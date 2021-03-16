Традиция окрашивания яиц появилась задолго до христианства, о чем свидетельствуют найденные в Африке украшенные резьбой страусиные яйца, возрастом около 60 тыс. лет. Расписанные страусиные яйца, а также золотые и серебряные, часто встречаются в захоронениях шумеров и египтян, датируемых вплоть до начала III тысячелетия до н. э. Что касается выставки в Государственном музее Лихтенштейна, то организаторы предлагают посетителям оценить работы авторов из Швейцарии, Австрии, Германии и т.д.

Один из шедевров – яйцо с рельефным изображением лебедя, которое создала жительница Тальвиля (кантон Цюрих) Эмили Свобода. В ее личной коллекции – сотни таких произведений искусства из разных стран мира, собранные за пятьдесят лет. Уроженка Нижней Баварии Эмили украшает яйца с использованием таких техник, как гравировка, роспись, батик и т.д. Один из простых способов – наклеивание листьев разных растений на яйца перед тем, как опустить их в отвар луковой шелухи. После того, как скорлупа окрасится, остается разрезать чулок, в котором находится яйцо, снять приклеенные листья – и новое произведение искусства готово. Эмили неустанно собирает всю доступную информацию на тему пасхальных яиц, а ее произведения не раз выставлялись в Швейцарии и за границей. В интервью газете Tages Anzeiger она напомнила, что в прошлом арендную плату за землю следовало вносить на Пасху, поэтому когда-то вместо денег платили яйцами, а раздача крашеных яиц стала семейным обычаем с конца XVII века.

Еще один экспонат – яйцо с нарисованной лягушкой, окруженной узорами, автор произведения – график, живописец и карикатурист из Лихтенштейна Луи Егер (1930 - 2018), который также разработал множество открыток и более 130 почтовых марок для Лихтенштейна. Изображенное земноводное погружено в печальные раздумья, но это, на наш взгляд, добавляет рисунку загадочности, вынуждая придумывать причины, по которым лягушка пребывает в подавленном состоянии.

На другом яйце можно полюбоваться замком Вадуц, который нарисовала художница из Лихтенштейна Криста Фальк. Росписью пасхальных яиц она увлеклась в конце 1980-х годов, к настоящему времени создала около 600 произведений, украшающих скорлупу не только куриных, но и утиных и страусиных яиц, а также яиц эму. Со временем она настолько усовершенствовала свою технику, что даже читала лекции на эту тему. По ее словам, на роспись одного яйца уходит 7-8 часов, так как поверхность его неровная, и необходимо сначала нанести основные линии рисунка, а потом добавить детали. Интересно, что Криста Фальк не пишет картины, считая, что в ее стране достаточно других «традиционных» художников, а посвящает время росписи новых яиц, в том числе на заказ. Один из недавних заказов – вид на Аппенцелль с коровами и горным пейзажем.

Наконец, немецкая художница Ренате Милднер нарисовала на яйце сцены из сказки «Белоснежка и семь гномов». Ренате работает с акварелью, акриловыми красками, создает иллюстрации и участвует в разных выставках. Многие ее работы выполнены в абстрактной манере, но рисунок на яйце, представленном на экспозиции – вполне конкретен, при одном взгляде на него становится понятно, о какой сказке идет речь.

Кроме экспонатов, Государственный музей Лихтенштейна приготовил сюрприз для любителей искусства – на этой странице можно послушать сказки, эпизоды из которых изображены на яйцах. Произведения специально записаны на немецком и английском языках для тех, кто захотят включить их своим детям… или вспомнить свое детство.

От редакции: Государственный музей Лихтенштейна находится в Вадуце по адресу Städtle 43, выставка продлится до Пасхи 2022 года, подробности можно узнать по телефону +423 239 68 20.