У нашей редакции было уже немало поводов рассказывать о двух выдающихся мастерах – испанском художнике Сальвадоре Дали и швейцарском скульпторе Альберто Джакометти , благо их работы регулярно выставляются в лучших музеях страны. Однако объединить их в одном рассказе случай не представлялся до прошлой пятницы, когда в Kunsthaus Zürich, крупнейшем художественном собрании Швейцарии, открылась выставка под названием «Сады сновидений». Особенность ее в том, что проект, которому она посвящена, так и не был реализован, он остался лишь в мечтах и воображении двух друзей и в выполненных ими подготовительных работах.

А началась эта история вполне материалистично. В 1929 году крупные французские коллекционеры искусства Шарль и Мари-Лора Нойаль заказали Альберто Джакометти скульптуру, которой было уготовано место в саду их роскошной виллы 1920 года постройки в городке Йер (Hyères), на Средиземноморском побережье Франции – сегодня в ней расположен Центр современного искусства. В том же году Джакометти сделал эскиз первого из задуманных предметов, а также набросал ансамбль геометрических фигур, которые он планировал разместить на ровном участке территории. Так начал формироваться проект большой инсталляции, получивший название «Проект площади».

В своих рабочих тетрадях скульптор нарисовал пять элементов, вызывавших у зрителей самые разные ассоциации. Как бывает во снах, каждый из предметов, казалось, выполняют конкретную функцию: конус, диск, змея, стела и полусфера – формы на грани между реальностью и абстракцией, природным и искусственным. Каждый из предметов обладал особым характером, а вместе они создавали пространство с собственной атмосферой, в котором оказывался посетитель. Джакометти работал над проектом в течение 1931-1932 годов, «подгоняя» его под садовое пространство размером со средний павильон: 200х317х225 см. Сальвадор Дали подал идею интегрировать эти элементы почти человеческих пропорций в биоморфный сад, о чем свидетельствует набросок «Проект для Нойаль», сделанный им в 1932-1933 годах. Таким образом проект стал коллективным и подпитывался воображением обоих художников. Разные фрагменты инсталляции были сначала выполнены из дерева в виде уменьшенного макета, а затем из гипса, в реальную величину. Окончательный вариант должен был быть сделан из камня, но так и не материализовался.

Стоит упомянуть, что дружба между художниками началась в 1930 году, когда Дали вместе с Андре Бретоном, основоположником сюрреализма во французской поэзии, увидели в парижской галерее Pierre знаменитый «Подвешенный шар» Альберто Джакометти и тут же пригласили автора присоединиться к их группе, кредо которой было сформулировано так: выражать посредством искусства мир человеческого сознания, совмещать сон и реальность. Как известно, сюрреализм как направление в искусстве возник под большим влиянием теории психоанализа Фрейда, а первейшей целью сюрреалистов было духовное возвышение и отделение духа от материального. Одной из важнейших ценностей для его приверженцев являлась свобода, они работали без оглядки на рациональную эстетику, используя фантасмагорические формы и выводя на первый план такие отвергаемые ранее, но усиленные Первой мировой войной темы, как сексуальность и насилие, навязчивые идеи и жестокость.

«Подвешенный шар» состоит из основы, своей формой напоминающей кусок дыни, над которой нависает держащийся на шнуре шар с надрезом: предполагаемое движение шара наводит зрителя на мысли эротического характера. Под влиянием этого творения Джакометти Дали написал в 1931 году важный для сюрреалистов текст, призывая своих единомышленников создавать больше работ такого типа, который он назвал «предметами с символической функциональностью». Требование минимальной механики, хотя бы потенциальной, было для наиважнейшим. В качестве примера устроители выставки в Цюрихе приводят сцену из знаменитого 17-минутного фильма Луиса Бунюэля «Андалузский пес», снятого в 1929 году по сценарию, в написании которого принял участие Дали: глаз, разрезаемый бритвой.

На экспозиции в Kunsthaus Zürich, которая продлится до 2 июля 2023 года, вы сможете увидеть и этот фильм, и «Подвешенный шар», хранящийся в базельском фонде Альберто Джакометти, и другие сюрреалистические скульптуры мастера, а также интересную подборку работ Сальвадора Дали, погружающих посетителя в фантасмагорический мир великого испанца. Выставка дополнена редко выставляемыми эскизами Дали и Джакометти, а также документами и фотографиями, дающими нашим современникам возможность окунуться в уникальную – и вполне сюрреалистическую! – атмосферу Парижа 1930-х годов.