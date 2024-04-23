Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 24 апреля 2024 года   

Приглашение на танец |Dansons ?

Автор: , Цюрих, .

"Winter Guests" Photo © Mats Backer

24 апреля открывается 19-й фестиваль современного танца Steps, который в течение более трех недель будет проходить по всей Швейцарии.

|

La 19ème édition du festival Steps commencera le 24 avril, puis, plus de trois semaines durant, elle fera danser toute la Suisse.

 

Единственный в стране фестиваль современного танца подобного формата и размаха ставит своей целью не просто привезти современный танец в каждый кантон Швейцарии, от Берна до Базеля и от Женевы до Санкт-Галлена, но и познакомить с ним максимально широкую аудиторию. Отсюда – скидки на билеты для молодежи и профессионалов, мастер-классы от участников спектаклей, забота о физической доступности и специальное сопровождение для людей с ментальной инвалидностью. Кроме того, фестиваль придерживается концепции экологичных гастролей и при составлении репертуара тесно сотрудничает с местными площадками, чтобы по возможности минимизировать финансовые и прочие затраты на перелеты, аренду и так далее. Наконец, кураторы в этом году сосредоточились не только на актуальных открытиях и социально заряженных темах, но и постарались отобрать для показа такие истории, которые могут заинтересовать даже тех, кто никогда в жизни не видел современного танца.

Программа у них и вправду получилась очень разнообразная – на любой вкус, опыт и кошелек. С одной стороны, на фестиваль приедут признанные звезды современного танца, а с другой, в Швейцарии впервые выступят мультидисциплинарные норвежцы «winter guests» и компания Антона Лачки из Бельгии, австралийский танцовщик с инвалидностью Марк Брю, который исполнит автобиографический моноспектакль в режиссуре Сиди Ларби Шеркауи, и британская компания «Far From The Norm» с постановкой Ботиса Севы – лауреата премии Лоренса Оливье, работающего на стыке хип-хопа, современного танца и физического театра. Запланировано и несколько премьер: Compagnie Sam-Hester представит «Кантик» своей основательницы и бессменной руководительницы Перрин Валли, а «Cie. Arts Mouvementés for Families» станцует подростковую версию спектакля Ясмин Угонне о чревовещании и внутренних голосах. Этот спектакль – под названием «Les Porte-Voix - Cabaret Ventriloque» – также можно будет посмотреть в рамках фестиваля.

Таким образом, в разных регионах страны зрители увидят действительно разный современный танец. И если в Женеве в основном будут показывать концептуальное искусство, а в Базеле перформативную альтернативу, то в Цюрихе – еще и безусловные «зрительские хиты». С них мы и начнем наш более подробный рассказ о некоторых спектаклях. В первую очередь, это, конечно, канадцы Kidd Pivot с «Assembly Hall» Кристал Пайт и Джонатона Янга, знаменитого дуэта, работающего в области высокотехнологичного танц-театра. Вслед за «Betroffenheit» (его могли видеть зрители Steps в 2018 году) и «Ревизором» хореограф и режиссер из Британской Колумбии с присущими им юмором и иронией, при помощи текста и танца рассказывают историю одного «исторического общества», которое переживает непростые времена и, реконструируя прошлое, пытается решить проблемы настоящего. Спектакль, премьера которого с огромным успехом прошла осенью 2023 года, будет показан в Швейцарии дважды – 28 апреля в Лугано и 3 мая в Цюрихе.

Другое громкое имя в программе – хореограф Сабуро Тешигавара, живая легенда современного танца, в 2022 году получивший «Золотого льва» на венецианской Biennale Danza. Вместе со своей постоянной творческой партнершей, выдающейся японской танцовщицей Рихоко Сато, он четырежды выйдет на сцену – в Люцерне, Берне, Кьяссо и Базеле, – чтобы без всяких слов, одними движениями, рассказать трагическую историю любви «Тристана и Изольды» под музыку Рихарда Вагнера. Кстати, показ в Театре Базеля 16 мая будет сопровождаться разговором со зрителями перед спектаклем и обсуждением после, а также воркшопом с участием самого мэтра 15 мая. Кроме того, в конце апреля-начале мая театр несколько раз сыграет недавно состоявшуюся премьеру «Превращения», первая часть которой, «Метаморфозы», впервые исполняется в Швейцарии, а вторая, «Like a Human», создана Тешигаварой специально для базельской труппы.

Еще одна не нуждающаяся в представлении участница программы Steps этого года – Метте Ингвартсен с ее знаменитым «The Dancing Public», который не только откроет La Fête de la Danse в Женеве 30 апреля, но и вовлечет в круговорот танца зрителей в Цюрихе и Берне. По сути, перформанс этой всегда радикально настроенной и смело экспериментирующей датчанки, много лет живущей в Бельгии, построен по принципу коллективного рейва, который рождается из ее собственного соло, исполненного среди зрителей. Таким образом Ингвартсен хочет возродить традицию средневековых мистерий и коллективных плясок, которые в прежние времена спонтанно рождались прямо на улицах, без определенной цели и специально придуманной хореографии. Для Метте важно отрефлексировать опыт свойственной людям «танц-мании» и попробовать найти максимально современную форму ее выражения, недаром по ходу шоу к стихийным танцам может присоединиться любой желающий.

 Возможно, для кого-то фестиваль так и останется сугубо «зрительским опытом», но идея его создателей – заразить вирусом танца наибольшее число людей по всей Швейцарии – кажется нам очень современной и правильной. Подробнее о программе и спектаклях в вашем городе можно узнать здесь.

 

 

современный танец в Швейцарии
фестивали в швейцарии
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Велемир Хлебников и певцы смерти | Velemir Khlebnikov and Singers of Death
четверг, 2 мая 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Тайны гштаадского «Дворца»

 Черная комедия Романа Поланского, вызвавшая крайне противоречивые реакции, вышла на швейцарские экраны – сначала в немецкой части страны, а затем в романдской. Не на многочисленные, но вышла. И привлекла наше внимание.

Всего просмотров: 719

Сент-Урсанн – жемчужина кантона Юра

Маленький городок на берегу живописной реки Ду по праву включен в список самых красивых туристических деревень мира и несомненно достоин посещения.

Всего просмотров: 649

Когда покупка дома становится роскошью

Сколько швейцарских домохозяйств могут позволить себе приобрести жилье? В каких частях страны недвижимость подорожала особенно сильно? Что происходит на рынке инвестиционной недвижимости? И как будет развиваться рынок жилья в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в новом исследовании UBS.

Всего просмотров: 648
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,721

420 000 долларов за часы F.P.Journe

 Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 1,065

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,440
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top