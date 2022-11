Благодаря переводу Т. Л. Щепкиной-Куперник трагедии Уильяма Шекспира, все мы знаем, что «нет печальней повести на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте» – в точном соответствии c оригиналом: пьеса, имевшая название «Превосходнейшая и печальнейшая трагедия о Ромео и Джульетте» («The Most Excellent and Lamentable Tragedie of Romeo and Juliet»), была официально издана в Лондоне 1599 году, после того как двумя годами ранее вышло неполноценное пиратское издание текста, завершенного в 1595-м.

Сюжет о влюбленных из двух враждующих семейств придумал не Шекспир – античным аналогом трагедии служит история Пирама и Фисбы, рассказанная Овидием в его «Метаморфозах» между 2 и 8 годами нашей эры. С тех пор вариаций на тему были сотни, с различными интерпретациями и расставлением акцентов, вплоть до счастливого конца по версии Лопе де Вега. Однако непревзойденным шедевром по общему признанию был и остается вариант, предложенный Шекспиром. Именно от стал той «печкой», от которой отталкивались все последующие поэты, писатели, живописцы, театральные постановщики и кинорежиссеры. И композиторы.

Если выстроить основные произведения классического репертуара, вдохновленные трагедией Шекспира, в хронологическом порядке их создания, то получится такая картина: опера В. Беллини «Капулетти и Монтекки» (1830 г.), драматическая симфония Г. Берлиоза «Ромео и Джульетта» (1839 г.), опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта» (1867 г.), одноименная увертюра-фантазия П. И. Чайковского (1869 г.) и, конечно, балет С.С. Прокофьева (1938 г.)

Оркестр Романдской Швейцарии решил предложить вниманию слушателей шедевр Гектора Берлиоза (1803-1869), поэтому рассказ будет о нем. Из музыковедческой литературы известно, что трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта» Берлиоз впервые увидел 15 сентября 1827 года во время гастролей в Париже английской труппы: в роли Джульетты выступила Генриетта Смитсон, в которую 24-летний композитор тотчас же влюбился без памяти и на которой через год женился, несмотря на сопротивление обеих семей – узнаете сюжет? Но это через год, а в тот сентябрьский вечер он просто испытал наслаждение, увидев в пьесе возможность «перенестись к жгучему солнцу, благоуханным ночам Италии, к этим жестоким сценам мести, к этим самозабвенным объятиям, к этим отчаянным битвам любви и смерти, присутствовать при зрелище этой любви, внезапной, как мысль, кипучей, как лава, властной, непреодолимой, огромной и чистой, и прекрасной, как улыбка ангелов...», - цитирует его дневниковую запись музыковед А. Кенигсберг.

Возможно, под воздействием Беллини, сначала Берлиоз планировал написать оперу и даже набросал ее музыкальный план во время своего пребывания в Италии в 1831–1832 годах. Однако триумф 9 декабря 1832 года, когда впервые прозвучала его «Фантастическая симфония», и полученный от Никколо Паганини заказ на «новую композицию в стиле Фантастической симфонии» с солирующей партией альта, вылившийся во Вторую симфонию Берлиоза, «Гарольд в Италии» (1834), видимо, мотивировали его на продолжение работы в жанре симфонии.

Интересно, что рождением «Ромео и Джульетты» мы обязаны Паганини. Во Второй симфонии он в итоге не солировал – партия оказалась для него недостаточно виртуозной, но не только не обиделся на Берлиоза, а, придя 16 декабря 1838 года на концерт, где исполнялись обе его симфонии, встал перед автором на колени под аплодисменты публики и оркестра. На следующий день Берлиоз получил от Паганини чек на 20 тысяч франков, что дало ему возможность спокойно работать над своей драматической симфонией.

Гигантскую партитуру для симфонического оркестра, трех хоров и трех солистов Берлиоз сочинил за восемь месяцев и посвятил ее Паганини. После двух месяцев репетиций, 24 ноября 1839 года состоялась премьера с оркестром из 160 человек, хором из 98 человек и солистами театра Grand Opera. Дирижировал автор. Зал Парижской консерватории был переполнен, успех был сокрушительный.

Надеемся, не меньший успех ждет Оркестр Романдской Швейцарии, за пульт которого встанет дирижер Дэниел Хардинг, о котором Наша Газета уже рассказывала. Музыканты лишь ненамного отойдут от изначального плана Берлиоза: вместо трех хоров обойдутся одним, хором Парижского оркестра, зато солистов будет, как полагается, трое. Российский бас Михаил Петренко не нуждается в представлении нашим читателям, а вот с двумя другими исполнителями вы, возможно, встретитесь впервые. Канадская контральто Мари-Николь Лемьё, удостоенная на родине самых высших наград, начала международную карьеру после побед на конкурсах Королевы Фабиолы и Королевы Елизаветы в Бельгии. Она регулярно выступает с ведущими оркестрами мира, исполняя, в частности, «Песнь о земле» Малера, «Реквием» Верди, Missa solemnis Бетховена и «Летние ночи» Берлиоза. Трио завершит английский тенор Эндрю Стейплз, недавно дебютировавший в роли Войцека на сцене Метрополитен-Опера.

Билеты на предстоящие концерты проще всего приобрести здесь (на концерт 23 ноября в Женеве) и здесь (на концерт 24 ноября, в Лозанне). Приятных музыкальных вечеров!