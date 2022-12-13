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вторник, 13 декабря 2022 года   

Рождественские концерты ОРШ|Concerts de Noël de l’OSR

Автор: Надежда Сикорская, Женева-Лозанна, 13. 12. 2022.

Женевский собор св. Петра зимой (DR)

После шестнадцатилетнего отсутствия Оркестр Романдской Швейцарии будет играть в женевском соборе св. Петра до того, как встретится со своей традиционной аудиторией в зале Метрополь, в Лозанне.

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L’Orchestre de la Suisse Romande retournera à la Cathédrale Saint-Pierre de Genève après 16 ans d’absence, avant de retrouver son public habituel à la salle Métropole, à Lausanne.

Согласитесь, даже совсем далеких от религии людей концерты классической музыки, проходящие в церквях, настраивают на особый лад. Особенно если речь идет о таком месте, как собор св. Петра. Побывав на нем в последний раз прошлым летом на концерте «Культура за мир», мы лишний раз убедились, что строгие элегантные линии и отсутствие внешних эффектов этого символа протестантской Женевы, построенного, как мы рассказывали, в 12 веке как католическая епископальная церковь, придают всему происходящему в его стенах невероятную торжественность. А если кому-то суровое убранство покажется суровым и холодным, то поверьте на слово – как только собор заполнится публикой, как только вспыхнет свет и зазвучит прекрасная музыка, неуютное ощущение одиночества сразу пройдет.

Явно не одиноко будет и оркестрантам на импровизированной сцене – по случаю предстоящего праздника к ним присоединится камерный хор Высшей школы музыки Женевы, а также четыре швейцарских солиста-вокалиста: сопрано Регула Мюльманн, которую мы уже слышали на фестивале в Вербье, меццо-сопрано Мари-Клод Шаппюи, которой в 2020 году выпала честь исполнить национальный гимн Швейцарии в день национального праздника страны 1 августа, плюс тенор Валерио Контальдо и бас Стефан Маклеод, которых лично мы услышим впервые.

В программу, продуманную под стать внушительному составу исполнителей, включены пять произведений разных эпох: от «Сцены Береники» на слова из либретто к опере «Антигон» Йозефа Гайдна (1795, Hob. XXIVa:10) до «Магнификата» Арво Пярта, написанного в 1989 году.

Стоит отметить, что в 2013 году именно Оркестр Романдской Швейцарии стал первым исполнителем музыки выдающегося эстонского композитора в Швейцарии. «Магнификат» – одно из самых популярных из его хоровых произведений, в силу своей краткой продолжительности, всего семь минут, часто исполняемое на бис. Оно написано в ставшем классическим для Арво Пярта стиле tintinnabuli, соединяющем в себе процесс музыкальной композиции и технику письма.

Буквально означающий на латыни колокола или колокольчики из-за tintinnabules, используемых в католической литургии, он был разработан Пяртом в процессе работы над тремя его основополагающими произведениями: Für Alina (1976), Fratres (1977) и Spiegel im Spiegel (1978). По мнению специалистов, возникновение стиля связано с мистическим опытом, который пронизывает всю музыку этого композитора после 1976 года. Мы нашли для вас и латинский текст, который прозвучит в исполнении хора, и его перевод на русский язык.

Magnificat anima mea Dominum.

Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae suae:

Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est : et sanctum nomens eius.

Et misericordia eius a progenie in progenie timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo:

dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede; et exeltavit humiles.

Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel, puerum suum, recordatus misericordiae suae.

Sicit locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.

 

Величит душа Моя Господа,

И возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,

Что призрел Он на смирение рабы Своей,

ибо отныне будут ублажать Меня все роды;

Что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его;

И милость Его в роды родов к боящимся Его;

Явил силу мышцы Своей;

рассеял надменных помышлениями сердца их;

Низложил сильных с престолов, и вознес смиренных;

Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем;

Воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость,

Как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.

Меломаны услышат также хоровое произведения Дьёрдя Лигети 1966 года Lux Aeterna ("Вечный свет"), использованное в знаменитом фильме Стэнли Кубрика 1968 года «2001: Космическая одиссея», и два шедевра В. А. Моцарта. Произведение для хора Vesperae solennes de confessore (« Торжественная вечерня исповедника »), K. 339 было написано венским гением в 1780 году для исполнения в Зальбургском соборе и стало последним сочинением композитора для собора. А завершит программу мотет Моцарта Exsultate, jubilate.

Мотет это жанр многоголосной вокальной музыки, возникший во Франции 12 века и на протяжении четырех столетий остававшийся наиболее популярным и в светской, и в духовной музыке. Преимущественно хоровой, к 18 веку он, под влиянием итальянской музыки, становится сольным и приобретает некоторые черты духовной кантаты. Именно таким стал мотет Моцарта, написанный им вскоре после возвращения в Зальцбург из Италии в 1771 году на тот момент 14-летний Вольфганг не только окончил знаменитую Болонскую академию, но и стал ее членом!

Трехчастный мотет прекрасный образец раннего стиля Моцарта, а его заключительная часть, знаменитая «Аллилуйя», известна даже не меломанам. Простая, даже немного наивная мелодия Alleluja, alleluja выдержана в духе лирической арии, но не возвышенной, а скорее близкой, народной, какие звучали в опере-буффа. Надеемся, что это полное чистой радости произведение настроит всех вас на оптимистический лад на предстоящий год.

Ждем вас 21 декабря в соборе св. Петра, а 22-го в лозаннском зале Métropole, где прозвучит та же программа. Билеты на оба концерта проще всего заказать здесь.

 

 

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