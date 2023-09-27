Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 28 сентября 2023 года   

БББ+Б |BBB+B

Автор: , Женева, .

Александра Довгань (DR)

Такая аббревиатура вполне подходит для названия предстоящего концерта российской пианистки Александры Довгань в рамках абонемента «Великие музыканты» агентства Caecilia. Кто первый расшифрует?

|

Voici une abréviation qui convient comme titre du futur concert d’une jeune pianiste russe Alexandra Dovgan, inclus dans l’abonnement « Les Grands Interprètes » de l’agence Caecilia. Qui sera le premier à la décrypter ?

Ладно, небудем вас томить, тем более что ларчик этот открывается очень просто. ББББ – это Бах, Бетховен, Брамс и еще раз Брамс. Четыре произведения трех гениальных немецких композиторов включила в программу своего женевского концерта Александра Довгань, которой прошлым летом, используя выражение Антона Антоновича Дельвига, минуло шестнадцать лет.

В феврале прошлого года, за несколько дней до начала войны, мы уже поделились с вами не очень длинной, но очень впечатляющей биографией Александры https://nashagazeta.ch/news/culture/aleksandra-dovgan-vzrosleyushchiy-vunderkind и искренне порадовались, что ее концерт 1 марта 2022 года прошел на ура, без всяких обструкций и провокаций. Нам было бы интересно поговорить с Александрой о том, каким образом геополитические события отразились на ее юной жизни – личной и профессиональной, но напряженная подготовка к концерту не позволила организовать интервью. Однако мы рады сообщить о двух важных швейцарских премьерах, имевших место в этом году: в марте она впервые выступила в Цюрихе – с Tonhalle Orchestra под управлением Пааво Ярви, а в июле – на Фестивале в Вербье.

«Спонтанная глубина и сосредоточенность параллельно со звуком невероятной красоты и точности вот отличительные черты пианизма Александры. В ее игре вы не найдете ни малейшей показухи или намеренной демонстрации техники, но впечатляющую концентрацию в соединении с чистотой экспрессивности и творческим воображением. Она обладает харизматичным присутствием на сцене и яркой индивидуальностью», - так или приблизительно так описывают Александру музыкальные критики. А лично знающие ее люди добавляют, что в свободное от занятий музыкой время она любит кататься на лыжах, играть на органе, заниматься балетом и математикой и возиться с младшим братом.

Что же предстоит услышать женевским меломанам в исполнении Александры Довгань 6 октября?

Партиту № 6, последнюю из набора из шести сюит, BWV 825–830, сочиненного Иоганном Себастьяном Бахом в 1726–1731 годах и известного также под названием Clavier-Übung I.

Сонату Бетховена № 26 ми-бемоль мажор, ор. 81а, которая была написана в 1809-1810 годах и имеет название «Прощальная». Это одно из 14 сочинений, посвященных великим композитором Рудольфу Иоганну Иосифу Райнеру фон Габсбургу-Лотарингскому, эрцгерцогу Австрийскому, кардиналу, композитору и пианисту, ученику и выражаясь современным языком, спонсору Бетховена начиная с 1809 года, вместе с двумя другими венскими меценатами, он выплачивал ему пожизненную субсидию. Разумеется, поводом для очередного музыкального приношения стало не начало этих выплат, а вынужденный отъезд эрцгерцога из Вены во время войны Пятой коалиции, военного конфликта между Австрийской империей и Великобританией, с одной стороны, и Французской империей Наполеона и его союзниками, с другой. Под первыми тремя нотами сонаты Бетховен написал подтекстовку: Lebewohl («Прощайте»).

Во втором отделении концерта прозвучат два произведения Иоганнеса Брамса. Можно предположить, чем близок Александре Довгань этот композитор, технические трудности в сочинениях которого возникают не для создания внешнего виртуозного эффекта, но для выражения своеобразия содержания.

Первое из включенных в программу произведений, Вариации и фуга на тему Генделя, оп. 24, было написано в сентябре 1861 года в Гамбурге в честь 42-летия Клары Шуман и впервые исполнено в декабре того же года в лейпцигском Гевандхаузе. Композиция произведения состоит из темы, двадцати пяти вариаций и большой заключительной фуги, а тема взята из сюиты для клавесина № 1 си-бемоль мажор Георга Фридриха Генделя, созданной в 1733 году. Специалисты считают эти вариации одним из самых гениальных произведений Брамса и иногда ставят их в один ряд с Гольдберг-вариациями И. С. Баха и вариациями на тему Диабелли Л. ван Бетховена вот мы и нашли «путеводную нить» концертной программы. Стоит добавить, что вышеупомянутый эрцгерцог Австрийский в 1823-1824 годах вместе с другими 49 композиторами написал свою вариацию на тему вальса Диабелли: кардинал опубликовал своё произведение анонимно, подписавшись инициалами «S.R.D».

Завершит программу цикл из трех интермеццо оп. 117, который сам Брамс назвал «Колыбельными своих страданий» и который сопроводил эпиграфом из шотландской народной песни:

Спи, сладко спи, дитя мое,
Чтоб не видать мне слез твоих!

Ну, а что Александра сыграет на бис, вы узнаете, побывав на концерте в Виктория-холле, билеты на который проще всего заказать здесь

 

Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 105.27

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарские университеты – одни из лучших в Европе

 К такому выводу пришли составители нового рейтинга ведущих европейских вузов от Quacquarelli Symonds (QS).

Всего просмотров: 826

Трибунал, санкции и бункеры

 Мы продолжаем следить за тем, как война в Украине отражается на политической жизни Швейцарии.

Всего просмотров: 597

Старейшие гостиницы Женевы. 2

 Мы продолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о развитии туризма в Швейцарии.

Всего просмотров: 554
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Рудольф Арчибальд Рейсс, швейцарский Шерлок Холмс

 Фото - Наша газета В продолжение серии статей, посвященных деятельности швейцарцев в годы Первой мировой войны, предлагаем рассказ об известном швейцарском криминалисте, одном из основоположников современной судебно-медицинской экспертизы, который сыграл не последнюю роль в расследовании преступлений, совершенных в 1914-1918 годах в Сербии.

Всего просмотров: 8,095

Пастернак, и с чем его едят?

 О чем вы думаете при слове «пастернак»? О поэзии или еде? Если о еде, то прекрасно, потому что сегодня мы вам расскажем о том, какие блюда можно приготовить из корнеплодов этого растения.

Всего просмотров: 15,045

Иммиграция и инновации

 В какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.

Всего просмотров: 604
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top