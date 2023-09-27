Ладно, небудем вас томить, тем более что ларчик этот открывается очень просто. ББББ – это Бах, Бетховен, Брамс и еще раз Брамс. Четыре произведения трех гениальных немецких композиторов включила в программу своего женевского концерта Александра Довгань, которой прошлым летом, используя выражение Антона Антоновича Дельвига, минуло шестнадцать лет.

В феврале прошлого года, за несколько дней до начала войны, мы уже поделились с вами не очень длинной, но очень впечатляющей биографией Александры https://nashagazeta.ch/news/culture/aleksandra-dovgan-vzrosleyushchiy-vunderkind и искренне порадовались, что ее концерт 1 марта 2022 года прошел на ура, без всяких обструкций и провокаций. Нам было бы интересно поговорить с Александрой о том, каким образом геополитические события отразились на ее юной жизни – личной и профессиональной, – но напряженная подготовка к концерту не позволила организовать интервью. Однако мы рады сообщить о двух важных швейцарских премьерах, имевших место в этом году: в марте она впервые выступила в Цюрихе – с Tonhalle Orchestra под управлением Пааво Ярви, а в июле – на Фестивале в Вербье.

«Спонтанная глубина и сосредоточенность параллельно со звуком невероятной красоты и точности – вот отличительные черты пианизма Александры. В ее игре вы не найдете ни малейшей показухи или намеренной демонстрации техники, но впечатляющую концентрацию в соединении с чистотой экспрессивности и творческим воображением. Она обладает харизматичным присутствием на сцене и яркой индивидуальностью», - так или приблизительно так описывают Александру музыкальные критики. А лично знающие ее люди добавляют, что в свободное от занятий музыкой время она любит кататься на лыжах, играть на органе, заниматься балетом и математикой и возиться с младшим братом.

Что же предстоит услышать женевским меломанам в исполнении Александры Довгань 6 октября?

Партиту № 6, последнюю из набора из шести сюит, BWV 825–830, сочиненного Иоганном Себастьяном Бахом в 1726–1731 годах и известного также под названием Clavier-Übung I.

Сонату Бетховена № 26 ми-бемоль мажор, ор. 81а, которая была написана в 1809-1810 годах и имеет название «Прощальная». Это одно из 14 сочинений, посвященных великим композитором Рудольфу Иоганну Иосифу Райнеру фон Габсбургу-Лотарингскому, эрцгерцогу Австрийскому, кардиналу, композитору и пианисту, ученику и выражаясь современным языком, спонсору Бетховена – начиная с 1809 года, вместе с двумя другими венскими меценатами, он выплачивал ему пожизненную субсидию. Разумеется, поводом для очередного музыкального приношения стало не начало этих выплат, а вынужденный отъезд эрцгерцога из Вены во время войны Пятой коалиции, военного конфликта между Австрийской империей и Великобританией, с одной стороны, и Французской империей Наполеона и его союзниками, с другой. Под первыми тремя нотами сонаты Бетховен написал подтекстовку: Lebewohl («Прощайте»).

Во втором отделении концерта прозвучат два произведения Иоганнеса Брамса. Можно предположить, чем близок Александре Довгань этот композитор, технические трудности в сочинениях которого возникают не для создания внешнего виртуозного эффекта, но для выражения своеобразия содержания.

Первое из включенных в программу произведений, Вариации и фуга на тему Генделя, оп. 24, было написано в сентябре 1861 года в Гамбурге в честь 42-летия Клары Шуман и впервые исполнено в декабре того же года в лейпцигском Гевандхаузе. Композиция произведения состоит из темы, двадцати пяти вариаций и большой заключительной фуги, а тема взята из сюиты для клавесина № 1 си-бемоль мажор Георга Фридриха Генделя, созданной в 1733 году. Специалисты считают эти вариации одним из самых гениальных произведений Брамса и иногда ставят их в один ряд с Гольдберг-вариациями И. С. Баха и вариациями на тему Диабелли Л. ван Бетховена – вот мы и нашли «путеводную нить» концертной программы. Стоит добавить, что вышеупомянутый эрцгерцог Австрийский в 1823-1824 годах вместе с другими 49 композиторами написал свою вариацию на тему вальса Диабелли: кардинал опубликовал своё произведение анонимно, подписавшись инициалами «S.R.D».

Завершит программу цикл из трех интермеццо оп. 117, который сам Брамс назвал «Колыбельными своих страданий» и который сопроводил эпиграфом из шотландской народной песни:

Спи, сладко спи, дитя мое,

Чтоб не видать мне слез твоих!

Ну, а что Александра сыграет на бис, вы узнаете, побывав на концерте в Виктория-холле, билеты на который проще всего заказать здесь.