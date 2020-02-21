На фотографиях Петера Дамманна нет петербургских дворцов, фасадов с колоннами, потолков с лепниной и нарядных площадей. Фоторепортера никогда не интересовала парадная сторона городов – своих героев он искал в темных подворотнях, на вокзалах и просто на улице.

Петер Дамманн родился в 1950 году в Гамбурге. Изучал социальную педагогику и более 10 лет был соцработником. В 32 года поступил в Гамбургскую школу изобразительных искусств и попал на курс к знаменитому фотографу Килиану Брейеру, в 39 лет защитил диплом.

Дамман был мастером социального фоторепортажа. Он побывал в кризисных регионах по всему миру, документируя жизнь находящихся там людей. Сотрудничал с международными фотоагентствами, получал награды и стипендии, его снимки и тексты регулярно публиковались во многих европейских изданиях.

Вторым родным городом для фотографа стал Берн, где он жил вместе со своей супругой, кинорежиссером Габриэле Шерер, и преподавал в школе искусств. Петер Дамманн скоропостижно скончался пять лет назад.

В этом году вдова Дамманна организовала выставку его работ, приуроченную к выходу в издательстве Dölling und Galitz книги его фотографий Das weiße Pferd (нем.: белая лошадь). Для выставки были отобраны снимки, сделанные во время его поездок в Санкт-Петербург в 90-е годы. За каждым кадром, взглядом и героем скрыта непростая история. «Когда ты запечатлеваешь людские истории, самое главное – это любовь к людям. Важнее всего твой подход и отношения, которые ты выстраиваешь с этими людьми, – фотографии отражают только твое отношение, твои чувства. Любая фотография человека всегда является также автопортретом фотографа», - писал Дамманн в 2014 году.

Выставку открывает портрет 11-летнего Сережи Камынина (заглавное фото к статье) – это одна из самых известных работ Дамманна, за которую он получил второй приз в конкурсе World Press Photo Award в 1998 году. Улыбающийся мальчик на фото – кадет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, основанного в 1995 году по распоряжению Анатолия Собчака. В отличие от «элитного» Нахимовского училища, где учились дети офицеров, в Кадетский корпус принимали сирот и детей из неполных семей, для которых это была возможность получить образование, одежду и регулярное питание.

Дамманн запечатлел, как проходят уроки в Санкт–Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, и заглянул в репетиционный зал Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, попутно записав комментарии строгого педагога Людмилы Валентиновны Ковалевой, призывавшей одну из учениц похудеть к экзамену, отказаться от хлеба и вообще от еды. От его камеры не ускользнула убогость окружающей обстановки: в 90-е годы государство, кажется, позабыло о музыке и балете, которые когда-то прославили Империю.

В объектив Дамманна попали питерские беспризорники с пакетами клея в руках, дети с сигаретами в зубах, банды мальчишек в заброшенных домах, группы попрошаек на улицах, ребята в милиции. Ему удалось поймать взгляд одной оставшейся без дома и семьи девочки, в колючих глазах которой застыли злость, страх и недоверие – кто знает, что она успела пережить на улице к своим 12 годам?

Последняя часть выставки посвящена людям с тяжелыми психическими и физическими нарушениями, немощным старикам, доживающим свои дни в доме престарелых, и пациентам психоневрологических интернатов, блаженным в своем неведении и не осознающим ни своего несчастья, ни условий, в которых они находятся.

Примечательно, что в работах Петера Дамманна нет отчаяния, брезгливости или «чернухи». К своим героям он подходил с большим тактом, сочувствием и уважением – его восхищало мужество, с которым они преодолевали невероятно трудные обстоятельства, и стремление к прекрасному, которое они не теряли, несмотря ни на что.

Выставка проходит в бернской галерее Kornhausforum по адресу: Kornhausplatz 18. Вход свободный.