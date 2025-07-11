В течение многих лет Наша Газета рассказывала вам об одном из самых «долгоиграющих» фестивалей Швейцарии – как по возрасту, так и по продолжительности каждого выпуска. О фестивале, носящем имя великого скрипача Иегуди Менухина, сына раввина из Гомеля, в 1993 году посвященного королевой Елизаветой II в рыцари – с тех пор он стал называться Lord Menuhin of Stoke d’Abernon.
Наши постоянные читатели знают, с каким вниманием следит наша редакция за культурной жизнью Швейцарии, отмечая плюсы и минусы, удачи и промахи, а также то, каким образом «учреждения культуры», к которым относятся и многочисленные фестивали, реагируют на происходящие события. Делают они это по-разному, с разной степенью элегантности. Фестиваль в Вербье, например, первым публично отрекся, в конце февраля 2022 года, от своих российских спонсоров и ряда артистов, которыми гордился (и на которых зарабатывал) в течение многих лет. А женевский кинофестиваль Black Movie пригласил в этом году в качестве почетного гостя скандально известную французскую евродепутатку Риму Хассан, обвиняемую в прямых связях с ХАМАСом.
Гораздо больше импонирует нам подход Фестиваля имени Менухина в Гштааде, без надрыва и кликушества обозначившего в третьей и последней части своего цикла, посвященного изменениям (2023-2025), все самые актуальные темы нашего времени и спокойно расставив акценты.
«Наряду с изменением климата, мировыми войнами и их последствиями, миграция является одним из самых больших вызовов для нашего общества. Добровольное или вынужденное покидание родины и начало новой жизни в изгнании всегда сопряжено с разрывом. В 2022 году почти 40% населения Швейцарии в той или иной степени столкнулось с миграцией. Погружение в неизвестное, необычное, новое начинается в итальянской лавочке на углу улицы или у ларька, торгующего кебабом на вокзале. Найти музыкальное отражение компонентам этого процесса – вот цель нашего фестиваля 2025 года», - так сформулировал свою позицию директор фестиваля Кристоф Мюллер, для которого нынешний выпуск станет последним. Сформулировал взвешенно и достойно.
«В рамках фестиваля 2025 года мы рассматриваем феномен миграции с четырех точек зрения: «Origin»: музыка родины, корней; «Escape to Exile»: музыка бегства и изгнания; «Внутренняя эмиграция»: музыка, сочиненная в условиях тоталитарных систем угнетения или людьми, которые, по принуждению или по собственному желанию, решили уйти в себя и таким образом обрести путь к самоосвобождению; «Nostalgia»: стремление к покинутой родине, добровольное или вынужденное, выражение формы «тоски по родине», - вот основные направления фестивальной программы в описании Кристофа Мюллера, и на остается лишь перевести для вас отрывки из написанного им вступления, по традиции дополнив их указанием концертов с участием музыкантов, которых мы по-прежнему считаем «нашими», или кажущихся нам наиболее интересными.
Фестиваль откроется – два вечера подряд, 18 и 19 июля – концертами из цикла «Escape to Exile» (Побег в изгнание), отражающего процесс ухода, бегства, жизни в изгнании. «Никто так сильно и эффективно не передал исход и невообразимые страдания угнетенного народа, как Георг Фридрих Гендель в своей оратории «Израиль в Египте», основанной на ветхозаветном повествовании об освобождении израильтян из рабства фараонов. Кровавая вода, саранча, град и непроглядная тьма: в первой части его музыка изображает судьбу тех, кто страдает в рабстве, во второй — описывает освобождение от угнетения, а в последней — воспевает хвалу Господу, выраженную в страницах сверхъестественной красоты», - читаем мы в буклете фестиваля о шедевре одногодки Баха и Скарлатти, впервые прозвучавшем в Лондоне в 1739 году. В Гштааде ораторию исполнит ансамбль Les Arts Florissants под управлением 80-летнего американского дирижера Уильяма Кристи и четыре солиста.
