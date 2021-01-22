Автор: Надежда Сикорская, Ролль, 22. 01. 2021.
С огромным удовольствием мы приглашаем вас на виртуальный концерт в предстоящее воскресенье: Ансамбль солистов Академии Менухина исполнит произведения Александра Бородина, Рихарда Штрауса и Петра Чайковского.|
C’est avec une immense joie que nous vous invitons d’assister au concert virtuel des Solistes de l’Académie internationale Menuhin, le dimanche prochain. Les jeunes musiciens interprèteront des œuvres d’Alexandre Borodine, Richard Strauss et Piotr Tchaïkovski.
Еще в 2014 году Наша Газета рассказала вам о грандиозном проекте, реализованном Институтом Ле Розе, знаменитым швейцарским учебным заведением, одним из самых старых, престижных и дорогих. Ее владельцы вложили 50 млн франков в строительство Центра искусств, включающего концертный зал на 900 мест, признав таким образом, что без творческого развития, без знания мировой культуры формирование будущих лидеров невозможно.
С тех пор концертный зал Le Rosey в Ролле стал знаковым местом на культурной карте Романдии, привлекая артистов с мировыми именами – даже великий Юрий Темирканов согласился выступить в этом «школьном клубе»!
Помимо отдельных концертов и спектаклей, в Ле Розе созданы и долгосрочные программы, к которым относится резиденция, предоставленная Институтом, еще в 2015 году, группе молодых виртуозов-струнников – скрипачей, альтистов, виолончелистов. С тех пор они не расстаются, и в течение всего года, раз в месяц по воскресеньям, они выступают в этом прекрасном, суперсовременном зале при дружной поддержке все более многочисленной публики.
В июле 2019 года Академию возглавил невероятно популярный в Швейцарии французский скрипач Рено Капюсон, сменивший на этом посту Максима Венгерова. Он придал Академии новый импульс, организовав впечатляющую программу мастер-классов, проводимых известными музыкантами, и концертов вне родных стен Ле Розе.
С прошлой весны, в силу известной всем вам беспрецедентной санитарной ситуации, концерты проходят в режиме стриминга, то есть прямой трансляции. Ни один концерт не обходится без музыкального руководителя ансамбля – скрипача украинского происхождения Олега Каскива, ученика знаменитого педагога Альберто Лизи (1935-2009), в свою очередь занимавшегося у самого Иегуди Менухина.
Возможно, именно Олегу мы обязаны регулярным присутствием в программах концертов Солистов Академии Менухина произведений русской классики, и предстоящее выступление на станет исключением.
«Программы, действительно, составляю я, – подтвердил Олег Каскив в нашем вчерашнем телефонном разговоре. – Исполнение «Воспоминания о Флоренции», великолепного сочинения Петра Ильича Чайковского, - одна из традиций нашего репертуара, но для студентов, которых вы услышите в воскресенье, оно будет первым. Соль минорное Трио Бородина на тему русской народной песни «Чем тебя я огорчила» оригинально составом – две скрипки и виолончель. Его исполнение доверено нашим «новичкам», пришедшим в Академию всего несколько месяцев назад и с успехом прошедшим своеобразный испытательный срок: умение играть камерную музыку, работать в ансамбле – один из основных наших критериев. Звучит это произведение редко, так что, надеюсь, и публика, и ребята получат удовольствие. Вообще же, возможность продолжать играть на сцене, ощущая незримое присутствие публики, крайне важна для молодых исполнителей, ведь после даже месячного простоя трудно войти в форму. Так что заранее спасибо всем, кто найдет время нас послушать!»
В программу предстоящего концерта включена также одна из самых знаменитых lieder (песен) Рихарда Штрауса – «Завтра» («Morgen») на стихи Генри Маккея из цикла «Четыре песни» (op.27). Она посвящена Паулине, «дражайшей супруге» Штрауса, и была написана ко дню свадьбы – 10 сентября 1894 года. Оптимистический настрой этой прекрасной песни особенно ценен в нынешнее серое время! На афише концерта ее текст приводится в немецком оригинале и во французском переводе, а мы нашли для вас русский вариант, в переводе Александра Кузьмина:
И завтра солнце снова засияет
и на пути моём грядущем
оно счастливых нас опять сведёт
среди земли, залитой солнцем…
На тот лазурный и бескрайний берег
сойдём мы молча и неспешно,
в глаза друг другу тихо взглянем,
и снизойдет на нас безмолвие блаженства…
Блаженствуйте, дорогие читатели, где бы вы ни находились! Встречаемся в воскресенье, 24 января, в 17 часов, здесь!
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