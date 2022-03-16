Наша Газета старается не пропускать концерты Григория Соколова в Швейцарии и уже не раз рассказывала о его биографии. Нам нечего добавить к последнему материалу, за исключением того, что в мае 2020 года, через несколько дней после 70-летия пианиста, фирма Deutsche Grammophon выпустила новый его диск с записями произведений Бетховена, Брамса и Моцарта.

Поклонники творчества Григория Липмановича знают, что человек он не публичный, но принципиальный, а потому не станут удивляться тому, что главную страницу его личного сайта вот уже более двух недель украшает желтое-голубое сердечко – просто, элегантно и совершенно определенно. Известна и еще одна его особенность – долго не объявлять программу, иногда буквально до последнего дня. На этот раз программа известна, так что те, кто купили билеты, знают, на что идут. Программа, надо сказать, беспроигрышная и очень характерная для Григория Соколова – Бетховен, Брамс, Шуман. Расскажем кратко о каждом из произведений.

Цикл из пятнадцати вариаций и фуги опуса 35 был написан Людвигом ван Бетховеном в 1802 году и стал известен как «Героические вариации», поскольку вариации на эту же тему использовались композитором для финала «Героической симфонии», созданной в 1803-м. Некоторые музыковеды утверждают, что на создание темы «Героических вариаций» Бетховена могли вдохновить некоторые произведения М. Клементи, например, его фортепианная соната op. 13 №6, написанная в 1784 году, или первая часть фортепианной сонаты соль-минор op. 7 № 3, созданной двумя годами ранее. Как бы то ни было, очевидно, что главная тема Eroica-Variationen была излюбленной для Бетховена, он использовал ее в финале балета «Творения Прометея» (1801 г.), а также в седьмом из двенадцати контрдансов WoW 14 (1800-1802 гг.).

Что касается особенностей исполнения «Пятнадцати вариаций с фугой» современными пианистами, то специалисты отмечают сложившуюся традицию, которая основана на идее и концепции композитора. Смысл ее в том, что авторский замысел не предполагает никаких вольностей со стороны исполнителя. Нет сомнений в том, что Григорий Соколов прислушается к мнению Бетховена, предоставив публике погрузиться в чарующие звуки и хоть ненадолго забыться.

Иоганнес Брамс был, как известно, замечательным пианистом, Шуман даже называл его игру «высокогениальной». Однако Чайковский считал, что его исполнительству не хватает так называемой «виртуозной жилки». Но возможно, что дело было не в нехватке техники, а в особенностях характера композитора, не любившего любые внешние эффекты и вообще все показное. «По совести говоря, – признавался он друзьям, – мне противны публичные выступления».

Можно предположить, что склад собственного пианизма Брамса наложил отпечаток и на его фортепианную музыку, в которой технические трудности, порой весьма значительные, возникают не для создания концертно-виртуозного эффекта, а для выражения своеобразия содержания.

Это в полной мере относится к «Трем интермеццо» оп. 117, созданным Брамсом в осенний период его творчества и включенным Григорием Соколовым в программу предстоящего концерта. В этих камерных произведениях, которые сам автор назвал «колыбельными своих страданий», раскрываются личные, интимные грани его духовной жизни автора. Первому из интермеццо (Es-dur) предпослан стихотворный эпиграф из шотландской народной песни:

Спи, сладко спи, дитя мое,

Чтоб не видать мне слез твоих!

Некоторые музыковеды полагают, что фортепианная музыка позднего Брамса настолько выразительна без всяких прикрас, настолько глубока, что исполнить ее на рояле «до дна» невозможно. Однако мы уверены, что Григорию Соколову это по силам.

После антракта мы услышим «Крейслериану» Роберта Шумана соч. 16, написанную в 1838 году и посвященную Ф. Шопену – согласитесь, обладали коллеги-соперники изысканной элегантностью. Из биографической литературы известно, что сам Шуман утверждал, будто работа над этим фортепианным циклам из восьми фантазий заняла у него лишь четыре дня, однако доработка и совершенствование произведения растянулись с конца апреля по сентябрь.

Название произведения отсылает к первой новелле из «Фантазий в манере Калло» Э. Т. А. Гофмана – «Музыкальным страданиям капельмейстера Крейслера». Все вы помните, конечно, этот персонаж, появляющийся в нескольких произведениях страстно любившего музыку и сочинявшего ее Гофмана, и являющий собой трагический образ вдохновенного, немного безумного музыканта, восстающего против филистерства и обречённого на страдание.

Известно, что и Шуман в юности колебался между писательской и композиторской карьерами, и, хотя музыка взяла верх, любовь и чуткое отношение к литературе остались в нем навсегда.

От редакции: Дорогие читатели-меломаны! Концерт Григория Соколова 7 апреля включен в абонемент «Великие исполнители» концертного агентства Caecilia. Простым смертным остается совсем мало мест, так что советуем не тянуть и побыстрее бронировать последние.