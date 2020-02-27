Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 27 февраля 2020 года   

25.02.2020 - 16:28Первый случай коронавируса в Швейцарии
25.02.2020 - 11:24Российский дипломат замешан в отравлении болгарского бизнесмена?

Швейцарская программа для предсказания кассовых сборов|Un logiciel suisse qui prédit les recettes des films

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 27. 02. 2020. Просмотров: 88

(© pixabay.com)

Компьютерная программа LargoAI, разработанная в Лозанне, определяет коммерческий успех фильма на основе сценария и отснятых эпизодов, что позволяет снизить финансовый риск. |
Le logiciel LargoAI développé à Lausanne identifie le succès commercial des films à partir du scénario et des scènes déjà tournées, ce qui aide à réduire les risques financiers.

В одном из романов российского фантаста Василия Головачева компьютерная программа по команде главного героя выдает ему список книг, прочтение которых укрепляет силу воли. Роман опубликован в 1990-х годах, в то время такие технологии были еще фантастикой, но сегодня появляются подобные разработки.

Например, специалисты лаборатории визуального представления (IVRL) Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) написали программу LargoAI, которая позволяет создателям фильма заранее узнать, насколько кассовым окажется их творение, а также определить, что именно стоит поправить в сценарии, чтобы завоевать сердца зрителей. В LargoAI заложены сотни параметров, с учетом которых программа использует базы данных, включающие информацию о 200 тыс. актеров. Разработчики основали фирму Largo Films, которая сотрудничает с EPFL и Европейским клубом продюсеров (EPC).

Глава компании Сами Арпа рассказал в интервью газете Tribune de Genève, что на основе киножанра (например, драма или комедия) LargoAI может определить, какой доход и в какой стране стоит ожидать от проката. По словам предпринимателя, в мире существуют всего 4-5 фирм, работающих над такими же технологиями, что и Largo Films. Сами Арпа добавил, что LargoAI позволяет вносить коррективы на всех этапах производства фильма и способна предсказать, какой актер лучше всех подойдет на роль главного героя или второстепенного персонажа.

На сайте Largo Films подчеркивается, что швейцарская программа помогает угадать реакцию зрителей на каждую сцену, с ее помощью удалось заранее узнать, что блокбастер «Черная пантера» (2018) станет хитом. Также LargoAI достаточно точно предсказала, какую сумму соберет фильм «Веном» (2018) в США – 201 млн долларов, в реальности – 213 млн. Кинопрокатчикам швейцарская программа позволит определить, какие фильмы лучше закупать и в каких странах их показывать. Отметим, что LargoAI способна проанализировать рекламные видеоролики любой компании: на основе сгенерированных рекомендаций режиссеры смогут снимать так, чтобы видеоряд наилучшим образом сочетался с названием и имиджем предприятия.

Аплодируя разработке швейцарцев, остается пожелать, чтобы кто-то создал программу, оценивающую в первую очередь не размер потенциальных кассовых сборов, а положительное воздействие на зрителей. Человечеству пригодилась бы технология, помогающая определить, насколько счастливее и добрее станут любители кино после просмотра очередного шедевра.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 67.2

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Карантин по коронавирусу в Швейцарии

 В настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.

Всего просмотров: 4,126

Где лучше всего растить детей?

 Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.

Всего просмотров: 974

20 новых мишленовских звезд в Швейцарии

 В новом издании влиятельного гида Michelin упоминаются 6 ресторанов Конфедерации, получивших вторую звезду. Всего в стране – 122 «звездных» вывески, отмечается в официальном коммюнике.

Всего просмотров: 566
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Последняя тайна советской литературы»: Александр Эткинд о Всеволоде Иванове

 В конце марта Александр Эткинд, профессор Европейского университетского института во Флоренции и один из самых читаемых современных историков русской культуры, был гостем швейцарских университетов.

Всего просмотров: 5,664

Шизофрения излечима!

 Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

Всего просмотров: 78,477

20 новых мишленовских звезд в Швейцарии

 В новом издании влиятельного гида Michelin упоминаются 6 ресторанов Конфедерации, получивших вторую звезду. Всего в стране – 122 «звездных» вывески, отмечается в официальном коммюнике.

Всего просмотров: 566

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top