В течение многих лет Наша Газета рассказывала вам об одном из самых «долгоиграющих» фестивалей Швейцарии – как по возрасту, так и по продолжительности каждого выпуска. О фестивале, носящем имя великого скрипача Иегуди Менухина, сына раввина из Гомеля, в 1993 году посвященного королевой Елизаветой II в рыцари – с тех пор он стал называться Lord Menuhin of Stoke d’Abernon.



Наши постоянные читатели знают, с каким вниманием следит наша редакция за культурной жизнью Швейцарии, отмечая плюсы и минусы, удачи и промахи, а также то, каким образом «учреждения культуры», к которым относятся и многочисленные фестивали, реагируют на происходящие события. Делают они это по-разному, с разной степенью элегантности. Фестиваль в Вербье, например, первым публично отрекся, в конце февраля 2022 года, от своих российских спонсоров и ряда артистов, которыми гордился (и на которых зарабатывал) в течение многих лет. А женевский кинофестиваль Black Movie пригласил в этом году в качестве почетного гостя скандально известную французскую евродепутатку Риму Хассан, обвиняемую в прямых связях с ХАМАСом.



Гораздо больше импонирует нам подход Фестиваля имени Менухина в Гштааде, без надрыва и кликушества обозначившего в третьей и последней части своего цикла, посвященного изменениям (2023-2025), все самые актуальные темы нашего времени и спокойно расставив акценты.

Юлианна Авдеева © Maxim Abrossimow

Ася Фатеева © Yevgeny Roppel

Соль Габетта © Julia Wesely

Даниил Трифонов © Dario Acosta

© Fondation Géza Anda, Dmitry Khamzin

Дмитро Удовиченко © Artemon Music