Единственный в стране фестиваль современного танца подобного формата и размаха ставит своей целью не просто привезти современный танец в каждый кантон Швейцарии, от Берна до Базеля и от Женевы до Санкт-Галлена, но и познакомить с ним максимально широкую аудиторию. Отсюда – скидки на билеты для молодежи и профессионалов, мастер-классы от участников спектаклей, забота о физической доступности и специальное сопровождение для людей с ментальной инвалидностью. Кроме того, фестиваль придерживается концепции экологичных гастролей и при составлении репертуара тесно сотрудничает с местными площадками, чтобы по возможности минимизировать финансовые и прочие затраты на перелеты, аренду и так далее. Наконец, кураторы в этом году сосредоточились не только на актуальных открытиях и социально заряженных темах, но и постарались отобрать для показа такие истории, которые могут заинтересовать даже тех, кто никогда в жизни не видел современного танца.

Программа у них и вправду получилась очень разнообразная – на любой вкус, опыт и кошелек. С одной стороны, на фестиваль приедут признанные звезды современного танца, а с другой, в Швейцарии впервые выступят мультидисциплинарные норвежцы «winter guests» и компания Антона Лачки из Бельгии, австралийский танцовщик с инвалидностью Марк Брю, который исполнит автобиографический моноспектакль в режиссуре Сиди Ларби Шеркауи, и британская компания «Far From The Norm» с постановкой Ботиса Севы – лауреата премии Лоренса Оливье, работающего на стыке хип-хопа, современного танца и физического театра. Запланировано и несколько премьер: Compagnie Sam-Hester представит «Кантик» своей основательницы и бессменной руководительницы Перрин Валли, а «Cie. Arts Mouvementés for Families» станцует подростковую версию спектакля Ясмин Угонне о чревовещании и внутренних голосах. Этот спектакль – под названием «Les Porte-Voix - Cabaret Ventriloque» – также можно будет посмотреть в рамках фестиваля.



Таким образом, в разных регионах страны зрители увидят действительно разный современный танец. И если в Женеве в основном будут показывать концептуальное искусство, а в Базеле перформативную альтернативу, то в Цюрихе – еще и безусловные «зрительские хиты». С них мы и начнем наш более подробный рассказ о некоторых спектаклях. В первую очередь, это, конечно, канадцы Kidd Pivot с «Assembly Hall» Кристал Пайт и Джонатона Янга, знаменитого дуэта, работающего в области высокотехнологичного танц-театра. Вслед за «Betroffenheit» (его могли видеть зрители Steps в 2018 году) и «Ревизором» хореограф и режиссер из Британской Колумбии с присущими им юмором и иронией, при помощи текста и танца рассказывают историю одного «исторического общества», которое переживает непростые времена и, реконструируя прошлое, пытается решить проблемы настоящего. Спектакль, премьера которого с огромным успехом прошла осенью 2023 года, будет показан в Швейцарии дважды – 28 апреля в Лугано и 3 мая в Цюрихе.



Другое громкое имя в программе – хореограф Сабуро Тешигавара, живая легенда современного танца, в 2022 году получивший «Золотого льва» на венецианской Biennale Danza. Вместе со своей постоянной творческой партнершей, выдающейся японской танцовщицей Рихоко Сато, он четырежды выйдет на сцену – в Люцерне, Берне, Кьяссо и Базеле, – чтобы без всяких слов, одними движениями, рассказать трагическую историю любви «Тристана и Изольды» под музыку Рихарда Вагнера. Кстати, показ в Театре Базеля 16 мая будет сопровождаться разговором со зрителями перед спектаклем и обсуждением после, а также воркшопом с участием самого мэтра 15 мая. Кроме того, в конце апреля-начале мая театр несколько раз сыграет недавно состоявшуюся премьеру «Превращения», первая часть которой, «Метаморфозы», впервые исполняется в Швейцарии, а вторая, «Like a Human», создана Тешигаварой специально для базельской труппы.

Еще одна не нуждающаяся в представлении участница программы Steps этого года – Метте Ингвартсен с ее знаменитым «The Dancing Public», который не только откроет La Fête de la Danse в Женеве 30 апреля, но и вовлечет в круговорот танца зрителей в Цюрихе и Берне. По сути, перформанс этой всегда радикально настроенной и смело экспериментирующей датчанки, много лет живущей в Бельгии, построен по принципу коллективного рейва, который рождается из ее собственного соло, исполненного среди зрителей. Таким образом Ингвартсен хочет возродить традицию средневековых мистерий и коллективных плясок, которые в прежние времена спонтанно рождались прямо на улицах, без определенной цели и специально придуманной хореографии. Для Метте важно отрефлексировать опыт свойственной людям «танц-мании» и попробовать найти максимально современную форму ее выражения, недаром по ходу шоу к стихийным танцам может присоединиться любой желающий.

Возможно, для кого-то фестиваль так и останется сугубо «зрительским опытом», но идея его создателей – заразить вирусом танца наибольшее число людей по всей Швейцарии – кажется нам очень современной и правильной. Подробнее о программе и спектаклях в вашем городе можно узнать здесь.