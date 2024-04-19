С 2009 года, то есть почти с самого начала существования Нашей Газеты, мы следили за печальной сагой знаменитого кинорежиссера Романа Поланского: тогда, 26 сентября, полиция задержала его чуть ли не на красной ковровой дорожке Цюрихского кинофестиваля, где на следующий день ему должны были вручить приз за вклад в искусство. Церемонию пришлось отложить из-за того, что в 1978 году Полански был обвиненен в изнасиловании 13-летней девочки и вынужден уехал из США в Лондон, а затем во Францию. Однако оказалось, дело не закрыто, а постановление о его аресте, выданное американским судом больше 30 лет назад, действительно до сих пор, вот швейцарские полицейские его и задержали. Обо всех подробностях той давней истории вы можете прочитать здесь. В результате он был освобожден, однако желанным гостем в Швейцарии себя с тех пор не чувствовал, из-за чего в 2014 году отказался от участия в Международном фестивале в Локарно.

Вероятно, выбор места действия его последнего фильма, «Дворец», не был случайным: именно в Гштааде, одном из самых фешенебельных швейцарских горных курортов, Роман Полански провел почти год под домашним арестом, ожидая решения правосудия. Можно даже предположить, что едкая сатира на местное общество была его маленькой местью, однако обвинить его в незнании материала нельзя точно.



Съемки, проходившие в Гштааде, были быстрыми – с февраля по июнь 2022 года. Премьера фильма состоялась вне конкурсной программы на 80-м Венецианском фестивале в 2023 году – картина получила трехминутную овацию. 28 сентября того же года она вышел в прокат в Италии, а 3 октября была показана на кинофестивале в Цюрихе. Дальше ее смогли увидеть зрители в Польше, России, Венгрии, Литве и Болгарии. При этом дистрибьютеров в США и Великобритании не нашлось: может, их экспертам фильм правда не понравился (критик Time Out отозвался о нем «Евродрянной гостиничный фарс – абсолютная вонючка»), а может, из моральных соображений – иногда арт-критики воображают себя пуританами. При этом, если верить RTS, когда фильм был показан в конце 2023 года в Гштааде, то собрал в местном кинотеатре рекордное число зрителей. Видимо, местные жители обладают хорошим чувством юмора и понимают, что «неча на зеркало (читай – режиссера) пенять, когда…» Ну и дальше по тексту классика.



Вообще, в фильме много от Гоголя: помимо «говорящих фамилий» типа Bill Crush, как в «Ревизоре» перед зрителем предстает вся знать провинциального городка, так здесь показана знать международная – состав гостей главного отеля курорта, Palace, также интернационален, как и состав исполняющих их роли актеров. Немецкий артист Оливер Мазуччи великолепен в роли управляющего отелем Хансуэли Копфа, французская звезда Фанни Ардан – в роли маркизы, не брезгующей обществом польского сантехника, словно сошедшего с не утративших своей актуальности плакатов Народной партии Швейцарии. Англичанин Джон Клиз великолепен в образе 97-летнего миллиардера Артура Уильяма Далласа III, приехавшего в Гштаад, чтобы справить первую годовщину свадьбы со своей 22-летней пышнотелой супругой по имени Магнолия – увы, его сердце не выдерживает в самый «романтический» момент, но Магнолия делает все необходимое, чтобы получить наследство.

Очень убедителен португалец Жоаким ди Алмейда в роли пластического хирурга доктора Лимы, жена которого страдает алцгеймером – вероятно, для нее это был лучший выход, чтобы избавиться от одолевающих ее мужа стареющих светских львиц. А уругвайский артист Лука Барбарески (он выступил в роли продюсера фильма) бесподобен в образе бывшей порно-звезды Бонго. Не менее впечатляет ставший артистом бывший профессиональный американский боксер Микки Рурк в роли явного афериста, отказывающегося признать своего зачатого в чешском городке сына, похожего на него, как две капли воды. Разумеется, есть и русские гости – богатые мужчины (в исполнении, в частности, Александра Петрова) и их дешевые женщины, приезжающие в Palace с набитыми долларами чемоданами. Кстати, некоторые критики ругали фильм за то, что «таких русских больше нет». Это правда, но, во-первых, действие происходит накануне нового 2000-го года, а во-вторых, разве сейчас, когда выстраивать отношения с европейскими банками стало сложнее, исключена возможность их воскрешения? Узнаваем и российский посол, и его супруга – именно она изображена на афише фильма с лицом в тарелке. А ведь просил муж, уходя в бункер принимать чемоданы, «держи себя в руках». Не удержалась, с кем не бывает!

Да, весь этот человеческий зверинец собирается в роскошном отеле, чтобы отметить новый 2000 год, начало нового тысячелетия, когда, помните, многие предвещали конец света или какой-то вселенский технологический баг. Все они богаты, и у каждого свои причуды: от свежей травы на снегу, без которой не может сделать по большому карликовый песик маркизы, до живого пингвина, заказанного миллиардером для своей женушки. Но не все приехали просто отдыхать. Билли Краш пользуется пребыванием в Швейцарии, чтобы провернуть финансовую аферу с помощью своего банковского управляющего Каспара Телля (хорошо, хоть не Вильгельма, но фамилия все равно говорящая, как и ассоциация с национальным героем). Этот тип (немецкий актер Милан Пешель) чем-то напоминает Андрея Мягкова в «Жестоком романсе», только сочувствия не вызывает никакого: случайно оказавшийся на чужом празднике жизни, он также продажен, как и все остальные, это только вопрос цены.

Неплохо зная Гштаад и его бомонд, мы искренне смеялись, смотря фильм. До тех пор, пока на экране не появился Борис Ельцин, сообщивший об уходе с поста и о передаче власти Владимиру Путину. Сегодня, 24 года спустя, Владимир Путин по-прежнему «в телевизоре». Мало что изменилось и во «Дворце», где перед богатыми русскими с той же «искренней» радостью расстелют красную дорожку и выполнят все пожелания, даже самые абсурдные – качественный швейцарский сервис!

Конечно, этот фильм – злая карикатура. Все персонажи – уродливы, но если Умберто Эко написал увесистый том об истории уродства в искусстве, то почему не посвятить этой теме в жизни двухчасовой фильм? Кроме того, карикатура эта правдивая: разумеется, не все в Гштааде такие, но и такие действительно есть. Не верите? Попробуйте отметить следующий новый год в гштаадском Palace.