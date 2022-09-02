Вот уже много лет подряд Наша Газета обращает внимание читателей на ежегодно проводимые в сентябре Дни европейского наследия, ведь это – редкая возможность посетить обычно закрытые для публики достопримечательности и узнать что-то новое о хорошо, казалось бы, знакомых местах. Тема Дней этого года, запланированных на выходные 10 и 11 сентября, – «Свободное время», а в обширной программе – посещение мест для отдыха, занятий спортом или общения с прекрасным, обладающих помимо утилитарной функции еще и большой исторической ценностью.

Любознательные жители и гости Швейцарии смогут отправиться в пешие прогулки, покататься на подъемниках или на пароходах, любуясь местами отдыха, существовавшими еще в римский период и прединдустриальную эпоху – купальнями, театрами, отелями с термальными источниками Прекрасной эпохи, первыми спортивными залами и клубами, а также музеями, создававшимися в 19 и начале 20 веков.

Организаторы Дней европейского наследия приглашают публику к размышлению на тему, занимающую сегодня многих: что делать с неиспользуемым кинотеатром? как использовать старый подъемник или восстановить запущенный крытый бассейн? Можно ли преобразить бывшее здание железнодорожного вокзала в спортивный клуб или концертный зал? Часто мы осознаем историческую и общественную важность подобных мест, лишь когда встает вопрос о закрытии бассейна, кинозала или музея. А ведь как скучали мы все по этим местам отдыха и развлечений во время пандемии коронавируса, когда лишились возможности ими пользоваться! Как показывают проведенные опросы общественного мнения, именно во время санитарного кризиса многие стали больше ценить окружающее нас культурное наследие, сохранение которого – одна из задач Федерального министерства культуры, опирающегося в своей работе на многочисленных волонтеров. Ассоциация культурного наследия ежегодно присуждает Премию Ваккера – как уже рассказывала Наша Газета, в 2022 году она была присуждена женевской коммуне Мейрен.

А знают ли жители Цюриха, что популярный бассейн на открытом воздухе в Летциграбене – важнейшее из сохранившихся творений архитектора Макса Фриша? B курсе ли фрибуржцы, что расположенный в Старом городе бассейн Bains de la Motta, откуда открывается потрясающий вид, считается ярким представителем открытых бассейнов начала 20 века? И кто из вас уже побывал в бассейне Вульпера в Граубюндене, протяженность которого – 4,9 км?

В курсе ли любители погонять мяч на женевском стадионе Frontenex, что он был построен еще в 1920 году, когда в моде был гигиенизм – принцип, согласно которому все политические, социальные и урбанистические практики должны были применяться в соответствии с нормами гигиены и охраны общественного здоровья. В этом смысле, что может быть лучше, чем спорт на открытом воздухе? Однако тогдашний мэр Женевы преследовал и другую цель. Его современникам весь спортивный ансамбль в целом, с его аркатурами и центральным павильоном, наверняка напоминал легкие конструкции, сооружаемые в Швейцарии по случаю федеральных праздников стрельбы, гимнастики или музыки, тем более что здание было украшено декоративными гербами Гельвеции. Таким образом подчеркивался патриотический характер спортивных соревнований, а стадион стал местом дружеских встреч представителей всех слоев общества.

Открытый бассейн в Адельбодене, живописной деревушке в Бернском Оберленде, был восстановлен усилиями всех местных жителей, и они вовсе не жалеют о том, что решились на качественный ремонт. Купальня, изначально созданная в 1931 году швейцарским инженером и архитектором Бедой Хефти в стиле «новое строительство» (нем. Neues Bauen), одном из направлений раннего модернизма, прежде всего, в жилищном строительстве, – отличный пример того, как архитектура и природа могу дополнять друг друга, сливаясь в великолепном ансамбле. С начала 1950-х годов местные власти начали переделывать, а то и просто убирать отличительные детали постройки, так что со временем о первоначальном замысле остались лишь воспоминания. Когда в 2010 году над бассейном нависла угроза окончательного закрытия, была создана ассоциация, в тесном сотрудничестве со службой охраны исторических памятников разработавшая проект перестройки. Восстановленный бассейн начал новую жизнь и считается сегодня одним из самых красивых в Швейцарии.

Теннисный центр Paradies был построен в пригороде Базеля Алшвиле в 1980-х годах. Проект, выделяющейся своей оригинальной несущей структурой в форме раковин, был разработан инженером Хайнцом Ислером (1926-2009) и не потерял своей значимости как с эстетической точки зрения, так и с инженерной.

Поклонники творчества Фридриха Дюрренматта наверняка захотят воспользоваться возможностью посетить дом, который построил для писателя и художника знаменитый швейцарский архитектор Марио Ботта и о котором мы уже рассказывали. В редкие часы досуга Дюрренматт обожал находиться в своей прекрасной библиотеке, читая или размышляя над чашечкой кофе, купаться в бассейне или любоваться своей «Сикстинской капеллой»…

Будет доступна для посещения и базилика богоматери Валерии, реставрация которой длилась 35 лет, о чем Наша Газета также сообщала…

С полной программой Дней Европейского наследия-2022 в Швейцарии и найти что-то интересного недалеко от дома можно ознакомиться здесь. Приятных и познавательных вам выходных!