман сказал о нём: «Одного взгляда на Трио Шуберта (op. 99) достаточно, чтобы беды нашего человеческого существования рассеялись, и весь мир снова стал свежим и светлым».

Принято считать, что это великолепное трио, опубликованное издательством Diabelli лишь в 1836 году и при жизни Шуберта никогда публично не исполнявшееся, было написано для трио в составе друга композитора пианиста Карла Марии фон Боклета, скрипача Игнаца Шуппанцига, дружившего с Бетховеном и игравшего на его скрипке (!), и виолончелиста Йозефа Линке, для которого великий Людвиг написал, в частности, сонаты для виолончели и фортепиано до мажор op.102 № 1 и ре мажор op.102 № 2. (К слову, Линке участвовал в созданном Шуппанцигом в 1804 году квартете, прославившемся как лучший струнный квартет в Европе и как первый профессиональный струнный квартет. Интересно, что с 1808 по 1816 год квартет Шуппанцига, первым исполнявший многие из последних квартетов Бетховена, содержал русский князь и меценат Андрей Разумовский, из-за чего ансамбль в обиходе так и называли – Квартет Разумовского.)

Партнерами Ларисы Дедовой в исполнении Трио Шуберта в Женевской консерватории станут два молодых музыканта – скрипач Чарли Сием, 1986 года рождения, и виолончелист Лионель Котте, на год его моложе.

Имя Лионеля Котте, овладевавшего профессией в Джульярдской школе Нью-Йорка, Моцартеуме Зальцбурга, Высших школах музыки Цюриха и Женевы и с сентября 2022 года занимающего пост первой виолончели-солиста в Оркестре Романдской Швейцарии, встречалось на страницах Нашей Газеты в 2016 году в связи с его выступлениями с Российским национальным оркестром под управлением Михаила Плетнева и концертом, организованным профессором Лозаннской консерватории Хорхе Виладомсом в пользу мексиканских детей. А вот Чарли Сиема мы собираемся послушать впервые и раньше ничего о нем не знали. При этом в Москве он уже известен: в 2019 году, по приглашению виолончелиста Бориса Андрианова, он участвовал в Фестивале камерной музыки Vivarte, организованном параллельно с выставкой работ норвежского живописца Эдварда Мунка в Третьяковской галерее.

Решив узнать о нем побольше и заглянув для этого в Википедию, мы невольно улыбнулись. Его биография там начинается так: «Чарли Сием родился в Лондоне, Великобритания, у Карен Анн (Моросс) и Кристиана Сиема, миллиардера. Его отец был норвежцем. Мать – южно-африканка, еврейка, ее семье имеет корни в Литве и Украине». Далее указывается, что он женат на графине Виоле Арривабене Валенте Гонсага. Ну как тут не вспомнить покойного Жириновского с его папой-юристом с одной стороны и эпизод с помолвкой Леди Роуз и Аттикуса Олдриджа из «Доунтонского аббатства» с другой?!

При этом на официальном сайте музыканта все эти пикантные подробности опущены, зато указано, что, получив общее образование в Итоне и Кембридже, в 1998-2004 годах Чарли Сием обучался музыке в классе Ицхака Рашковского в лондонском Королевском колледже музыки, а затем совершенствовался под руководством знаменитого Шломо Минца. Узнали мы и то, что играет Чарли Сием на скрипке, созданной в 1735 году мастером Гварнери дель Джезу, известной под именем «d'Egville» и ранее принадлежавшей Иегуди Менухину.

Теперь, владея всей этой информацией, нам остается только дождаться концерта, который состоится 16 декабря в Женевской консерватории и последние билеты на который еще можно приобрести здесь. До встречи на концерте!