Швейцарская культура строительства |La culture du bâti en Suisse

Мейрен, расположенный примерно в шести километрах от центра Женевы и зажатый между аэропортом, ЦЕРНом и французской границей, стал лауреатом юбилейной Ваккеровской премии. Напомним, что, согласно завещанию женевского предпринимателя Анри-Луи Ваккера, награда присуждается ежегодно с 1972 года Ассоциацией культурного наследия Швейцарии (Patrimoine Suisse) тем швейцарским муниципалитетам, которым удается сохранять аутентичность города и при этом позволять ему развиваться и дышать, не превращая его в гетто или музей.