Серия концертов «Origin» представляет в своих программах самые разнообразные темы, которые взаимно обогащают друг друга и в которых народные, фольклорные, но также и вековые формы танца или пения часто составляют основу для создания новых классических произведений. Обратите внимание на концерт из этой серии, получивший название «Иммигранты» и запланированный на 24 июля. В этот день состоится премьера сочинения, которое написал по заказу фестиваля известный турецкий пианист Фазиль Сэй: его трио «Иммигранты» исполнит он сам, хорошо известная вам виолончелистка Анастасия Кобекина и редкая женщина-контрабасист Ухия Мартинес-Ботана (Испания).
«В изгнании в Дрездене, куда он переехал с семьей из-за политических волнений и неопределенности, возникшей после «Кровавого воскресенья» в Санкт-Петербурге в 1905 году, Сергей Рахманинов наконец осмелился приступить к написанию своей Второй симфонии. В тишине и покое вынужденной ссылки он вновь обретает путь к композиции и создает произведение мрачной красоты. Музыкант проявил себя как эпический рассказчик, глубоко укорененный в русской народной душе, о чем свидетельствует использование многочисленных цитат из народных песен, - рассказывает Кристоф Мюллер собирающимся на фестиваль в Гштааде меломанам. - Дмитрий Шостакович, 50-летие со дня смерти которого отмечается в 2025 году, всю свою жизнь страдал от того, что был вынужден заниматься своим искусством в условиях политического гнета и репрессий, Несмотря на то, что он сотрудничал с властями и иногда даже писал произведения в их честь, он жил в постоянном страхе понести последствия своего художественного самовыражения, быть арестованным или высланным только из-за своего творчества, поскольку в глазах советской цензуры его музыка представляла реальную угрозу. Выражение «внутренняя эмиграция» описывает состояние, в котором можно испытать форму внутренней художественной свободы, убежав в свой собственный фантастический мир, даже не покидая страны, где царит угнетение. Богатая камерная музыка Шостаковича полна двусмысленности и, особенно в конце его жизни, с сочинением все более смелых произведений, становится выражением художественного освобождения. Сегодня творчество Шостаковича приобретает трагическую актуальность. Играя с порой опасными границами выражения собственного голоса, оно как никогда воплощает человеческое достоинство и неукротимую силу в условиях войн и кризисов.»
Вторая симфония С. В. Рахманинова и Концерт для виолончели № 2 соль минор, соч. 126 Д. Д. Шостаковича в исполнении прекрасной Соль Габетта, живущей в Швейцарии аргентинки с русскими корнями, прозвучат 29 августа в программе «Русские жизни в изгнании – Внутренняя эмиграция VII». «Вечер, посвященный России, откроет предпоследний уик-энд фестиваля. Но это Россия в изгнании: (скоро) внешнее изгнание для Сергея Рахманинова, который через десять лет после создания своей Второй симфонии (здесь в исполнении Пааво Ярви и Оркестра Тонхалле Цюриха) окончательно порывает со своей страной, ставшей красной, и больше никогда не возвращается туда; и «внутренней эмиграции» для Дмитрия Шостаковича, который вместо того, чтобы покинуть СССР и муки коммунистической диктатуры, чтобы свободно провозгласить то, что он там думает вслух, решил сопротивляться... внутри себя», - так представлен этот вечер в фестивальной программе.
Музыка обоих русских композиторов будет обильно звучать в Гштааде этим летом! Так, 16 августа здесь можно будет услышать Пятую симфонию Шостаковича, которой сам автор дал подзаголовок «Ответ советского артиста на справедливую критику». «Под поверхностью довольно традиционного языка Пятая симфония несет отпечаток глубокого бунта против тирании: «триумф искусства»... и через него – триумф жизни!», так описывают составители программы это сочинение, которое исполнит Гштаадский фестивальный оркестр под управлением Яапа ван Зюдена. А вечером 20 августа Прелюдии и фуги Шостаковича, соч. 87, № 1, 2, 7, 14 и 24, прозвучат в церкви Ружмона в исполнении российской пианистки Юлианны Авдеевой – это будет пятый концерт из раздела «Внутренняя иммиграция».
