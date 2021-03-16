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вторник, 16 марта 2021 года   

Расписные пасхальные яйца|Oeufs de Pâques peints par des artistes

Автор: Лейла Бабаева, Вадуц, 16. 03. 2021.

Ренате Милднер, ок 1986 г. © landesmuseum.li

В Государственном музее Лихтенштейна проходит выставка пасхальных яиц, отобранных из его фондов. На яйцах изображены сцены из сказок братьев Гримм, басен Эзопа, Федра, Жана де Лафонтена, произведений Готтхольда Эфраима Лессинга, Мартина Лютера, а также легенд Лихтенштейна. |
Le Musée d'État du Liechtenstein présente une exposition d'œufs de Pâques sélectionnés parmi ses collections. Les œufs représentent des scènes des contes des frères Grimm, des fables d'Esope, Phèdre, Jean de La Fontaine, des œuvres de Gotthold Ephraim Lessing, Martin Luther, ainsi que des légendes de Liechtenstein.

Традиция окрашивания яиц появилась задолго до христианства, о чем свидетельствуют найденные в Африке украшенные резьбой страусиные яйца, возрастом около 60 тыс. лет. Расписанные страусиные яйца, а также золотые и серебряные, часто встречаются в захоронениях шумеров и египтян, датируемых вплоть до начала III тысячелетия до н. э. Что касается выставки в Государственном музее Лихтенштейна, то организаторы предлагают посетителям оценить работы авторов из Швейцарии, Австрии, Германии и т.д.

Один из шедевров – яйцо с рельефным изображением лебедя, которое создала жительница Тальвиля (кантон Цюрих) Эмили Свобода. В ее личной коллекции – сотни таких произведений искусства из разных стран мира, собранные за пятьдесят лет. Уроженка Нижней Баварии Эмили украшает яйца с использованием таких техник, как гравировка, роспись, батик и т.д. Один из простых способов – наклеивание листьев разных растений на яйца перед тем, как опустить их в отвар луковой шелухи. После того, как скорлупа окрасится, остается разрезать чулок, в котором находится яйцо, снять приклеенные листья – и новое произведение искусства готово. Эмили неустанно собирает всю доступную информацию на тему пасхальных яиц, а ее произведения не раз выставлялись в Швейцарии и за границей. В интервью газете Tages Anzeiger она напомнила, что в прошлом арендную плату за землю следовало вносить на Пасху, поэтому когда-то вместо денег платили яйцами, а раздача крашеных яиц стала семейным обычаем с конца XVII века.

Еще один экспонат – яйцо с нарисованной лягушкой, окруженной узорами, автор произведения – график, живописец и карикатурист из Лихтенштейна Луи Егер (1930 - 2018), который также разработал множество открыток и более 130 почтовых марок для Лихтенштейна. Изображенное земноводное погружено в печальные раздумья, но это, на наш взгляд, добавляет рисунку загадочности, вынуждая придумывать причины, по которым лягушка пребывает в подавленном состоянии.

На другом яйце можно полюбоваться замком Вадуц, который нарисовала художница из Лихтенштейна Криста Фальк. Росписью пасхальных яиц она увлеклась в конце 1980-х годов, к настоящему времени создала около 600 произведений, украшающих скорлупу не только куриных, но и утиных и страусиных яиц, а также яиц эму. Со временем она настолько усовершенствовала свою технику, что даже читала лекции на эту тему. По ее словам, на роспись одного яйца уходит 7-8 часов, так как поверхность его неровная, и необходимо сначала нанести основные линии рисунка, а потом добавить детали. Интересно, что Криста Фальк не пишет картины, считая, что в ее стране достаточно других «традиционных» художников, а посвящает время росписи новых яиц, в том числе на заказ. Один из недавних заказов – вид на Аппенцелль с коровами и горным пейзажем.

Наконец, немецкая художница Ренате Милднер нарисовала на яйце сцены из сказки «Белоснежка и семь гномов». Ренате работает с акварелью, акриловыми красками, создает иллюстрации и участвует в разных выставках. Многие ее работы выполнены в абстрактной манере, но рисунок на яйце, представленном на экспозиции – вполне конкретен, при одном взгляде на него становится понятно, о какой сказке идет речь.

Кроме экспонатов, Государственный музей Лихтенштейна приготовил сюрприз для любителей искусства – на этой странице можно послушать сказки, эпизоды из которых изображены на яйцах. Произведения специально записаны на немецком и английском языках для тех, кто захотят включить их своим детям… или вспомнить свое детство.

От редакции: Государственный музей Лихтенштейна находится в Вадуце по адресу Städtle 43, выставка продлится до Пасхи 2022 года, подробности можно узнать по телефону +423 239 68 20.

 

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