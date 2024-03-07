Григорий Липманович Соколов, в возрасте 16 лет, еще девятиклассником, победивший в 1966 году на Третьем Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, выступает в женевском Виктория-холле раз в два года, обычно в марте, и меломаны ждут этого события, заранее раскупая билеты. Большинство предпочитает слушать его в «настоящем» зале, хотя сам музыкант любит выступать в небольших залах и церквях.

Наша Газета уже не раз рассказывала и о жизни, и о манере игры Григория Соколова, сожалея, что интервью с ним, несмотря на личное знакомство, остается пока лишь мечтой. С момента нашей последней публикации к дискографии пианиста прибавился вышедший в апреле 2022 года диск с живой записью концерта, данного им во Дворце Эстерхази в Айзенштадте, том самом дворце, где в течение долгого времени жил и работал Йозеф Гайдн и где в сентябре проходит фестиваль его памяти. Неудивительно поэтому, что в программу того увековеченного выступления вошли три сонаты венского классика, а также Четыре экспромта Шуберта D.935 плюс как всегда щедрая порция бисов.

Нынешняя программа Григория Липмановича состоит из сочинений регулярно исполняемых им композиторов: Баха (по мнение многих, никто не играет его сегодня так, как Соколов), Шопена и Шумана. Расскажем кратко о каждом из них.

Четыре дуэта из третьей части Клавирного упражнения Баха были опубликованы в 1739 году и изначально предназначались для органа. Под дуэтами имеется в виду двойная двухголосая имитация или двухголосые фуги различного строения, «партии» которых написаны Бахом с невероятной изобретательностью и ошеломляющим мастерством для правой и левой рук. Все специалисты сходятся во мнении, что эти Четыре дуэта представляют особую трудность для толкования. А может, и не надо их толковать, а надо просто прочувствовать?

Партита Баха № 2, BWV 826 – одна сюит для клавесина, написанных Иоганном Себастьяном Бахом и опубликованных с 1726 по 1730 годы под названием Clavier-Übung I, и первое из его произведений, опубликованное под его руководством. Как нетрудно узнать из открытых источников, эти сюиты были одними из последних сочиненных им клавишных сюит, остальные – это английские и французские сюиты. В соответствии с традицией, согласно которой первый сет Баха назывался английским, а второй французским, партиты иногда называют немецкими сюитами - исключительно для удобства, поскольку в этих пьесах нет ничего особенно немецкого.

От Баха Григорий Соколов плавно проведет слушателей к Шопену, от фуг к мазуркам, легко перескочив через почти ровно столетие. Четыре Мазурки оп. 30 были написаны в 1837 году и хотя задумывались они, как единая серия образов, их эмоциональное разнообразие слышно даже совсем не музыкальному уху. Думаем, настроению многих наших читателей более всего соответствует четвертая, самая трагическая. Очень надеемся, что придадут оптимизма еще Три мазурки, объединенные в оп. 50 и написанные в 1841 году. Каждое из этих сочинений разобрано музыковедами буквально по тактам, но мы не будем утомлять вас подробностями, а процитируем лишь слова известного советского критика Бориса Асафьева, назвавшего коду третьей мазурки «лирическим заключением из дневников сиротливого сердца и уязвленной в своей правдивости любящей души».

Завершат программу концерта «Лесные сцены» (Waldscenen) Роберта Шумана – цикл из девяти пьес, созданных в 1848-1849 годах, то есть в поздние годы творчества композитора, когда он уделял все большее внимание сочинению фортепианных пьес, предназначенных для домашнего музицирования. Обращение к теме леса традиционно для композиторов-романтиков, всегда интересовавшимися сказаниями и легендами с их разнообразными волшебными персонажами – как добрыми, так и зловещими. Критики особо выделяют седьмую по номеру пьесу, «Вещая птица», отмечая особую таинственность, которую предают ей оригинальные гармонические сопоставления. А мы нашли для вас стихотворение Ф. Геббеля, служащего эпиграфом к пьесе № 4, «Проклятое место», в переводе А. Рязановой:

Цветы, высоко растущие здесь,

Бледны, как смерть;

Только один, в середине,

Стоит в бледном пурпуре.

Но этот цвет у него не от солнца:

Никогда он не ощущал его зноя;

Его цвет – от земли,

Которая напоена человеческой кровью.

От редакции: Оставшиеся билеты на концерт проще всего заказать здесь. А мы в предвкушении концерта предлагаем вам послушать в исполнении Григория Соколова Партиту Баха № 2 – запись была сделана в Филармонии Санкт-Петербурга в 2010 г.