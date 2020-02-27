Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 27. 02. 2020. Просмотров: 88
В одном из романов российского фантаста Василия Головачева компьютерная программа по команде главного героя выдает ему список книг, прочтение которых укрепляет силу воли. Роман опубликован в 1990-х годах, в то время такие технологии были еще фантастикой, но сегодня появляются подобные разработки.
Например, специалисты лаборатории визуального представления (IVRL) Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) написали программу LargoAI, которая позволяет создателям фильма заранее узнать, насколько кассовым окажется их творение, а также определить, что именно стоит поправить в сценарии, чтобы завоевать сердца зрителей. В LargoAI заложены сотни параметров, с учетом которых программа использует базы данных, включающие информацию о 200 тыс. актеров. Разработчики основали фирму Largo Films, которая сотрудничает с EPFL и Европейским клубом продюсеров (EPC).
Глава компании Сами Арпа рассказал в интервью газете Tribune de Genève, что на основе киножанра (например, драма или комедия) LargoAI может определить, какой доход и в какой стране стоит ожидать от проката. По словам предпринимателя, в мире существуют всего 4-5 фирм, работающих над такими же технологиями, что и Largo Films. Сами Арпа добавил, что LargoAI позволяет вносить коррективы на всех этапах производства фильма и способна предсказать, какой актер лучше всех подойдет на роль главного героя или второстепенного персонажа.
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