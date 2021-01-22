Еще в 2014 году Наша Газета рассказала вам о грандиозном проекте, реализованном Институтом Ле Розе, знаменитым швейцарским учебным заведением, одним из самых старых, престижных и дорогих. Ее владельцы вложили 50 млн франков в строительство Центра искусств, включающего концертный зал на 900 мест, признав таким образом, что без творческого развития, без знания мировой культуры формирование будущих лидеров невозможно.

С тех пор концертный зал Le Rosey в Ролле стал знаковым местом на культурной карте Романдии, привлекая артистов с мировыми именами – даже великий Юрий Темирканов согласился выступить в этом «школьном клубе»!

Помимо отдельных концертов и спектаклей, в Ле Розе созданы и долгосрочные программы, к которым относится резиденция, предоставленная Институтом, еще в 2015 году, группе молодых виртуозов-струнников – скрипачей, альтистов, виолончелистов. С тех пор они не расстаются, и в течение всего года, раз в месяц по воскресеньям, они выступают в этом прекрасном, суперсовременном зале при дружной поддержке все более многочисленной публики.

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Ансамбль солистов возник на почве Международной музыкальной академии Менухина, идея создания которой пришла в голову самому гениальному скрипачуо связях которого со Швейцарией Наша Газета не раз рассказывала: в 1977 году Менухин решил собрать группу молодых музыкантов, представляющих разные культуры, предложить им преподавание музыки на высочайшем уровне, возможность вместе играть и выступать перед публикой. Иными словами, подарить им мечту.

В июле 2019 года Академию возглавил невероятно популярный в Швейцарии французский скрипач Рено Капюсон, сменивший на этом посту Максима Венгерова. Он придал Академии новый импульс, организовав впечатляющую программу мастер-классов, проводимых известными музыкантами, и концертов вне родных стен Ле Розе.

С прошлой весны, в силу известной всем вам беспрецедентной санитарной ситуации, концерты проходят в режиме стриминга, то есть прямой трансляции. Ни один концерт не обходится без музыкального руководителя ансамбля – скрипача украинского происхождения Олега Каскива, ученика знаменитого педагога Альберто Лизи (1935-2009), в свою очередь занимавшегося у самого Иегуди Менухина.

Возможно, именно Олегу мы обязаны регулярным присутствием в программах концертов Солистов Академии Менухина произведений русской классики, и предстоящее выступление на станет исключением.

«Программы, действительно, составляю я, – подтвердил Олег Каскив в нашем вчерашнем телефонном разговоре. – Исполнение «Воспоминания о Флоренции», великолепного сочинения Петра Ильича Чайковского, - одна из традиций нашего репертуара, но для студентов, которых вы услышите в воскресенье, оно будет первым. Соль минорное Трио Бородина на тему русской народной песни «Чем тебя я огорчила» оригинально составом – две скрипки и виолончель. Его исполнение доверено нашим «новичкам», пришедшим в Академию всего несколько месяцев назад и с успехом прошедшим своеобразный испытательный срок: умение играть камерную музыку, работать в ансамбле – один из основных наших критериев. Звучит это произведение редко, так что, надеюсь, и публика, и ребята получат удовольствие. Вообще же, возможность продолжать играть на сцене, ощущая незримое присутствие публики, крайне важна для молодых исполнителей, ведь после даже месячного простоя трудно войти в форму. Так что заранее спасибо всем, кто найдет время нас послушать!»

В программу предстоящего концерта включена также одна из самых знаменитых lieder (песен) Рихарда Штрауса – «Завтра» («Morgen») на стихи Генри Маккея из цикла «Четыре песни» (op.27). Она посвящена Паулине, «дражайшей супруге» Штрауса, и была написана ко дню свадьбы – 10 сентября 1894 года. Оптимистический настрой этой прекрасной песни особенно ценен в нынешнее серое время! На афише концерта ее текст приводится в немецком оригинале и во французском переводе, а мы нашли для вас русский вариант, в переводе Александра Кузьмина:

И завтра солнце снова засияет

и на пути моём грядущем

оно счастливых нас опять сведёт

среди земли, залитой солнцем…



На тот лазурный и бескрайний берег

сойдём мы молча и неспешно,

в глаза друг другу тихо взглянем,

и снизойдет на нас безмолвие блаженства…

Блаженствуйте, дорогие читатели, где бы вы ни находились! Встречаемся в воскресенье, 24 января, в 17 часов, здесь!