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26.06.2024 - 15:27Новый глава Национального банка Швейцарии

Шедевры из музея Лангматта в гостях у Фонда Эрмитаж |Chef-d’œuvres du musée Langmatt invitées chez la Fondation de l’Hermitage

Автор: , Лозанна, .

Эжен Буден. На пляже Трувиля, в тени красного зонтика, 1885 г. Museum Langmatt, Baden Photo Jean-Pierre Kuhn, SIK-ISEA, Zurich

Вчера в лозаннском частном музее открылась экспозиции, на которой представлены работы Будена, Ренуара, Сезанна, Гогена...

 

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Une exposition qui présente les tableaux de Boudin, Renoir, Cézanne ou encore Gauguin c’est ouvert hier, à Lausanne.

 

По случаю своего 40-летия, отмечаемого в этом году, Фонд Эрмитаж, один из знаковых частных музеев Швейцарии, представляет исключительную выставку в партнерстве с музеем Лангматт. Роскошная коллекция, обычно выставляемая на вилле в Бадене, состоит из сокровищ, в основном импрессионистских, собранных в период с 1908 по 1919 годы супругами-коллекционерами Дженни и Сиднеем Браун. Кто это такие?

Дженни (в девичестве Зульцер) и Сидни Браун были выходцами из знатных деловых семей, проживавших в Винтертуре. Они поженились в 1896 году и именно во время медового месяца, проведенного в Париже, купили свое первое произведение искусства – пейзаж Эжена Будена, изображающий прачек в окрестностях Трувиля. Эта картина сразу же закрепила их тягу к французской живописи, с ее разнообразием цветов и световыми эффектами.

На рубеже XX века Брауны много путешествовали, знакомясь с искусством своего времени и поддерживая художников. В итоге этих путешествий была собрана коллекция, в которой преобладают пейзажи и натюрморты Пьера Боннара, Эжена Будена, Мэри Кассатт, Камиля Коро, Поля Сезанна, Эдгара Дега, Анри Фантен-Латура, Поля Гогена, Анри Матисса, Клода Моне, Камиля Писсарро, Одилона Редона, Пьера-Огюста Ренуара и Альфреда Сислея, что делает ее одной из первых и наиболее значительных коллекций импрессионистов в Швейцарии.

Сейчас эти шедевры хранятся на вилле Лангматт, которую супруги построили в стиле модерн по проекту архитектора Карла Мозера в 1899-1901 годах. Резиденция, вдохновленная английской сельской архитектурой, в настоящее время закрыта на капитальный ремонт – накануне 120-летия великолепной виллы, в которой он располагается.  

Приезд ее в лозаннский Фонд Эрмитаж – первый показ коллекции за родными стенами. Конечно, о случайности речь не идет. Дело в том, что сорок лет назад, то есть в первый год своего существования, лозаннский музей представил выставку «Импрессионизм в романдских коллекциях». Так что понятно его желание вернуться к этой не теряющей интереса публики теме в юбилейный год, дав возможность показать жителям французской части страны одну из самых престижных коллекций импрессионистов в немецкоязычной ее части. Кроме того, эта выставка-событие также посвящена 150-летию импрессионизма, который выкристаллизовался как самостоятельное художественное течение в 1874 году, вокруг первой коллективной выставки работ группы молодых независимых художников, приверженцев «новой живописи».

Выставка коллекции Лангматта в Фонде Эрмитажа объединяет более 60 самых выдающихся работ из этого собрания, давая нам уникальную возможность полюбоваться этими сокровищами вне их привычного окружения. Она останется в Лозанне до 3 ноября 2024 года, после чего переместится в Музей Вальрафа-Рихарца и Фонд Корбу в Кельне и в Österreichische Galerie Belvedere в Вене.

 

 

музеи Лозанны
музеи Швейцарии
импрессионисты в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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