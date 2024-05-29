Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 29.05.2024.
У меломанов среди наших читателей есть еще две возможности увидеть шедевр Жоржа Бизе на сцене Оперного театра Цюриха – 12 и 15 июня. Рекомендуем!|
Les amateurs d’opéra peuvent encore voir le chef-d’œuvre de Georges Bizet à l’Opernhaus Zurich, le 12 et le 15 juin. Cela vaut la peine !
Любовь к опере все чаще уводит нас от женевского Большого театра, постановки которого мы почти всегда покидаем с чувством легкой (или не очень легкой) неудовлетворенности, и приводит к цюрихскому Оперному театру, где, наоборот, удовольствие почти всегда гарантировано. И если поначалу поездка в Цюрих ради одного спектакля представлялась целым предприятием, то теперь подобные вылазки вошли в привычку. А в швейцарских поездах так хорошо работается!
Недавним таким удовольствием стал спектакль «Кармен» в постановке Андреаса Хомоки и под музыкальным руководством Джанандреа Носеды – возможность наблюдать за оркестром и дирижером из ложи оказалась отдельным бонусом. Стоит добавить, что спектакль этот поставлен в сотрудничестве с парижской Комической оперой, где он шел в прошлом году и где в 1875-м состоялась премьера «Кармен».
Мы не будем обижать наших зрителей пересказом содержания этой самой популярной в мире оперы, мелодии из которой сопровождают нас повсюду, включая лифты и автоответчики, заменяя «ждите ответа». Тем более, что об истории ее создания и о разных оценках современников мы рассказывали еще в 2018 году, когда «Кармен» ставила в Женеве хореограф Рейнгильда Хоффманн.
Сценография спектакля вполне минималистская, самое яркое пятно на сцене – «золотая» суфлерская будка. За основу художник-постановщик Поль Золлер взял зал самой Комической оперы с ее кирпичными красно-коричневыми стенами и стальными балками, выкрашенными в темно-серый цвет. Но ничего другого и не нужно: лишняя «мебель» не отвлекает внимания от исполнителей, а вечность сюжета на фоне сменяющихся эпох передается ненавязчиво и, может быть, даже не для всех заметно – просто сменой костюмов от традиционных в начале спектакля до вполне современных в конце.
Тонко вставлены в действие и другие нюансы, связывающие нас с сегодняшним днем. Прежде всего, афиша с изображением сигары. Разумеется, Кармен с подругами работают на сигарной фабрике, но для афиши можно было бы подобрать и другую картинку. На наш взгляд, выбор не случаен: он, как и курящие на сцене девушки, – вызов борющемуся с табаком обществу, вызов не менее сильный, чем была в конце 19 века сама Кармен.
И еще один момент обратил на себя наше внимание. В первом акте, когда Микаэла появляется в поисках Дона Хозе, ее, как вы помните, окружают молодые люди и начинают не то, чтобы грубо приставать, но все более откровенно заигрывать. И вдруг самый активный из них, Моралес (баритон из Армении Аксель Давеян) сгибается пополам: удар в причинное место, полученный им от скромницы Микаэлы в ее сером платьице с красным крестом на груди, стал неожиданностью как для него, так и для публики. На наш взгляд, этого намека на женскую эмансипацию и актуальную тему сексуальных домогательств вполне достаточно, дальше можно не втирать. Плюс, конечно, телевизор – не плазменный, да, но во времена Бизе и таких не было.
Мы не поленились отправиться в Цюрих прежде всего ради Марины Виотти – не так давно услышав ее в концерте, были уверены, что партия Кармен – это ее. Родившаяся в Швейцарии и выросшая во Франции меццо-сопрано была на высоте и с вокальной точки зрения, и с артистической: эффектная внешность, темперамент, пластика – все при ней.
Очень понравилась нам молдавская сопрано Наталия Танасий в роли Микаэлы. Цюрихской публике она хорошо знакома, поскольку в 2017-2019 была членом Международной оперной студии театра. Среди недавних творческих достижений Натальи – партия Мими в «Богеме» в Национальной опере Гамбурга и в Пражском Национальном театре.
Вполне на уровне был албанский тенор Саймур Пиргу в роли Дона Хозе; этот персонаж – персонификация того, что случается с хорошими мальчиками, которые не слушают советов своих мам. И точно украсили спектакль Фраскита (родившаяся в Украина и стажировавшаяся в Оперной студии московского Большого театра Ульяна Алексюк) и Мерседес (ирландка Ним О’Салливан) – вместе с Мариной Виотти они составили отличное трио.
Пожалуй, единственным бемолем стал, несмотря на красивый костюм тореадора, польский бас-баритон Лукаш Голински в роли Эскамильо. Ну и пожалели мы об отсутствии танцев во втором отделении, где музыка просто подсказывает их необходимость. Однако это не испортило общего очень приятного, легкого и радостного ощущения от спектакля, который вы еще успеете посмотреть, заказав билеты на сайте театра.
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