«Тема миграции приобретет особенно конкретную форму в выражении индивидуальных реальностей каждого из участников этой программы. Многие музыканты, выступающие в Гштааде летом 2025 года, пережили бегство и новый старт в изгнании, политическое угнетение и ограничения на передвижение, войну и даже преследования, или живут с чувством ностальгии по родине, жаждой художественной свободы или стремлением к миру и справедливости для своей покинутой родины. Это придает теме ощутимую аутентичность и непосредственность». Эти слова устроителей фестиваля могут служить увертюрой к концерту Даниила Трифонова 27 июля, названному «Спящая красавица» и второму из серии «Ностальгия»: «от нервных акцентов вальсов Шопена он переносит слушателя в сказочные картины балетов Чайковского, так хорошо адаптированных для фортепиано его соотечественником Михаилом Плетневым... Музыка, пронизанная ностальгией: мученическая Польша у Шопена, утраченное детство у Чайковского».
Соотечественница Трифонова Александра Довгань исполнит, 25 июля, произведения Моцарта 10 августа грузинская пианистка Хатия Буниатишвили порадует своих многочисленных поклонников исполнением сочинений Шуберта, Шопена, Моцарта и Листа.
Наверняка вызовет интерес публики шестой концерт из серии «Музыка в изгнании», который состоится 27 августа – творчество немецко-американского композитора Бернхарда Хайдена (1910–2000) для многих станет открытием. Его Сонату для альт-саксофона и фортепиано включила в программу своего выступления немецкая саксофонистка украинского происхождения Ася Фатеева. «Сама будучи дочерью эмигрантов, она чувствует особую близость с композиторами, которые, как и она, испытали оторванность от родины, такими как Гершвин (происходивший из семьи еврейских эмигрантов из Санкт-Петербурга) или Хиндемит (вынужденный эмигрировать в США, а затем в Швейцарию по политическим причинам)», - пишут о ней сотрудники фестиваля. Думаем, не случайно прозвучит в этот вечер и «Горячая соната» для альт-саксофона и фортепиано Эрвин Шульгофа, одного из самых популярных чешских композиторов своего времени, погибшего в нацистском концентрационном лагере Вюльцбург в 1942 году.
Обратите внимание также на два утренних концерта из серии «Утро молодых звезд». 19 июля в часовне Гштаада выпускник Московской консерватории пианист Илья Шмуклер, ныне обучающийся в Паркском университете в Миссури у Станислава Юденича и победивший в 2024 году на XVI Международном конкурсе имени Гезы Анды в Цюрихе, выбрал два крупных произведения из фортепианного репертуара, чтобы продемонстрировать многогранность своего таланта – циклы Равеля и Шумана. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сравнила Шмуклера с вулканов. Интересно, найдет ли такое сравнение верным взыскательная публика Гштаада. А 26 июля лауреат самого престижного конкурса в мире, брюссельского конкурса королевы Елизаветы 2024 года украинский скрипач Дмитрo Удовиченко дебютирует в сопровождении Романа Лопатинского утром в Гштааде (а вечером - по другую сторону гор, под соломенной крышей очаровательной церкви Аблэндшен!) с мощной программой, открывающейся редкой музыкой его соотечественника Евгения Станковича.
Радость ждет и любителей вокала: 22 августа Соня Йончева и Александр Виноградов будут блистать в концертном исполнении «Нормы» Беллини – замрите, знатоки, в предвкушении Casta Diva! На следующий день Марина Виотти (которая очаровала нас в цюрихской постановке «Кармен») и Сирил Дюбуа исполнят арии и дуэты из опер Бизе, скончавшегося 150 лет назад, так и не вкусив успеха своего главного произведения. Сольный концерт любимой всеми Сесилии Бартоли пройдет 28 августа в церкви Саанена: меццо-сопрано предложит программу на все вкусы, от Гайдна до Куртиса. А 30 августа в фестивальном шатре, то есть на главной площадке, прозвучит «Реквием» Верди – солистами, включая Элину Гаранчу, и хором Оперного театра Цюриха будет руководить Джанандреа Носеда; этот вечер назван «Пусть к свободе» - Побег в изгнание VII.
Вообще в программе фестиваля этого года очень много интересного и необычного, так что мы советует вам изучить ее внимательно и побыстрее заказать билеты на привлекшие ваше внимание концерты.