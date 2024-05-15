Ровно сто лет назад, в 1924 году, французский философ и поэт Андре Бретон написал первый манифест сюрреализма. Тем самым он официально «зарегистрировал» художественное течение, которое на тот момент уже несколько лет шокировало в той или иной форме добропорядочных европейских буржуа. Сюрреалисты – а к ним помимо самого Бретона относились бельгиец Рене Магритт, испанец Сальвадор Дали, немец Макс Эрнст, чех Йозеф Сима, итальянец Джорджо де Кирико, швейцарец Альберто Джакометти и многие-многие другие – исповедовали предельно свободный, иногда эпатажный стиль, верили в абстракцию, провокацию и эзотерику. Он не были едины и занимались каждый своим: кто-то, как Луис Бунюэль, снимал кино, кто-то, как Ман Рэй, фотографировал, кто-то, как Мерет Оппенгейм, придумывал нестандартные объекты, а Марсель Дюшан вообще сначала поднял на щит обыкновенный унитаз, а потом принялся играть в шахматы.



Игре и посвящена большая выставка к столетию сюрреализма, открытая до конца лета в Лозаннском Кантональном Музее изобразительных искусств. И если в первом зале зрителей действительно встречают шахматные фигуры – вырезанный Дюшаном «конь» и портрет скандалиста-дадаиста в образе слепого аккордеониста кисти его сестры Сюзанны – то дальше начинается экскурс в «игровую» природу сюрреализма с непременными вкраплениями мистики, оккультизма, гендерной амбивалентности и безудержного секса. И все это через запятую, без подробных пояснений. Да и подборка представленных работ, честно говоря, тоже вызывает вопросы: понятно, что организаторы хотели представить как можно больше имен, но почему от самых главных дадаистов (в первую очередь речь о Дали, Магритте и Эрнсте) в экспозиции лишь по одной не самой показательной работе?

К счастью, у выставки оказался внятный феминистский акцент, поэтому там довольно много работ женщин-художниц. Причем как знаменитых – Леоноры Каррингтон, Леонор Фини, Доротеи Таннинг, Клод Каон, Марион Аднамс, – так и совсем неизвестных широкой публике. Среди последних Уника Цюрн и Соня Секула: к сожалению, обе страдали различными формами психических расстройств и скончались, так и не добившись известности. Особого упоминания заслуживает и единственная российская участница выставки – Мария Васильева, которая родилась в Смоленске, но прославилась во Франции. Ее картина с говорящим названием «Куклы» прекрасно иллюстрирует связь сюрреализма с авангардом – и французским, и русским, – о которой кураторы выставки умудрились не сказать ни единого слова.



Впрочем, требовать от них всей полноты картины было бы, наверное, неправильно. Ведь помимо того, что на двух этажах музея выстроено пространство, посвященное осмыслению и переосмыслению сюрреализма (в том числе современными художниками), так еще в соседнем здании PLATEFORME 10 в рамках большого Сюрреалистического Сезона собрано несколько не менее значительных экспозиций. Первая из них – в музее декоративно-прикладного искусства mudac, остальные – в музее фотографии Photo Elysée. Что удивительно, они показались автору этих строк и более интересными, и более точными, и более нестандартными, чем основная выставка. Так что даже если вы приехали только на нее, всячески рекомендуем сходить и на три другие, тем более что вход на них входит в стоимость комбинированного билета.

Начать советуем с выставки «Surrealisme», придуманной кураторами музея дизайна Vitra из немецкого Вайль-ам-Райна. Там вы найдете не только уникальные предметы мебели, оригинальные столы, кресла, торшеры, диваны и стулья, но и внятные объяснения того, чем являлся сюрреализм и почему он так тесно связан с современной модой, дизайном и индустрией развлечений. Что касается Photo Elysée, то там сразу две экспозиции, которые организаторы напрямую связывают с нынешним Surrealist Season: небольшая выставка автопортретов знаменитой американки Синди Шерман, которая, конечно, непосредственного отношения к сюрреализму не имеет, и прекрасно придуманная выставка Ман Рэя, стильная и очень подробная. Как нам кажется, именно ее посещением стоит завершать нынешнее знакомство с сюрреалистами в Лозанне: на фотографиях Ман Рэя запечатлены все главные действующие лица этого направления (к выставке также прилагается маленькая книжечка «who’s who»), а в его художественном методе, как в зеркале, отразились их искания и находки.

В целом же от сюрреалистических выставок в Лозанне остается смешанное ощущение. С одной стороны, что называется, спасибо за проявленный интерес, но с другой хотелось бы большей осознанности и объема. Особенно по сравнению с другими «мемориальными проектами» этого года, в Брюсселе, например. Но в любом случае, приехать в столицу кантона Во и составить собственное представление о том, как тут чествуют «вечно молодой сюрреализм», безусловно стоит.

Подробнее о выставках, часах работы и ценах:

https://www.mcba.ch/en/exhibitions/surrealisme-le-grand-jeu/

https://elysee.ch/en/exhibitions/man-ray/

https://elysee.ch/en/exhibitions/cindy-sherman/