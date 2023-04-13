Любители французского шансона наверняка заулыбаются, увидев название выставки. Закивают головами, словно встретили старого знакомого. Ну конечно! Со слов «Avec la mer du Nord» (С северным морем) начинается одна из лучших песен еще одного знаменитого бельгийца – Жака Бреля: «Mon plat pays» («Моя плоская страна»). Слушая ее, так и представляешь себе серое низкое небо, стальную водную гладь, которая вдруг начинает переливаться всеми цветами радуги, озаренная скупым солнцем, бесконечные пляжи, на которых дети собирают ракушки, сумерки, длинные причудливые тени…

Все эти образы, навеянные нашим воображением, материализуются на картинах Леона Спиллиарта. Он родился в 1881 году в семье предпринимателя – парфюмера-поставщика при дворе короля Леопольда II. Семья жила в Остенде, в середине 19 века превратившегося из самого обычного города в модный приморский курорт. Природа наделила мальчика хрупким здоровьем, он часто замыкался в себе и много мечтал: его школьные тетради были испещрены странными, тревожными рисунками, чутко отражавшими световые эффекты, которые он будет позже воспроизводить в своих морских пейзажах. Практически самоучка, он был взращен скорее на современной ему литературе, на произведениях Мориса Метерлинка, Эмиля Верхарна, Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше, чем в классах художественных академий, хоть и проучился недолго в Академии художеств в Брюгге в 1899 году. В 1900 году вместе с отцом Леон посетил Всемирную выставку в Париже, где открыл для себя художников-символистов, таких как Ян Тороп, Джованни Сегантини, Густав Климт, Фердинанд Ходлер и Уолтер Крейн, произведшими на него не меньшее впечатление, чем Джеймс Энсор, Эдвард Мюнк, Одиль Редон, Фернан Кнопф…

Замкнутость характера вовсе не означала неуверенности в себе! Леон был с юности искренне убежден в своей избранности и не ошибся, став автором очень оригинальных картин, наполненных метафизическими размышлениями и фламандской культурой и выполненных почти исключительно на бумаге.

До Первой мировой войны Леон Спиллиарт использовал прежде всего гуашь, акварель, пастель и цветные карандаши, раскрывая свой талант в пейзажах, строгость которых граничила с абстракцией: небо, море, контуры платины, вибрирующие на блеклом свете. Что до персонажей, населяющих эти меланхолические брега, то чаще всего это женщины: дама полусвета с отсутствующим взглядом, жена рыбака, ожидающая возвращение лодок… При всех различиях их объединяет ощутимое глубокое чувство одиночества.

Изображение человеческой натуры достигло кульминации в наиболее удачных автопортретах Спиллиарта, в которых он словно ставит под вопрос свой статус художника и границы между реальностью и ее отражением. Спальни, уголки гостиных, остекленные лестничные клетки – все они превращаются в пустынные пространства, парадоксально наполненные незримым присутствием. В этих натюрмортах странные флакончики, расставленные перед зеркалом и почему-то вызывающие тревогу куклы выступают в роли молчаливых компаньонов художника.

После 1920 года Леон Спиллиарт использует в основном акварель и гуашь и создает пылающие и вместе с тем невероятно лиричные морские пейзажи, некоторые из которых также граничат с абстракциями. В 1930-1940-х годах художник возвращается к излюбленному сюжету своей юности – деревьям, которыми он любуется и которые рисует во время долгих лесных прогулок. «Эти работы излучают ощущение умиротворенности, смешанное со странной тревогой; художник предлагает вневременные изображения природы, чарующие своей композиционной виртуозностью и простотой используемых средств», справедливо отмечают кураторы выставки, организованной по темам и в хронологическом порядке. В целом в музее Fondation de l’Hermitage выставлены около ста работ Леона Спиллиарта, представляющих всю его творческую жизнь.

От редакции: Выставка продлится до 29 мая 2023 года, всю практическую информацию вы найдете здесь. А чтобы вы настроились на нужный лад, предлагаем послушать песню «Моя плоская страна» в исполнении Жака Бреля.